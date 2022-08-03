Когда в квартире или доме становится жарко, и открытые окна уже не спасают, самое время задуматься о кондиционере. При выборе модели многие владельцы помещений понимают, что установить традиционную сплит-систему по тем или иным причинам невозможно. Тогда на помощь приходят мини-кондиционеры. В статье расскажем, как выбрать портативное устройство и приведем топ мобильных кондиционеров для квартиры и дома.

Как правильно выбрать мобильный кондиционер?

Чтобы выбрать лучший мобильный кондиционер для дома, важно знать, что представленные на рынке модели имеют существенные отличия. Какие именно, рассмотрим в следующем перечне.

Мощность. Под мощностью понимается эффективность работы мини-кондиционера на определенной площади. Подбор оборудования принято производить из расчета 1 кВт мощности на 10 квадратов площади помещения. В среднем портативные охладительные приборы рассчитаны на комнаты в 20-25 квадратов, то есть имеют мощность в 2-3 киловатта. Производительность. От количества единовременно забираемого воздуха зависит скорость охлаждения помещения, поэтому лучшим решением для хозяина дома будет выбор агрегата, который быстро охладит помещение, не затратив при этом много энергии. Вариант исполнения. Мини-кондиционеры выпускают в виде моноблоков или мобильных сплит-систем. Рассмотрим основные особенности каждого вида в таблице.

Вариант исполнения Особенности Мини сплит-система



Сложный монтаж и низкий уровень шума. Моноблок



Просто монтируется, но отличается шумностью.

Уровень шума. Средним показателем уровня шума для мини-кондиционеров является значение около 50 дБ. Но более усовершенствованные модели вполне могут снижать этот показатель до 44-46 дБ. Размеры и вес. Хоть устройство и называется мобильным, часто переносить его или перевозить в другие здания будет непросто. Обычно мини-кондиционер весит около 30 кг, а его высота доходит до 70 см. Но если у вас есть потребность в перемещении устройства, то лучше выбрать максимально компактную модель. Дополнительные возможности. Некоторые портативные устройства оснащены функцией обогрева, осушения воздуха, таймером, пультом ДУ. Лучшие модели мобильных кондиционеров для охлаждения и обогрева представлены в нашем рейтинге. Вместительность сборника конденсата. Есть модели мини-кондиционеров, способные выводить конденсат на улицу, но большинство оснащено внутренним сборником, который периодически нуждается в очистке. Чтобы необходимость сливать конденсат возникала реже, лучшим вариантом будет покупка модели с большим объемом сборника. Вид хладагента. Лучше обращать внимание на модели напольных кондиционеров с фреоном R 410A, так как он считается самым безопасным для жилых помещений. Наличие/отсутствие автоматики. Знатоки оборудования советуют приобретать напольные кондиционеры без автоматических переключателей. Такие модели более долговечны. Дизайн. Продавцы предлагают агрегаты разных модификаций, габаритов и расцветок. Поэтому подобрать модель, которая впишется в интерьер более, чем реально. Производитель. На рынке есть компании-производители, которые поставляют качественные напольные кондиционеры. Рейтинг лучших фирм по производству такого вида оборудования приведем в следующем разделе.

Лучшие производители напольных кондиционеров

В обзор мобильных кондиционеров, лучше всего подходящих для квартиры и дома включают товары следующих производителей:

Electrolux . Шведский производитель высококачественной бытовой техники. В ассортименте представлены модели мощностью от 2 до свыше 3 кВт, с пультом ДУ и без него. Одни из лучших бытовых климатических приборов для дома выпускает Electrolux.

Шведский производитель высококачественной бытовой техники. В ассортименте представлены модели мощностью от 2 до свыше 3 кВт, с пультом ДУ и без него. Одни из лучших бытовых климатических приборов для дома выпускает Electrolux. Zanussi . Итальянская компания, которая начала с производства кухонных плит, на данный момент является одним из лидеров по производству бытовой техники. Мини-кондиционеры Занусси могут применяться при для охлаждения воздуха и уменьшения его влажности.

Итальянская компания, которая начала с производства кухонных плит, на данный момент является одним из лидеров по производству бытовой техники. Мини-кондиционеры Занусси могут применяться при для охлаждения воздуха и уменьшения его влажности. Ballu . Известный поставщик климатической техники. В модельном ряду бренда есть несколько линеек, отличающихся дизайном и набором функций мини-кондиционеров. Топ моделей переносных климатических устройств нашего рейтинга также не обошелся без Ballu.

Известный поставщик климатической техники. В модельном ряду бренда есть несколько линеек, отличающихся дизайном и набором функций мини-кондиционеров. Топ моделей переносных климатических устройств нашего рейтинга также не обошелся без Ballu. Funai. К продукции бренда определенно стоит обратиться, если вы ищите оборудование для поддержания температуры и определенного уровня влажности в помещении. В ассортименте разные по форме и опциям переносные кондиционеры.

К продукции бренда определенно стоит обратиться, если вы ищите оборудование для поддержания температуры и определенного уровня влажности в помещении. В ассортименте разные по форме и опциям переносные кондиционеры. Neoclima . Крупный поставщик оборудования для обогрева, охлаждения и обработки воздуха. Модели мини-кондиционеров бренда оснащаются пультом ДУ и таймером.

Крупный поставщик оборудования для обогрева, охлаждения и обработки воздуха. Модели мини-кондиционеров бренда оснащаются пультом ДУ и таймером. Timberk . Мобильные кондиционеры бренда способны поддерживать необходимую температуру в помещении до 26 квадратов. Можно выбрать прибор с панелью управления на корпусе или с пультом ДУ.

Мобильные кондиционеры бренда способны поддерживать необходимую температуру в помещении до 26 квадратов. Можно выбрать прибор с панелью управления на корпусе или с пультом ДУ. Slogger. Мобильные кондиционеры производства Slogger имеют несколько режимов обдува, таймер и возможность ионизации.

Лучшие недорогие мобильные кондиционеры

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Zanussi ZACM-07 SN/N1 2,05 18 330 45 Китай 20 22 990 Ballu BPAC-07 CP_22Y НС-1411473 2,05 16 360 43 Китай 26,5 18 900 Ballu BPAC-09 CP_22Y НС-1411475 2,6 23 360 45 Китай 29 21 900

Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-07 SN/N1





Средних размеров агрегат, который открывает рейтинг лучших бюджетных портативных кондиционеров.

Достоинства:

Оптимально подходит для поддержания температуры в комнате до 18 квадратов благодаря мощности в 2,05 кВт;

Поместится в небольшой проем между стеной и мебелью (длина 36 см);

Белый цвет позволит модели встроиться в интерьер комнаты;

Энергоэффективность класса А дает модели возможность работать с небольшим количеством энергозатрат;

Имеет как стандартный режим охлаждения, так и возможность осушать воздух;

Простое управление с помощью дисплея и пульта позволяет задавать и контролировать температуру;

Встроенный таймер позволяет включать и выключать прибор в нужное время;

Вентилятор может вращаться в двух скоростных режимах, что дает возможность настроить необходимую силу потока;

Нет необходимости сливать конденсат, прибор справляется с этим автоматически;

Лучший безопасный хладагент;

Не создает много шума при работе.

Недостатки:

Не выявлено.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-07 CP_22Y НС-1411473

Обзор мобильных кондиционеров небольшой стоимости продолжает лучшая по цене модель от Ballu. Пользователи отмечают небольшие размеры и простое управление данного агрегата.

Достоинства:

Высокая энергоэффективность ( класс А) позволит сэкономить электричество даже при больших нагрузках на прибор;

Можно устанавливать время работы устройства при помощи таймера, что избавляет от необходимости частого ручного запуска/выключения;

Оптимален для небольших комнат площадью до 16 квадратов;

Большой диапазон температур от 16 до 32 градусов;

Возможность регулировки вентилятора в двух режимах помогает настроить нужную силу потока;

Имеет ночной режим работы;

Управление осуществляется при помощи пульта ДУ и ЖК-дисплея, что позволяет контролировать работу устройства на расстоянии;

Способен забирать из воздуха до 10 литров воды в сутки при большой влажности;

Не требует сливания конденсата, поэтому прост в обслуживании;

Оборудован фильтром, который задерживает пылевые частицы.

Недостатки:

Несмотря на то, что это самый тихий мобильный кондиционер по техническим показателям, пользователи отмечают его шумность;

Нестандартный оконный адаптер.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-09 CP_22Y НС-1411475

Хороший напольный кондиционер, который удобно перевозить из помещения в помещение. Также отмечается его удобство для использования в офисе.

Достоинства:

Таймер можно установить в пределах 24 часов, что удобно при работе кондиционера в удаленном от оператора помещении;

Класс энергоэффективности А позволяет экономить электроэнергию даже при постоянном охлаждении помещений;

Встроенный фильтр позволяет очищать воздух от частиц пыли;

Рабочие температуры в диапазоне от 16 до 32 градусов;

Подходит для среднего размера помещений площадью до 26 квадратов, что оптимально для больших комнат и малых офисных помещений;

Для осушения воздуха при повышенной влажности или во время ремонтных работ предусмотрен соответствующий режим;

Возможна работа в ночном режиме;

Для создания нужного потока воздуха предусмотрено два скоростных режима;

Не требует удаления конденсата.

Недостатки:

Шумный;

Нет возможность автоматически регулировать жалюзи.

Лучшие модели мобильных кондиционеров без воздуховода

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Slogger SL-1105 1,2 20 - 20-65 - 7,3 7 000 Slogger NFS-20F 2 20 - 20-65 - 6 9 000 ECOSTAR KV-DS07CH-E 2,2 22 324 - Россия 20 17 900

Климатизатор Slogger SL-1105

Лучший небольшой мобильный кондиционер без воздуховода. Рейтинг таких устройств представлен небольшими малошумными агрегатами, Slogger SL-1105 - не исключение.

Достоинства:

Способен прогревать воздух и охлаждать его, поэтому будет полезен в любую погоду;

В отличие от многих мобильных моделей может работать как увлажнитель воздуха;

Для комнат с повышенной влажностью есть осушающий режим;

Способен ионизировать воздух, поэтому подойдет для использования при аллергии на пыль;

Лучше подходит для помещений площадью до 20 квадратов, поэтому подойдет как для городской квартиры, так и для дачи;

Большие колеса облегчают транспортировку агрегата по неровному полу;

Способен работать на трех режимах вращения вентилятора;

Подходит для использования днем, так и ночью, благодаря специальному малошумному режиму;

Легкое управление при помощи пульта, входящего в комплект.

Недостатки:

Не выявлено.

Климатизатор Slogger NFS-20F

Рейтинг напольных кондиционеров для квартир без воздуховода продолжает также модель от бренда Slogger, которую можно признать лучшей по весу в нашем рейтинге.

Достоинства:

Вес около 6 кг позволяет использовать прибор в квартире и перевозить на дачу при необходимости;

Скорость возможно регулировать в трех режимах;

Режим осушения позволяет избавлять воздух от лишней влаги;

Прибор способен насыщать воздух ионами, поэтому лучшим образом подойдет для использования при аллергии на пыль;

Функция увлажнения будет особенно полезна в жаркую погоду и при работе системы отопления;

Работа от бытовой электросети;

Мощность 2 кВТ оптимальна для комнат в квартире или доме.

Недостатки:

Не выявлено.

Мобильный кондиционер ECOSTAR KV-DS07CH-E

Если вы думаете, какой мобильный кондиционер купить в квартиру или на дачу, то стоит присмотреться к этой модели с русифицированной удобной панелью управления и пультом ДУ.

Достоинства:

Энергоэффективность класса А позволит не затрачивать много электричества при работе прибора;

Работает в режиме вентиляции, поэтому будет полезен при непогоде;

Способен осушать воздух, что удобно при большой влажности, характерной для деревянных построек;

Благодаря таймеру есть возможность отсрочить запуск устройства;

Подойдет для помещений площадью до 22 квадратов;

Возможность работы в режиме “Ночь”;

При помощи настроек можно заблокировать панель от детей.

Недостатки:

Емкость для конденсата не очищается автоматически.

Лучшие мобильные кондиционеры для малых помещений (до 30 м²)

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Zanussi ZACM-12 SN/N1 3,52 30 410 50 Китай 24 31 990 Ballu BPAC-12 CM 3,24 30 - 45 - 28 25 000 Ballu BPAC-12 CE 3,22 30 -< 51 - 28 30 000

Мобильный кондиционер Zanussi ZACM-12 SN/N1

Какой напольный кондиционер лучше для просторной комнаты в квартире или небольшого дачного домика? - Определенно, мощный и производительный, как данная модель от Zanussi.

Достоинства:

Оптимален для помещений до 30 квадратов;

Займет немного места благодаря ширине и глубине 36 см;

Энергоэффективность класса А позволит сэкономить электричество, что особенно актуально при частом включении прибора;

Возможность выбора из двух скоростных режимов;

Для помещений с повышенной влажностью или в сезон дождей предусмотрен режим осушения;

Чтобы не запускать устройство вручную, есть таймер для отложенного старта;

С помощью пульта можно осуществлять управление кондиционером из удобной точки помещения.

Недостатки:

Шумный;

Вес-24 кг.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CM

Если выбор мобильного кондиционера для квартиры пал на модели бренда Ballu, то обратите внимание на этот агрегат с лучшим интеллектуальным управлением и автоматическим удалением конденсата.

Достоинства:

Режим Smart устанавливает скорость потока в зависимости от температуры;

Жалюзи регулируются автоматически, позволяя задавать направление потока;

Класс энергоэффективности А позволяет сократить расход электроэнергии при работе устройства даже на максимальных настройках;

Встроенный фильтр избавляет воздух от частиц пыли, что снижает риск аллергических реакций;

Высокая производительность осушения делает кондиционер лучшим вариантом для влажных помещений;

Электроника прибора защищена от протечки конденсата.

Недостатки:

Не выявлено.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-12 CE

Еще один достойный мини-кондиционер 3 в 1 от Ballu для больших комнат дома и квартиры. Если вы делаете выбор мобильного кондиционера для дачи с небольшим домом, то BPAC-12 CE - неплохой вариант на жаркую погоду.

Достоинства:

Хладагент отличается высокой безопасностью;

Интеллектуальное управление в зависимости от температуры в комнате;

Скорость регулируется в 4-х режимах;

Возможность выбора ночного режима работы;

Оптимально подойдет для охлаждения воздуха в небольшом дачном доме или просторной комнате (до 30 квадратов);

Комфортное управление с помощью пульта;

Таймер для отложенного запуска системы и экономии электричества.

Недостатки:

Шумный.

Рейтинг переносных кондиционеров для больших помещений (от 31 до 54 м²)

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Electrolux EACM- 16 HP/N3 НС-1123663 4,6 40 560 55 Китай 33 52 000 Ballu BPAC-18 CE_20Y НС-1235696 5,7 50 450 54 Китай 52 52 000 Electrolux EACM-13 HR/N3 3,66 33 410 44 Китай 36 35 000

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-16 HP/N3 НС-1123663

В рейтинг мобильных кондиционеров с функцией обогрева для крупных помещений можно включить этот портативный агрегат от Electrolux.

Достоинства:

Подойдет для помещений с площадью до 42 квадратов;

Нейтральная цветовая палитра позволит встроить прибор в интерьер;

При высокой влажности в комнате можно воспользоваться режимом осушения;

Способен сам подбирать и устанавливать температуру в зависимости от заданного режима;

Удобное управление при помощи пульта позволяет производить настройки из удобной точки помещения;

Режим интенсивного охлаждения помогает быстро остудить воздух после длительного перерыва в работе устройства;

Не требует удаления конденсата вручную;

Безопасный хладагент.

Недостатки:

Шумный;

Высокая стоимость.

Мобильный кондиционер Ballu BPAC-18 CE_20Y НС-1235696

Лучший в нашем рейтинге по рекомендуемой площади мини-кондиционер. Топ компактных устройств высокой производительности вполне мог бы возглавить Ballu BPAC-18.

Достоинства:

При площади воздействия до 50 квадратов кондиционер станет хорошим решением для промышленного помещения, магазина;

Жалюзи автоматически перемещаются, что позволяет настроить поток воздуха;

Не требует ручного удаления конденсата, поэтому прост в обслуживании;

Фильтрация воздуха снижает количество пыли и мелких частиц в помещении;

Благодаря системе защиты исключено протекание конденсата на электронику;

Безопасный хладагент;

Способен снижать влажность в помещении благодаря функции осушения (до 50 л в сутки);

Недостатки:

Шумный;

Вес - 52 кг.

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-13 HR/N3

Лучший кондиционер напольный для комнаты или офиса до 33 квадратов и самый бесшумный мобильный кондиционер в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Работает в 4 режимах, которые позволяют производить нагревание, охлаждение, осушение воздуха и вентиляцию помещения;

Жалюзи подвижны, поэтому прибор позволяет настроить направление потока;

При высокой производительности прибор является малошумным благодаря изоляции и особенностям компрессора;

Устройством удобно управлять при помощи пульта или сенсорной панели на корпусе;

Снижение потребления электричества за счет возможности регулировки;

Необычный дизайн.

Недостатки:

Вес - 36 кг.

Лучшие мобильные кондиционеры с охлаждением

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Electrolux EACM-12 FM/N3 3,5 27 350 50 Китай 29,5 35 990 Electrolux EACM-09 FM/N3 2,6 22 300 45 Китай 23 29 990 Timberk AC TIM 09C P6 2,63 26,3 330 45 Китай 24,7 17 000

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 FM/N3

В топ мобильных кондиционеров с воздуховодом, рассчитанных на малые помещения, можно включить EACM-12 FM/N3 с одним из лучших рабочих диапазонов температур.

Достоинства:

Оптимален для помещений площадью до 27 квадратов, поэтому подойдет для использования в городской квартире или доме;

Регулировка потока возможна в трех скоростных режимах, что позволяет регулировать скорость охлаждения;

Экономия электричества возможна за счет установки таймера;

Прибор может работать в диапазоне температур от 15 до 30 градусов, поэтому создаст комфортную температуру в любую погоду;

Режим “автомат” позволяет устройству выбирать режим в зависимости от температуры;

Для хранения воздуховода отведена ниша на корпусе.

Недостатки:

Не выявлено.

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 FM/N3

Хороший прибор для небольшой комнаты, который поможет быстро охладить воздух и очистить его от пыльной взвеси.

Достоинства:

Лучший безопасный для жилых помещений хладагент;

Три скорости вращения лопастей вентилятора;

При большой влажности или необходимости просушки во время ремонта можно воспользоваться функцией осушения;

Для комфорта и экономии электричества предусмотрен таймер;

Простое управление с помощью пульта;

Цифровой дисплей на корпусе для контроля температуры.

Недостатки:

Не выявлено.

Мобильный кондиционер Timberk AC TIM 09C P6

Самый маленький мобильный кондиционер в этой категории рейтинга. Продолговатая форма позволяет встроить прибор в узкое пространство, а 4 колеса упрощают перевозку.

Достоинства:

Высокий класс энергопотребления (А) для лучшей экономии электричества;

Плавное переключение режимов с помощью ролика на корпусе;

При средней мощности 2,65 кВт имеет высокую эффективность в режиме осушения (45 литров в сутки);

Способен эффективно работать в помещении с высокой температурой;

Комплектуется приспособлениями для установки к окну;

Лучший шумоизоляционный слой;

Не требуется сливание конденсата вручную.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие напольные кондиционеры с функцией обогрева

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Рекомендуемая площадь (м²) Производительность (м³/ч) Уровень шума (дБ) Страна производства Вес (кг) Стоимость (руб) Electrolux EACM-12E/R 3,5 35 - 51 Китай 38 23 000 NEOCLIMA NMAC-12H 3,5 35 - 65 Россия 34 30 000 TIMBERK 05H P4 1,5 15 - 49 - 22 15 000

Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E/R

Топ мобильных кондиционеров с обогревом открывает EACM-12E/R бренда Electrolux.

Оснащен лучшим по эффективности нагревательным элементом из керамики, который равномерно прогревает воздух.

Достоинства:

Пульт ДУ с дисплеем для удобства контроля работы устройства;

Фильтр входящего воздуха с антибактериальным эффектом позволяет собирать частицы пыли;

Режим турбо для быстрой работы;

Возможность задать время пуска/выключения в пределах 24 часов;

Подходит для помещений площадью до 35 квадратов;

Способен осушать воздух в условиях повышенной влажности.

Недостатки:

Не выявлено.

Мобильный кондиционер NEOCLIMA NMAC-12H

Рейтинг мини-кондиционеров для обогрева продолжает модель с лучшим автоматическим рестартом бренда Neoclima.

Достоинства:

Настройкам прибора не страшны перепады напряжения. При возобновлении нормального тока он включает ранее заданный режим;

Оснащен системой самодиагностики;

Переключение скорости в двух режимах;

Дезодорирующий фильтр;

Управлять устройством можно из любой точки комнаты благодаря пульту ДУ;

Способен нагреть или охладить воздух в комнате площадью до 35 квадратов.

Недостатки:

Высокая шумность (65 дБ).

Мобильный кондиционер TIMBERK 05H P4

Сравнение мобильных кондиционеров завершает компактный прибор от Timberk.

Достоинства:

Изоляция корпуса от шума компрессора;

Относительно небольшой вес прибора - 22 кг;

Скорость можно регулировать в двух режимах;

Справится с нагревом/охлаждением/осушением воздуха в комнате до 15 квадратов;

4 транспортировочных колеса для легкой перевозки;

Безопасный хладагент.

Недостатки:

Только для маленьких комнат;

Класс энергоэффективности В.

Рекомендации по уходу за мобильным кондиционером

Вот несколько советов, которые помогут ухаживать за кондиционером и продлить его срок службы.