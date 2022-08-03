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Рейтинг мобильных кондиционеров
03.08.2022

Рейтинг мобильных кондиционеров

Содержание:

  1. Как правильно выбрать мобильный кондиционер?
  2. Лучшие производители напольных кондиционеров
  3. Лучшие недорогие мобильные кондиционеры
  4. Лучшие модели мобильных кондиционеров без воздуховода
  5. Лучшие мобильные кондиционеры для малых помещений (до 30 м²)
  6. Лучшие мобильные кондиционеры для малых помещений (до 30 м²)
  7. Лучшие мобильные кондиционеры с охлаждением
  8. Лучшие напольные кондиционеры с функцией обогрева
  9. Рекомендации по уходу за мобильным кондиционером

Когда в квартире или доме становится жарко, и открытые окна уже не спасают, самое время задуматься о кондиционере. При выборе модели многие владельцы помещений понимают, что установить традиционную сплит-систему по тем или иным причинам невозможно. Тогда на помощь приходят мини-кондиционеры. В статье расскажем, как выбрать портативное устройство и приведем топ мобильных кондиционеров для квартиры и дома.

Как правильно выбрать мобильный кондиционер?

Чтобы выбрать лучший мобильный кондиционер для дома, важно знать, что представленные на рынке модели имеют существенные отличия. Какие именно, рассмотрим в следующем перечне.

  1. Мощность. Под мощностью понимается эффективность работы мини-кондиционера на определенной площади. Подбор оборудования принято производить из расчета 1 кВт мощности на 10 квадратов площади помещения. В среднем портативные охладительные приборы рассчитаны на комнаты в 20-25 квадратов, то есть имеют мощность в 2-3 киловатта.
  2. Производительность. От количества единовременно забираемого воздуха зависит скорость охлаждения помещения, поэтому лучшим решением для хозяина дома будет выбор агрегата, который быстро охладит помещение, не затратив при этом много энергии.
  3. Вариант исполнения. Мини-кондиционеры выпускают в виде моноблоков или мобильных сплит-систем. Рассмотрим основные особенности каждого вида в таблице.
Вариант исполнения Особенности
Мини сплит-система
сплит-система
 Сложный монтаж и низкий уровень шума.
Моноблок
Моноблок
 Просто монтируется, но отличается шумностью.
  1. Уровень шума. Средним показателем уровня шума для мини-кондиционеров является значение около 50 дБ. Но более усовершенствованные модели вполне могут снижать этот показатель до 44-46 дБ.
  2. Размеры и вес. Хоть устройство и называется мобильным, часто переносить его или перевозить в другие здания будет непросто. Обычно мини-кондиционер весит около 30 кг, а его высота доходит до 70 см. Но если у вас есть потребность в перемещении устройства, то лучше выбрать максимально компактную модель.
  3. Дополнительные возможности. Некоторые портативные устройства оснащены функцией обогрева, осушения воздуха, таймером, пультом ДУ. Лучшие модели мобильных кондиционеров для охлаждения и обогрева представлены в нашем рейтинге.
  4. Вместительность сборника конденсата. Есть модели мини-кондиционеров, способные выводить конденсат на улицу, но большинство оснащено внутренним сборником, который периодически нуждается в очистке. Чтобы необходимость сливать конденсат возникала реже, лучшим вариантом будет покупка модели с большим объемом сборника.
  5. Вид хладагента. Лучше обращать внимание на модели напольных кондиционеров с фреоном R 410A, так как он считается самым безопасным для жилых помещений.
  6. Наличие/отсутствие автоматики. Знатоки оборудования советуют приобретать напольные кондиционеры без автоматических переключателей. Такие модели более долговечны.
  7. Дизайн. Продавцы предлагают агрегаты разных модификаций, габаритов и расцветок. Поэтому подобрать модель, которая впишется в интерьер более, чем реально.
  8. Производитель. На рынке есть компании-производители, которые поставляют качественные напольные кондиционеры. Рейтинг лучших фирм по производству такого вида оборудования приведем в следующем разделе.

Лучшие производители напольных кондиционеров

В обзор мобильных кондиционеров, лучше всего подходящих для квартиры и дома включают товары следующих производителей:

  • Electrolux. Шведский производитель высококачественной бытовой техники. В ассортименте представлены модели мощностью от 2 до свыше 3 кВт, с пультом ДУ и без него. Одни из лучших бытовых климатических приборов для дома выпускает Electrolux.
  • Zanussi. Итальянская компания, которая начала с производства кухонных плит, на данный момент является одним из лидеров по производству бытовой техники. Мини-кондиционеры Занусси могут применяться при для охлаждения воздуха и уменьшения его влажности.
  • Ballu. Известный поставщик климатической техники. В модельном ряду бренда есть несколько линеек, отличающихся дизайном и набором функций мини-кондиционеров. Топ моделей переносных климатических устройств нашего рейтинга также не обошелся без Ballu.
  • Funai.К продукции бренда определенно стоит обратиться, если вы ищите оборудование для поддержания температуры и определенного уровня влажности в помещении. В ассортименте разные по форме и опциям переносные кондиционеры.
  • Neoclima. Крупный поставщик оборудования для обогрева, охлаждения и обработки воздуха. Модели мини-кондиционеров бренда оснащаются пультом ДУ и таймером.
  • Timberk. Мобильные кондиционеры бренда способны поддерживать необходимую температуру в помещении до 26 квадратов. Можно выбрать прибор с панелью управления на корпусе или с пультом ДУ.
  • Slogger. Мобильные кондиционеры производства Slogger имеют несколько режимов обдува, таймер и возможность ионизации.

Лучшие недорогие мобильные кондиционеры

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб)
Zanussi ZACM-07 SN/N1 2,05 18 330 45 Китай 20 22 990
Ballu BPAC-07 CP_22Y НС-1411473 2,05 16 360 43 Китай 26,5 18 900
Ballu BPAC-09 CP_22Y НС-1411475 2,6 23 360 45 Китай 29 21 900

Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-07 SN/N1

Zanussi ZACM-07 SN.N1

Средних размеров агрегат, который открывает рейтинг лучших бюджетных портативных кондиционеров.

Достоинства:

  • Оптимально подходит для поддержания температуры в комнате до 18 квадратов благодаря мощности в 2,05 кВт;
  • Поместится в небольшой проем между стеной и мебелью (длина 36 см);
  • Белый цвет позволит модели встроиться в интерьер комнаты;
  • Энергоэффективность класса А дает модели возможность работать с небольшим количеством энергозатрат;
  • Имеет как стандартный режим охлаждения, так и возможность осушать воздух;
  • Простое управление с помощью дисплея и пульта позволяет задавать и контролировать температуру;
  • Встроенный таймер позволяет включать и выключать прибор в нужное время;
  • Вентилятор может вращаться в двух скоростных режимах, что дает возможность настроить необходимую силу потока;
  • Нет необходимости сливать конденсат, прибор справляется с этим автоматически;
  • Лучший безопасный хладагент;
  • Не создает много шума при работе.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CP_22Y НС-1411473

Ballu BPAC-07 CP_22Y НС-1411473

Обзор мобильных кондиционеров небольшой стоимости продолжает лучшая по цене модель от Ballu. Пользователи отмечают небольшие размеры и простое управление данного агрегата.

Достоинства:

  • Высокая энергоэффективность ( класс А) позволит сэкономить электричество даже при больших нагрузках на прибор;
  • Можно устанавливать время работы устройства при помощи таймера, что избавляет от необходимости частого ручного запуска/выключения;
  • Оптимален для небольших комнат площадью до 16 квадратов;
  • Большой диапазон температур от 16 до 32 градусов;
  • Возможность регулировки вентилятора в двух режимах помогает настроить нужную силу потока;
  • Имеет ночной режим работы;
  • Управление осуществляется при помощи пульта ДУ и ЖК-дисплея, что позволяет контролировать работу устройства на расстоянии;
  • Способен забирать из воздуха до 10 литров воды в сутки при большой влажности;
  • Не требует сливания конденсата, поэтому прост в обслуживании;
  • Оборудован фильтром, который задерживает пылевые частицы.

Недостатки:

  • Несмотря на то, что это самый тихий мобильный кондиционер по техническим показателям, пользователи отмечают его шумность;
  • Нестандартный оконный адаптер.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CP_22Y НС-1411475


Хороший напольный кондиционер, который удобно перевозить из помещения в помещение. Также отмечается его удобство для использования в офисе.

Достоинства:

  • Таймер можно установить в пределах 24 часов, что удобно при работе кондиционера в удаленном от оператора помещении;
  • Класс энергоэффективности А позволяет экономить электроэнергию даже при постоянном охлаждении помещений;
  • Встроенный фильтр позволяет очищать воздух от частиц пыли;
  • Рабочие температуры в диапазоне от 16 до 32 градусов;
  • Подходит для среднего размера помещений площадью до 26 квадратов, что оптимально для больших комнат и малых офисных помещений;
  • Для осушения воздуха при повышенной влажности или во время ремонтных работ предусмотрен соответствующий режим;
  • Возможна работа в ночном режиме;
  • Для создания нужного потока воздуха предусмотрено два скоростных режима;
  • Не требует удаления конденсата.

Недостатки:

  • Шумный;
  • Нет возможность автоматически регулировать жалюзи.

Лучшие модели мобильных кондиционеров без воздуховода

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб)
Slogger SL-1105 1,2 20 - 20-65 - 7,3 7 000
Slogger NFS-20F 2 20 - 20-65 - 6 9 000
ECOSTAR KV-DS07CH-E 2,2 22 324 - Россия 20 17 900

Климатизатор Slogger SL-1105

Slogger SL-1105

Лучший небольшой мобильный кондиционер без воздуховода. Рейтинг таких устройств представлен небольшими малошумными агрегатами,  Slogger SL-1105 - не исключение.

Достоинства:

  • Способен прогревать воздух и охлаждать его, поэтому будет полезен в любую погоду;
  • В отличие от многих мобильных моделей может работать как увлажнитель воздуха;
  • Для комнат с повышенной влажностью есть осушающий режим;
  • Способен ионизировать воздух, поэтому подойдет для использования при аллергии на пыль;
  • Лучше подходит для помещений площадью до 20 квадратов, поэтому подойдет как для городской квартиры, так и для дачи;
  • Большие колеса облегчают транспортировку агрегата по неровному полу;
  • Способен работать на трех режимах вращения вентилятора;
  • Подходит для использования днем, так и ночью, благодаря специальному малошумному режиму;
  • Легкое управление при помощи пульта, входящего в комплект.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Климатизатор Slogger NFS-20F

Slogger NFS-20F

Рейтинг напольных кондиционеров для квартир без воздуховода продолжает также модель от бренда Slogger, которую можно признать лучшей по весу в нашем рейтинге.

Достоинства:

  • Вес около 6 кг позволяет использовать прибор в квартире и перевозить на дачу при необходимости;
  • Скорость возможно регулировать в трех режимах;
  • Режим осушения позволяет избавлять воздух от лишней влаги;
  • Прибор способен насыщать воздух ионами, поэтому лучшим образом подойдет для использования при аллергии на пыль;
  • Функция увлажнения будет особенно полезна в жаркую погоду и при работе системы отопления;
  • Работа от бытовой электросети;
  • Мощность 2 кВТ оптимальна для комнат в квартире или доме.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS07CH-E

ECOSTAR KV-DS07CH-E

Если вы думаете, какой мобильный кондиционер купить в квартиру или на дачу, то стоит присмотреться к этой модели с русифицированной удобной панелью управления и пультом ДУ.

Достоинства:

  • Энергоэффективность класса А позволит не затрачивать много электричества при работе прибора;
  • Работает в режиме вентиляции, поэтому будет полезен при непогоде;
  • Способен осушать воздух, что удобно при большой влажности, характерной для деревянных построек;
  • Благодаря таймеру есть возможность отсрочить запуск устройства;
  • Подойдет для помещений площадью до 22 квадратов;
  • Возможность работы в режиме “Ночь”;
  • При помощи настроек можно заблокировать панель от детей.

Недостатки:

  • Емкость для конденсата не очищается автоматически.

Лучшие мобильные кондиционеры для малых помещений (до 30 м²)

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб)
Zanussi ZACM-12 SN/N1 3,52 30 410 50 Китай 24 31 990
Ballu BPAC-12 CM 3,24 30 - 45 - 28 25 000
Ballu BPAC-12 CE 3,22 30 -< 51 - 28 30 000

Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-12 SN/N1

Zanussi ZACM-12 SN.N1

Какой напольный кондиционер лучше для просторной комнаты в квартире или небольшого дачного домика? - Определенно, мощный и производительный, как данная модель от Zanussi.

Достоинства:

  • Оптимален для помещений до 30 квадратов;
  • Займет немного места благодаря ширине и глубине 36 см;
  • Энергоэффективность класса А позволит сэкономить электричество, что особенно актуально при частом включении прибора;
  • Возможность выбора из двух скоростных режимов;
  • Для помещений с повышенной влажностью или в сезон дождей предусмотрен режим осушения;
  • Чтобы не запускать устройство вручную, есть таймер для отложенного старта;
  • С помощью пульта можно осуществлять управление кондиционером из удобной точки помещения.

Недостатки:

  • Шумный;
  • Вес-24 кг.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM

Ballu BPAC-12 CM

Если выбор мобильного кондиционера для квартиры пал на модели бренда Ballu, то обратите внимание на этот агрегат с лучшим интеллектуальным управлением и автоматическим удалением конденсата.

Достоинства:

  • Режим Smart устанавливает скорость потока в зависимости от температуры;
  • Жалюзи регулируются автоматически, позволяя задавать направление потока;
  • Класс энергоэффективности А позволяет сократить расход электроэнергии при работе устройства даже на максимальных настройках;
  • Встроенный фильтр избавляет воздух от частиц пыли, что снижает риск аллергических реакций;
  • Высокая производительность осушения делает кондиционер лучшим вариантом для влажных помещений;
  • Электроника прибора защищена от протечки конденсата.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CE

Ballu BPAC-12 CE

Еще один достойный мини-кондиционер 3 в 1 от Ballu для больших комнат дома и квартиры. Если вы делаете выбор мобильного кондиционера для дачи с небольшим домом, то BPAC-12 CE - неплохой вариант на жаркую погоду.

Достоинства:

  • Хладагент отличается высокой безопасностью;
  • Интеллектуальное управление в зависимости от температуры в комнате;
  • Скорость регулируется в 4-х режимах;
  • Возможность выбора ночного режима работы;
  • Оптимально подойдет для охлаждения воздуха в небольшом дачном доме или просторной комнате (до 30 квадратов);
  • Комфортное управление с помощью пульта;
  • Таймер для отложенного запуска системы и экономии электричества.

Недостатки:

  • Шумный.

Рейтинг переносных кондиционеров для больших помещений (от 31 до 54 м²)

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб)
Electrolux EACM- 16 HP/N3 НС-1123663 4,6 40 560 55 Китай 33 52 000
Ballu BPAC-18 CE_20Y НС-1235696 5,7 50 450 54 Китай 52 52 000
Electrolux EACM-13 HR/N3 3,66 33 410 44 Китай 36 35 000

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-16 HP/N3 НС-1123663

Electrolux EACM-16 HP.N3 НС-1123663

В рейтинг мобильных кондиционеров с функцией обогрева для крупных помещений можно включить этот портативный агрегат от Electrolux.

Достоинства:

  • Подойдет для помещений с площадью до 42 квадратов;
  • Нейтральная цветовая палитра позволит встроить прибор в интерьер;
  • При высокой влажности в комнате можно воспользоваться режимом осушения;
  • Способен сам подбирать и устанавливать температуру в зависимости от заданного режима;
  • Удобное управление при помощи пульта позволяет производить настройки из удобной точки помещения;
  • Режим интенсивного охлаждения помогает быстро остудить воздух после длительного перерыва в работе устройства;
  • Не требует удаления конденсата вручную;
  • Безопасный хладагент.

Недостатки:

  • Шумный;
  • Высокая стоимость.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-18 CE_20Y НС-1235696

Ballu BPAC-18 CE_20Y НС-1235696

Лучший в нашем рейтинге по рекомендуемой площади мини-кондиционер. Топ компактных устройств высокой производительности вполне мог бы возглавить Ballu BPAC-18.

Достоинства:

  • При площади воздействия до 50 квадратов кондиционер станет хорошим решением для промышленного помещения, магазина;
  • Жалюзи автоматически перемещаются, что позволяет настроить поток воздуха;
  • Не требует ручного удаления конденсата, поэтому прост в обслуживании;
  • Фильтрация воздуха снижает количество пыли и мелких частиц в помещении;
  • Благодаря системе защиты исключено протекание конденсата на электронику;
  • Безопасный хладагент;
  • Способен снижать влажность в помещении благодаря функции осушения (до 50 л в сутки);

Недостатки:

  • Шумный;
  • Вес - 52 кг.

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-13 HR/N3

Electrolux EACM-13 HR.N3

Лучший кондиционер напольный для комнаты или офиса до 33 квадратов и самый бесшумный мобильный кондиционер в этой категории рейтинга.

Достоинства:

  • Работает в 4 режимах, которые позволяют производить нагревание, охлаждение, осушение воздуха и вентиляцию помещения;
  • Жалюзи подвижны, поэтому прибор позволяет настроить направление потока;
  • При высокой производительности прибор является малошумным благодаря изоляции и особенностям компрессора;
  • Устройством удобно управлять при помощи пульта или сенсорной панели на корпусе;
  • Снижение потребления электричества за счет возможности регулировки;
  • Необычный дизайн.

Недостатки:

  • Вес - 36 кг.

Лучшие мобильные кондиционеры с охлаждением

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб)
Electrolux EACM-12 FM/N3 3,5 27 350 50 Китай 29,5 35 990
Electrolux EACM-09 FM/N3 2,6 22 300 45 Китай 23 29 990
Timberk AC TIM 09C P6 2,63 26,3 330 45 Китай 24,7 17 000

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 FM/N3

Electrolux EACM-12 FM.N3

В топ мобильных кондиционеров с воздуховодом, рассчитанных на малые помещения, можно включить EACM-12 FM/N3 с одним из лучших рабочих диапазонов температур.

Достоинства:

  • Оптимален для помещений площадью до 27 квадратов, поэтому подойдет для использования в городской квартире или доме;
  • Регулировка потока возможна в трех скоростных режимах, что позволяет регулировать скорость охлаждения;
  • Экономия электричества возможна за счет установки таймера;
  • Прибор может работать в диапазоне температур от 15 до 30 градусов, поэтому создаст комфортную температуру в любую погоду;
  • Режим “автомат” позволяет устройству выбирать режим в зависимости от температуры;
  • Для хранения воздуховода отведена ниша на корпусе.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 FM/N3

Electrolux EACM-09 FM.N3

Хороший прибор для небольшой комнаты, который поможет быстро охладить воздух и очистить его от пыльной взвеси.

Достоинства:

  • Лучший безопасный для жилых помещений хладагент;
  • Три скорости вращения лопастей вентилятора;
  • При большой влажности или необходимости просушки во время ремонта можно воспользоваться функцией осушения;
  • Для комфорта и экономии электричества предусмотрен таймер;
  • Простое управление с помощью пульта;
  • Цифровой дисплей на корпусе для контроля температуры.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 09C P6

Timberk AC TIM 09C P6

Самый маленький мобильный кондиционер в этой категории рейтинга. Продолговатая форма позволяет встроить прибор в узкое пространство, а 4 колеса упрощают перевозку.

Достоинства:

  • Высокий класс энергопотребления (А) для лучшей экономии электричества;
  • Плавное переключение режимов с помощью ролика на корпусе;
  • При средней мощности 2,65 кВт имеет высокую эффективность в режиме осушения (45 литров в сутки);
  • Способен эффективно работать в помещении с высокой температурой;
  • Комплектуется приспособлениями для установки к окну;
  • Лучший шумоизоляционный слой;
  • Не требуется сливание конденсата вручную.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Лучшие напольные кондиционеры с функцией обогрева

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб)
Electrolux EACM-12E/R 3,5 35 - 51 Китай 38 23 000
NEOCLIMA NMAC-12H 3,5 35 - 65 Россия 34 30 000
TIMBERK 05H P4 1,5 15 - 49 - 22 15 000

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R

Electrolux EACM-12E.R

Топ мобильных кондиционеров с обогревом открывает EACM-12E/R бренда Electrolux.

Оснащен лучшим по эффективности нагревательным элементом из керамики, который равномерно прогревает воздух.

Достоинства:

  • Пульт ДУ с дисплеем для удобства контроля работы устройства;
  • Фильтр входящего воздуха с антибактериальным эффектом позволяет собирать частицы пыли;
  • Режим турбо для быстрой работы;
  • Возможность задать время пуска/выключения в пределах 24 часов;
  • Подходит для помещений площадью до 35 квадратов;
  • Способен осушать воздух в условиях повышенной влажности.

Недостатки:

  • Не выявлено.

Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H

NEOCLIMA NMAC-12H

Рейтинг мини-кондиционеров для обогрева продолжает модель с лучшим автоматическим рестартом бренда Neoclima.

Достоинства:

  • Настройкам прибора не страшны перепады напряжения. При возобновлении нормального тока он включает ранее заданный режим;
  • Оснащен системой самодиагностики;
  • Переключение скорости в двух режимах;
  • Дезодорирующий фильтр;
  • Управлять устройством можно из любой точки комнаты благодаря пульту ДУ;
  • Способен нагреть или охладить воздух в комнате площадью до 35 квадратов.

Недостатки:

  • Высокая шумность (65 дБ).

Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4

TIMBERK 05H P4

Сравнение мобильных кондиционеров завершает компактный прибор от Timberk.

Достоинства:

  • Изоляция корпуса от шума компрессора;
  • Относительно небольшой вес прибора - 22 кг;
  • Скорость можно регулировать в двух режимах;
  • Справится с нагревом/охлаждением/осушением воздуха в комнате до 15 квадратов;
  • 4 транспортировочных колеса для легкой перевозки;
  • Безопасный хладагент.

Недостатки:

  • Только для маленьких комнат;
  • Класс энергоэффективности В.

Рекомендации по уходу за мобильным кондиционером

Вот несколько советов, которые помогут ухаживать за кондиционером и продлить его срок службы.

  1. Соблюдайте инструкцию по пользованию прибором.
  2. Прочищайте фильтр для сбора пыли. Это можно сделать при помощи воды и моющего средства.
  3. Производите очистку выводящей трубы, вентилятора, нагревательного элемента. Большое количество пыли приводит к перегреву устройства.
  4. Не стоит поднимать устройство без необходимости. Лучше использовать транспортировочные колеса.
  5. Если в приборе отсутствует опция автоматического удаления конденсата, то лучшим для системы вариантом будет удаление его несколько раз в день.
  6. Если устройство не используется, то желательно хранить его в коробке.
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