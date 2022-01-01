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Тепловые завесы

Тепловые завесы электрические 220В на дверь

  • Напряжение сети, В: 220
  • Тип тепловых завес: электрические
  • Производительность, м3/ч: от 300
Найдено: 34 товара
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Тепловые завесы электрические 220В на дверь в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 990 рублей до 28 990 рублей. В наличии более 28 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.