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Моноблочные кондиционеры

Напольные мобильные кондиционеры

Найдено: 24 товара
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Интернет-магазин «Бигам» предлагает купить напольные мобильные кондиционеры в городе Ярославль по цене от 6120 до 35990 рублей. В наличии более 24 наименований. Напольные мобильные кондиционеры можно купить с доставкой в Ярославль, Рыбинск, Углич, Переславль-Залесский on-line на сайте или заказать по номеру телефона 8 (800) 555-69-73. Условия доставки в Тутаев, Ростов, Гаврилов-Ям, Данилов, Пошехонье, Мышкин, Любим и другие населенные пункты области уточняйте у менеджеров.
Хиты продаж
Маленький напольный кондиционер Zanussi ZACM-07 SN/N1, 2.05 кВт
20 799 ₽
Маленький напольный кондиционер Zanussi ZACM-07 SN/N1, 2.05 кВт
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-07 FM/N3, 2.05 кВт
25 990 ₽
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-07 FM/N3, 2.05 кВт
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 FM/N3, 2.6 кВт
25 990 ₽
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 FM/N3, 2.6 кВт
Мобильный мини кондиционер Zanussi ZACM-09 SN/N1, 2.64 кВт
25 898 ₽
Мобильный мини кондиционер Zanussi ZACM-09 SN/N1, 2.64 кВт
Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
12 376 ₽
Мобильный кондиционер Ballu BPРС-12НD
Передвижной кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3
15 327 ₽
Передвижной кондиционер Electrolux EACM-12 DR/N3
Бытовой кондиционер для квартиры Slogger SL-1105
10 200 ₽
Бытовой кондиционер для квартиры Slogger SL-1105
Портативный фреоновый кондиционер Ballu BPAC-12 CM
23 100 ₽
Портативный фреоновый кондиционер Ballu BPAC-12 CM
Инверторный напольный кондиционер Electrolux EACM-12E/R
20 825 ₽
Инверторный напольный кондиционер Electrolux EACM-12E/R
Бытовой кондиционер для спальной комнаты Slogger NFS-20F
6 120 ₽
Бытовой кондиционер для спальной комнаты Slogger NFS-20F
Мобильный электрический кондиционер TIMBERK 05H P4
9 478 ₽
Мобильный электрический кондиционер TIMBERK 05H P4
Электрический мобильный кондиционер TIMBERK 09H P4
10 710 ₽
Электрический мобильный кондиционер TIMBERK 09H P4
Напольный кондиционер испарительный NEOCLIMA NMAC-09H
16 095 ₽
Напольный кондиционер испарительный NEOCLIMA NMAC-09H
Мобильный кондиционер для офиса NEOCLIMA NMAC-12H
17 425 ₽
Мобильный кондиционер для офиса NEOCLIMA NMAC-12H
Легкий мобильный кондиционер Timberk AC TIM 09C P6
15 872 ₽
Легкий мобильный кондиционер Timberk AC TIM 09C P6
Бытовой компактный кондиционер TIMBERK P6 AC TIM 12C P6, моноблок
17 655 ₽
Бытовой компактный кондиционер TIMBERK P6 AC TIM 12C P6, моноблок
Мобильный кондиционер с фреоном Ballu BPAC-07 CE
16 141 ₽
Мобильный кондиционер с фреоном Ballu BPAC-07 CE
Электрический переносной кондиционер Ballu BPAC-12 CE
16 000 ₽
Электрический переносной кондиционер Ballu BPAC-12 CE
Электрический портативный кондиционер Electrolux EACM-12 CG/N3
23 460 ₽
Электрический портативный кондиционер Electrolux EACM-12 CG/N3
Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-12 SN/N1, 3.52 кВт
31 990 ₽
Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-12 SN/N1, 3.52 кВт
Домашний кондиционер Electrolux EACM-12 FM/N3, 3.5 кВт
35 990 ₽
Домашний кондиционер Electrolux EACM-12 FM/N3, 3.5 кВт