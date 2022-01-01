Мобильный кондиционер - это компактное климатические устройство. Его легко перемещать, может быть установлен в любом помещении, готов к работе сразу же после включения.

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