Содержание:
- Как правильно выбрать мобильный кондиционер?
- Лучшие производители напольных кондиционеров
- Лучшие недорогие мобильные кондиционеры
- Лучшие модели мобильных кондиционеров без воздуховода
- Лучшие мобильные кондиционеры для малых помещений (до 30 м²)
- Лучшие мобильные кондиционеры для малых помещений (до 30 м²)
- Лучшие мобильные кондиционеры с охлаждением
- Лучшие напольные кондиционеры с функцией обогрева
- Рекомендации по уходу за мобильным кондиционером
Когда в квартире или доме становится жарко, и открытые окна уже не спасают, самое время задуматься о кондиционере. При выборе модели многие владельцы помещений понимают, что установить традиционную сплит-систему по тем или иным причинам невозможно. Тогда на помощь приходят мини-кондиционеры. В статье расскажем, как выбрать портативное устройство и приведем топ мобильных кондиционеров для квартиры и дома.
Как правильно выбрать мобильный кондиционер?
Чтобы выбрать лучший мобильный кондиционер для дома, важно знать, что представленные на рынке модели имеют существенные отличия. Какие именно, рассмотрим в следующем перечне.
- Мощность. Под мощностью понимается эффективность работы мини-кондиционера на определенной площади. Подбор оборудования принято производить из расчета 1 кВт мощности на 10 квадратов площади помещения. В среднем портативные охладительные приборы рассчитаны на комнаты в 20-25 квадратов, то есть имеют мощность в 2-3 киловатта.
- Производительность. От количества единовременно забираемого воздуха зависит скорость охлаждения помещения, поэтому лучшим решением для хозяина дома будет выбор агрегата, который быстро охладит помещение, не затратив при этом много энергии.
- Вариант исполнения. Мини-кондиционеры выпускают в виде моноблоков или мобильных сплит-систем. Рассмотрим основные особенности каждого вида в таблице.
|
Вариант исполнения
|
Особенности
|
Мини сплит-система
|
Сложный монтаж и низкий уровень шума.
|
Моноблок
|
Просто монтируется, но отличается шумностью.
- Уровень шума. Средним показателем уровня шума для мини-кондиционеров является значение около 50 дБ. Но более усовершенствованные модели вполне могут снижать этот показатель до 44-46 дБ.
- Размеры и вес. Хоть устройство и называется мобильным, часто переносить его или перевозить в другие здания будет непросто. Обычно мини-кондиционер весит около 30 кг, а его высота доходит до 70 см. Но если у вас есть потребность в перемещении устройства, то лучше выбрать максимально компактную модель.
- Дополнительные возможности. Некоторые портативные устройства оснащены функцией обогрева, осушения воздуха, таймером, пультом ДУ. Лучшие модели мобильных кондиционеров для охлаждения и обогрева представлены в нашем рейтинге.
- Вместительность сборника конденсата. Есть модели мини-кондиционеров, способные выводить конденсат на улицу, но большинство оснащено внутренним сборником, который периодически нуждается в очистке. Чтобы необходимость сливать конденсат возникала реже, лучшим вариантом будет покупка модели с большим объемом сборника.
- Вид хладагента. Лучше обращать внимание на модели напольных кондиционеров с фреоном R 410A, так как он считается самым безопасным для жилых помещений.
- Наличие/отсутствие автоматики. Знатоки оборудования советуют приобретать напольные кондиционеры без автоматических переключателей. Такие модели более долговечны.
- Дизайн. Продавцы предлагают агрегаты разных модификаций, габаритов и расцветок. Поэтому подобрать модель, которая впишется в интерьер более, чем реально.
- Производитель. На рынке есть компании-производители, которые поставляют качественные напольные кондиционеры. Рейтинг лучших фирм по производству такого вида оборудования приведем в следующем разделе.
Лучшие производители напольных кондиционеров
В обзор мобильных кондиционеров, лучше всего подходящих для квартиры и дома включают товары следующих производителей:
- Electrolux. Шведский производитель высококачественной бытовой техники. В ассортименте представлены модели мощностью от 2 до свыше 3 кВт, с пультом ДУ и без него. Одни из лучших бытовых климатических приборов для дома выпускает Electrolux.
- Zanussi. Итальянская компания, которая начала с производства кухонных плит, на данный момент является одним из лидеров по производству бытовой техники. Мини-кондиционеры Занусси могут применяться при для охлаждения воздуха и уменьшения его влажности.
- Ballu. Известный поставщик климатической техники. В модельном ряду бренда есть несколько линеек, отличающихся дизайном и набором функций мини-кондиционеров. Топ моделей переносных климатических устройств нашего рейтинга также не обошелся без Ballu.
- Funai.К продукции бренда определенно стоит обратиться, если вы ищите оборудование для поддержания температуры и определенного уровня влажности в помещении. В ассортименте разные по форме и опциям переносные кондиционеры.
- Neoclima. Крупный поставщик оборудования для обогрева, охлаждения и обработки воздуха. Модели мини-кондиционеров бренда оснащаются пультом ДУ и таймером.
- Timberk. Мобильные кондиционеры бренда способны поддерживать необходимую температуру в помещении до 26 квадратов. Можно выбрать прибор с панелью управления на корпусе или с пультом ДУ.
- Slogger. Мобильные кондиционеры производства Slogger имеют несколько режимов обдува, таймер и возможность ионизации.
Лучшие недорогие мобильные кондиционеры
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|
Рекомендуемая площадь (м²)
|
Производительность (м³/ч)
|
Уровень шума (дБ)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Zanussi ZACM-07 SN/N1
|
2,05
|
18
|
330
|
45
|
Китай
|
20
|
22 990
|
Ballu BPAC-07 CP_22Y НС-1411473
|
2,05
|
16
|
360
|
43
|
Китай
|
26,5
|
18 900
|
Ballu BPAC-09 CP_22Y НС-1411475
|
2,6
|
23
|
360
|
45
|
Китай
|
29
|
21 900
Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-07 SN/N1
Средних размеров агрегат, который открывает рейтинг лучших бюджетных портативных кондиционеров.
Достоинства:
- Оптимально подходит для поддержания температуры в комнате до 18 квадратов благодаря мощности в 2,05 кВт;
- Поместится в небольшой проем между стеной и мебелью (длина 36 см);
- Белый цвет позволит модели встроиться в интерьер комнаты;
- Энергоэффективность класса А дает модели возможность работать с небольшим количеством энергозатрат;
- Имеет как стандартный режим охлаждения, так и возможность осушать воздух;
- Простое управление с помощью дисплея и пульта позволяет задавать и контролировать температуру;
- Встроенный таймер позволяет включать и выключать прибор в нужное время;
- Вентилятор может вращаться в двух скоростных режимах, что дает возможность настроить необходимую силу потока;
- Нет необходимости сливать конденсат, прибор справляется с этим автоматически;
- Лучший безопасный хладагент;
- Не создает много шума при работе.
Недостатки:
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CP_22Y НС-1411473
Обзор мобильных кондиционеров небольшой стоимости продолжает лучшая по цене модель от Ballu. Пользователи отмечают небольшие размеры и простое управление данного агрегата.
Достоинства:
- Высокая энергоэффективность ( класс А) позволит сэкономить электричество даже при больших нагрузках на прибор;
- Можно устанавливать время работы устройства при помощи таймера, что избавляет от необходимости частого ручного запуска/выключения;
- Оптимален для небольших комнат площадью до 16 квадратов;
- Большой диапазон температур от 16 до 32 градусов;
- Возможность регулировки вентилятора в двух режимах помогает настроить нужную силу потока;
- Имеет ночной режим работы;
- Управление осуществляется при помощи пульта ДУ и ЖК-дисплея, что позволяет контролировать работу устройства на расстоянии;
- Способен забирать из воздуха до 10 литров воды в сутки при большой влажности;
- Не требует сливания конденсата, поэтому прост в обслуживании;
- Оборудован фильтром, который задерживает пылевые частицы.
Недостатки:
- Несмотря на то, что это самый тихий мобильный кондиционер по техническим показателям, пользователи отмечают его шумность;
- Нестандартный оконный адаптер.
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CP_22Y НС-1411475
Хороший напольный кондиционер, который удобно перевозить из помещения в помещение. Также отмечается его удобство для использования в офисе.
Достоинства:
- Таймер можно установить в пределах 24 часов, что удобно при работе кондиционера в удаленном от оператора помещении;
- Класс энергоэффективности А позволяет экономить электроэнергию даже при постоянном охлаждении помещений;
- Встроенный фильтр позволяет очищать воздух от частиц пыли;
- Рабочие температуры в диапазоне от 16 до 32 градусов;
- Подходит для среднего размера помещений площадью до 26 квадратов, что оптимально для больших комнат и малых офисных помещений;
- Для осушения воздуха при повышенной влажности или во время ремонтных работ предусмотрен соответствующий режим;
- Возможна работа в ночном режиме;
- Для создания нужного потока воздуха предусмотрено два скоростных режима;
- Не требует удаления конденсата.
Недостатки:
- Шумный;
- Нет возможность автоматически регулировать жалюзи.
Лучшие модели мобильных кондиционеров без воздуховода
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|
Рекомендуемая площадь (м²)
|
Производительность (м³/ч)
|
Уровень шума (дБ)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Slogger SL-1105
|
1,2
|
20
|
-
|
20-65
|
-
|
7,3
|
7 000
|
Slogger NFS-20F
|
2
|
20
|
-
|
20-65
|
-
|
6
|
9 000
|
ECOSTAR KV-DS07CH-E
|
2,2
|
22
|
324
|
-
|
Россия
|
20
|
17 900
Климатизатор Slogger SL-1105
Лучший небольшой мобильный кондиционер без воздуховода. Рейтинг таких устройств представлен небольшими малошумными агрегатами, Slogger SL-1105 - не исключение.
Достоинства:
- Способен прогревать воздух и охлаждать его, поэтому будет полезен в любую погоду;
- В отличие от многих мобильных моделей может работать как увлажнитель воздуха;
- Для комнат с повышенной влажностью есть осушающий режим;
- Способен ионизировать воздух, поэтому подойдет для использования при аллергии на пыль;
- Лучше подходит для помещений площадью до 20 квадратов, поэтому подойдет как для городской квартиры, так и для дачи;
- Большие колеса облегчают транспортировку агрегата по неровному полу;
- Способен работать на трех режимах вращения вентилятора;
- Подходит для использования днем, так и ночью, благодаря специальному малошумному режиму;
- Легкое управление при помощи пульта, входящего в комплект.
Недостатки:
Климатизатор Slogger NFS-20F
Рейтинг напольных кондиционеров для квартир без воздуховода продолжает также модель от бренда Slogger, которую можно признать лучшей по весу в нашем рейтинге.
Достоинства:
- Вес около 6 кг позволяет использовать прибор в квартире и перевозить на дачу при необходимости;
- Скорость возможно регулировать в трех режимах;
- Режим осушения позволяет избавлять воздух от лишней влаги;
- Прибор способен насыщать воздух ионами, поэтому лучшим образом подойдет для использования при аллергии на пыль;
- Функция увлажнения будет особенно полезна в жаркую погоду и при работе системы отопления;
- Работа от бытовой электросети;
- Мощность 2 кВТ оптимальна для комнат в квартире или доме.
Недостатки:
Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS07CH-E
Если вы думаете, какой мобильный кондиционер купить в квартиру или на дачу, то стоит присмотреться к этой модели с русифицированной удобной панелью управления и пультом ДУ.
Достоинства:
- Энергоэффективность класса А позволит не затрачивать много электричества при работе прибора;
- Работает в режиме вентиляции, поэтому будет полезен при непогоде;
- Способен осушать воздух, что удобно при большой влажности, характерной для деревянных построек;
- Благодаря таймеру есть возможность отсрочить запуск устройства;
- Подойдет для помещений площадью до 22 квадратов;
- Возможность работы в режиме “Ночь”;
- При помощи настроек можно заблокировать панель от детей.
Недостатки:
- Емкость для конденсата не очищается автоматически.
Лучшие мобильные кондиционеры для малых помещений (до 30 м²)
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|
Рекомендуемая площадь (м²)
|
Производительность (м³/ч)
|
Уровень шума (дБ)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Zanussi ZACM-12 SN/N1
|
3,52
|
30
|
410
|
50
|
Китай
|
24
|
31 990
|
Ballu BPAC-12 CM
|
3,24
|
30
|
-
|
45
|
-
|
28
|
25 000
|
Ballu BPAC-12 CE
|
3,22
|
30
|
-<
|
51
|
-
|
28
|
30 000
Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-12 SN/N1
Какой напольный кондиционер лучше для просторной комнаты в квартире или небольшого дачного домика? - Определенно, мощный и производительный, как данная модель от Zanussi.
Достоинства:
- Оптимален для помещений до 30 квадратов;
- Займет немного места благодаря ширине и глубине 36 см;
- Энергоэффективность класса А позволит сэкономить электричество, что особенно актуально при частом включении прибора;
- Возможность выбора из двух скоростных режимов;
- Для помещений с повышенной влажностью или в сезон дождей предусмотрен режим осушения;
- Чтобы не запускать устройство вручную, есть таймер для отложенного старта;
- С помощью пульта можно осуществлять управление кондиционером из удобной точки помещения.
Недостатки:
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM
Если выбор мобильного кондиционера для квартиры пал на модели бренда Ballu, то обратите внимание на этот агрегат с лучшим интеллектуальным управлением и автоматическим удалением конденсата.
Достоинства:
- Режим Smart устанавливает скорость потока в зависимости от температуры;
- Жалюзи регулируются автоматически, позволяя задавать направление потока;
- Класс энергоэффективности А позволяет сократить расход электроэнергии при работе устройства даже на максимальных настройках;
- Встроенный фильтр избавляет воздух от частиц пыли, что снижает риск аллергических реакций;
- Высокая производительность осушения делает кондиционер лучшим вариантом для влажных помещений;
- Электроника прибора защищена от протечки конденсата.
Недостатки:
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CE
Еще один достойный мини-кондиционер 3 в 1 от Ballu для больших комнат дома и квартиры. Если вы делаете выбор мобильного кондиционера для дачи с небольшим домом, то BPAC-12 CE - неплохой вариант на жаркую погоду.
Достоинства:
- Хладагент отличается высокой безопасностью;
- Интеллектуальное управление в зависимости от температуры в комнате;
- Скорость регулируется в 4-х режимах;
- Возможность выбора ночного режима работы;
- Оптимально подойдет для охлаждения воздуха в небольшом дачном доме или просторной комнате (до 30 квадратов);
- Комфортное управление с помощью пульта;
- Таймер для отложенного запуска системы и экономии электричества.
Недостатки:
Рейтинг переносных кондиционеров для больших помещений (от 31 до 54 м²)
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|
Рекомендуемая площадь (м²)
|
Производительность (м³/ч)
|
Уровень шума (дБ)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Electrolux EACM- 16 HP/N3 НС-1123663
|
4,6
|
40
|
560
|
55
|
Китай
|
33
|
52 000
|
Ballu BPAC-18 CE_20Y НС-1235696
|
5,7
|
50
|
450
|
54
|
Китай
|
52
|
52 000
|
Electrolux EACM-13 HR/N3
|
3,66
|
33
|
410
|
44
|
Китай
|
36
|
35 000
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-16 HP/N3 НС-1123663
В рейтинг мобильных кондиционеров с функцией обогрева для крупных помещений можно включить этот портативный агрегат от Electrolux.
Достоинства:
- Подойдет для помещений с площадью до 42 квадратов;
- Нейтральная цветовая палитра позволит встроить прибор в интерьер;
- При высокой влажности в комнате можно воспользоваться режимом осушения;
- Способен сам подбирать и устанавливать температуру в зависимости от заданного режима;
- Удобное управление при помощи пульта позволяет производить настройки из удобной точки помещения;
- Режим интенсивного охлаждения помогает быстро остудить воздух после длительного перерыва в работе устройства;
- Не требует удаления конденсата вручную;
- Безопасный хладагент.
Недостатки:
- Шумный;
- Высокая стоимость.
Мобильный кондиционер Ballu BPAC-18 CE_20Y НС-1235696
Лучший в нашем рейтинге по рекомендуемой площади мини-кондиционер. Топ компактных устройств высокой производительности вполне мог бы возглавить Ballu BPAC-18.
Достоинства:
- При площади воздействия до 50 квадратов кондиционер станет хорошим решением для промышленного помещения, магазина;
- Жалюзи автоматически перемещаются, что позволяет настроить поток воздуха;
- Не требует ручного удаления конденсата, поэтому прост в обслуживании;
- Фильтрация воздуха снижает количество пыли и мелких частиц в помещении;
- Благодаря системе защиты исключено протекание конденсата на электронику;
- Безопасный хладагент;
- Способен снижать влажность в помещении благодаря функции осушения (до 50 л в сутки);
Недостатки:
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-13 HR/N3
Лучший кондиционер напольный для комнаты или офиса до 33 квадратов и самый бесшумный мобильный кондиционер в этой категории рейтинга.
Достоинства:
- Работает в 4 режимах, которые позволяют производить нагревание, охлаждение, осушение воздуха и вентиляцию помещения;
- Жалюзи подвижны, поэтому прибор позволяет настроить направление потока;
- При высокой производительности прибор является малошумным благодаря изоляции и особенностям компрессора;
- Устройством удобно управлять при помощи пульта или сенсорной панели на корпусе;
- Снижение потребления электричества за счет возможности регулировки;
- Необычный дизайн.
Недостатки:
Лучшие мобильные кондиционеры с охлаждением
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 FM/N3
В топ мобильных кондиционеров с воздуховодом, рассчитанных на малые помещения, можно включить EACM-12 FM/N3 с одним из лучших рабочих диапазонов температур.
Достоинства:
- Оптимален для помещений площадью до 27 квадратов, поэтому подойдет для использования в городской квартире или доме;
- Регулировка потока возможна в трех скоростных режимах, что позволяет регулировать скорость охлаждения;
- Экономия электричества возможна за счет установки таймера;
- Прибор может работать в диапазоне температур от 15 до 30 градусов, поэтому создаст комфортную температуру в любую погоду;
- Режим “автомат” позволяет устройству выбирать режим в зависимости от температуры;
- Для хранения воздуховода отведена ниша на корпусе.
Недостатки:
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 FM/N3
Хороший прибор для небольшой комнаты, который поможет быстро охладить воздух и очистить его от пыльной взвеси.
Достоинства:
- Лучший безопасный для жилых помещений хладагент;
- Три скорости вращения лопастей вентилятора;
- При большой влажности или необходимости просушки во время ремонта можно воспользоваться функцией осушения;
- Для комфорта и экономии электричества предусмотрен таймер;
- Простое управление с помощью пульта;
- Цифровой дисплей на корпусе для контроля температуры.
Недостатки:
Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 09C P6
Самый маленький мобильный кондиционер в этой категории рейтинга. Продолговатая форма позволяет встроить прибор в узкое пространство, а 4 колеса упрощают перевозку.
Достоинства:
- Высокий класс энергопотребления (А) для лучшей экономии электричества;
- Плавное переключение режимов с помощью ролика на корпусе;
- При средней мощности 2,65 кВт имеет высокую эффективность в режиме осушения (45 литров в сутки);
- Способен эффективно работать в помещении с высокой температурой;
- Комплектуется приспособлениями для установки к окну;
- Лучший шумоизоляционный слой;
- Не требуется сливание конденсата вручную.
Недостатки:
Лучшие напольные кондиционеры с функцией обогрева
|
Модель/Характеристика
|
Мощность (кВт)
|
Рекомендуемая площадь (м²)
|
Производительность (м³/ч)
|
Уровень шума (дБ)
|
Страна производства
|
Вес (кг)
|
Стоимость (руб)
|
Electrolux EACM-12E/R
|
3,5
|
35
|
-
|
51
|
Китай
|
38
|
23 000
|
NEOCLIMA NMAC-12H
|
3,5
|
35
|
-
|
65
|
Россия
|
34
|
30 000
|
TIMBERK 05H P4
|
1,5
|
15
|
-
|
49
|
-
|
22
|
15 000
Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R
Топ мобильных кондиционеров с обогревом открывает EACM-12E/R бренда Electrolux.
Оснащен лучшим по эффективности нагревательным элементом из керамики, который равномерно прогревает воздух.
Достоинства:
- Пульт ДУ с дисплеем для удобства контроля работы устройства;
- Фильтр входящего воздуха с антибактериальным эффектом позволяет собирать частицы пыли;
- Режим турбо для быстрой работы;
- Возможность задать время пуска/выключения в пределах 24 часов;
- Подходит для помещений площадью до 35 квадратов;
- Способен осушать воздух в условиях повышенной влажности.
Недостатки:
Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H
Рейтинг мини-кондиционеров для обогрева продолжает модель с лучшим автоматическим рестартом бренда Neoclima.
Достоинства:
- Настройкам прибора не страшны перепады напряжения. При возобновлении нормального тока он включает ранее заданный режим;
- Оснащен системой самодиагностики;
- Переключение скорости в двух режимах;
- Дезодорирующий фильтр;
- Управлять устройством можно из любой точки комнаты благодаря пульту ДУ;
- Способен нагреть или охладить воздух в комнате площадью до 35 квадратов.
Недостатки:
- Высокая шумность (65 дБ).
Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4
Сравнение мобильных кондиционеров завершает компактный прибор от Timberk.
Достоинства:
- Изоляция корпуса от шума компрессора;
- Относительно небольшой вес прибора - 22 кг;
- Скорость можно регулировать в двух режимах;
- Справится с нагревом/охлаждением/осушением воздуха в комнате до 15 квадратов;
- 4 транспортировочных колеса для легкой перевозки;
- Безопасный хладагент.
Недостатки:
- Только для маленьких комнат;
- Класс энергоэффективности В.
Рекомендации по уходу за мобильным кондиционером
Вот несколько советов, которые помогут ухаживать за кондиционером и продлить его срок службы.
- Соблюдайте инструкцию по пользованию прибором.
- Прочищайте фильтр для сбора пыли. Это можно сделать при помощи воды и моющего средства.
- Производите очистку выводящей трубы, вентилятора, нагревательного элемента. Большое количество пыли приводит к перегреву устройства.
- Не стоит поднимать устройство без необходимости. Лучше использовать транспортировочные колеса.
- Если в приборе отсутствует опция автоматического удаления конденсата, то лучшим для системы вариантом будет удаление его несколько раз в день.
- Если устройство не используется, то желательно хранить его в коробке.