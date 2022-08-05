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Рейтинг лучших масел для садовой техники
05.08.2022

Рейтинг лучших масел для садовой техники

Оглавление

“Сердцу” любой автотехники нужно уделять особое внимание. Не являются исключением и садовые агрегаты, работающие на топливе. Чтобы двигатель прослужил дольше, необходимо минимизировать истирание и загрязнение его комплектующих. С этой задачей прекрасно справляется масло. В этой статье расскажем, какие бывают масла для разных типов двигателей и приведем рейтинг лучших масел для садовой техники.

Классификация моторных масел

По составу

В зависимости от способа получения и перерабатываемых продуктов масла подразделяют на минеральные, синтетические и полусинтетические.

Вид масла Особенности
Минеральное
  • Небольшая стоимость;
  • Предназначено для маломощных двигателей;
  • Высокая вязкость;
  • Эффективно при температуре от 10 до 250°C;
  • Густеет в холод;
  • Нуждается в частой замене.
Синтетическое
  • В составе сложные эфиры;
  • Высокие смазочные свойства;
  • Качества не зависят от температуры воздуха;
  • Может использоваться долгое время;
  • Высокая стоимость.
Полусинтетическое
  • В составе нефтепродукты и углеводород;
  • Защита от внешнего воздействия;
  • Средний показатель образования дыма.

По образованию дыма

Такое деление называется JASO. По нему выделяют масла со следующей маркировкой:

Маркировка Характеристика
FA Минимум дыма
FB Дым почти незаметен
FC Прозрачный дым
FD Почти не выделяют дым (только для двухтактных двигателей)

По совместимости с определенной техникой

Существует стандарт API, характеризующий смазку по наилучшей совместимости с той или иной техникой.

Маркировка Совместимое оборудование
TA Мототехника с двигателем до 50 см³, триммеры, газонокосилки.
TB Триммеры и техника до 200 см³
TC Снегоходы, мототехника, бензопилы
TD Водная техника (катера, лодки и пр.)

Почему масло так важно для двигателя

Работа ДВС невозможна без контакта составляющих цилиндро-поршневой группы при работе.Со временем в местах соприкосновения образуются зазоры, что снижает эффективность работы двигателя.

Использование масла в двигателе способствует:

  • Повышению износоустойчивости и фрикционных  характеристик комплектующих;
  • Лучшему охлаждению двигателя;
  • Лучшей защите мотора от образования ржавчины и иных коррозийных процессов.
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Сколько масла нужно заливать в двигатель

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть рекомендации производителя масла и тактность двигателя. Для двухтактных двигателей рекомендованный объем масла добавляется чаще всего в соотношении 1:35 или 1:50, а для четырехтактных моторов объем масла зависит от вместимости соответствующего картера.

Чем отличается двухтактное масло от четырехтактного

Здесь все зависит от особенностей подачи топлива и масла в каждом двигателе.

В двухтактном моторе отсутствует отдельный картер для масла. Его вместе с топливом заливают в общую емкость, приготовив раствор заранее. Для двухтактного двигателя очень важно соблюдение пропорций приготовления топливной смеси и выбор масла, рекомендованного производителем вида садового оборудования. Масло в таком моторе сгорает вместе с топливом, поэтому оно должно образовывать как можно меньше вредных для человека выхлопов и нагара.

В четырехтактном двигателе предусмотрены раздельные емкости для бензина и масла, соответственно, каждый компонент функционирует независимо от другого. При такой работе двигателя важно, чтобы масло как можно дольше сохраняло свои свойства и требовало замены реже.

Отличия летних и всесезонных масел

Как и в случае автомобильных масел, масла для использования в садовой технике различаются по сезонам. Решающим критерием здесь является вязкость: масло не должно быть слишком густым (это затруднит его движение) и не слишком жидким (чтобы не стекало с деталей).

Летние масла имеют маркировку SAE с последующим числом (до 60), обозначающим вязкость. Большее число соответствует большей вязкости. Чем выше температура воздуха, тем выше должна быть вязкость масла.

Преимущество всесезонных масел заключается в том, что при его использовании не нужно ориентироваться на температуру воздуха и держать в арсенале несколько бутылок смазочной жидкости. Как правило, оно маркируется как SAE W.

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Как выбрать производителя

На рынке есть компании, давно утвердившие себя как производители качественного моторного масла. Вот основные из них:

  • Mobil. Крупная американская компания по нефтепереработке. Выпускает синтетические масла, подлинность которых можно проверить через систему производителя.
  • Stihl. Поставщик техники, инструмента и комплектующих. Производит моторные масла, масла для двухтактных двигателей и пильных цепей.
  • Liqui moly. Немецкая марка-производитель автомасел, средств по уходу за техникой. У бренда можно найти специализированные масла для газонокосилок, бензопил и всесезонные продукты для садовой техники.
  • Gazpromneft. Одно из самых крупных в России предприятий по добыче и переработке нефти, изготовлению топлива и масел. Продукция бренда пользуется спросом у владельцев техники с 2-х тактным и 4-х тактным двигателем.
  • Champion. Техника для работы в саду и инструмент от Champion уже снискали любовь покупателей. У производителя можно приобрести все виды масел для садовых агрегатов, а также масленки и смазки.
  • Briggs stratton. Один из самых известных производителей смазки для силовой техники. Выпускает синтетические масла для 4-х тактных двигателей и продукты длительного использования премиум-класса.
  • Echo. Популярный производитель техники и инвентаря для садовых работ. В ассортименте бренда полусинтетические масла с разным объемом выпуска для двухтактных двигателей.
  • Huter. Немецкий бренд электро-и мототехники. Масла от Huter имеют почти универсальное применение в зависимости от тактности двигателя агрегата.
  • Husqvarna. представляет широкий спектр техники для дома и ухода за садом. Масла Husqvarna имеют минеральный или полусинтетический состав.
  • Союз. Марка с доступными ценами от бренда Sturm.Под ней выпускаются масла для цепей, трансмиссии и двигателей.
  • Patriot. Американский производитель и поставщик разных видов техники и инструмента. В ассортименте присутствуют масла для цепей, трансмиссии, а также минеральные и полусинтетические масла для моторов. Большинство позиций в рейтинге масел для бензиновых триммеров занимают продукты марки Patriot.
  • Fubag. Бренд с немецким качеством. Масло от Fubag может использоваться с двигателями на бензине и дизеле.

ТОП 5 масел для газонокосилок

Модель /Характеристика Объем (л) Тактность двигателя Вид Страна производства Стоимость (руб)
Stihl 07813198410 1 2 Минеральное Германия 1 390
Stihl HP, 100 мл 07813198401 0,1 2 Минеральное Германия 239
Briggs&Stratton SAE-30 (0.6 л) 0,6 4 Минеральное Нидерланды 360
Stihl HP с дозатором 1 2 Минеральное Германия 1 690
HP Husqvarna 5878085-12 1 2 Полусинтетическое Швеция 1 690

Масло (1.0 л) Stihl 07813198410

Рейтинг 2-х тактных масел для садовой техники открывает продукт марки Stihl.

Достоинства:

  • Подходит под требования бензоинструмента бренда;
  • Минеральная основа делает продукт оптимальным для использования в теплую погоду;
  • При сгорании образует немного дыма;
  • Может использоваться для любых двухтактных двигателей Stihl, что удобно при наличии нескольких единиц мототехники бренда;
  • Используется для защиты свечей от загрязнений
  • Немецкое производство.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Масло для двигателя Stihl HP, 100 мл 07813198401

Продолжает рейтинг масел для газонокосилки также продукт от Stihl для смешивания в пропорции 1/50.

Достоинства:

  • Минеральное масло прекрасно подходит для использования в теплую погоду;
  • Соответствует требованиям, предъявляемым к продукции бензоинструмента Stihl;
  • Эффективно смазывает детали и сгорает с малым количеством дыма;
  • Смешивание в пропорции 1/50;
  • Для любых двухтактных двигателей производства Stihl.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-06.jpg

Масло Briggs&Stratton SAE-30 (0.6 л)

Масло для газонокосилки с 4-х тактным двигателем, которое по праву занимает место в нашем рейтинге. Это масло часто рекомендуют производители садовых агрегатов. Его высокое качество подтверждают активные пользователи мотооборудования.

Достоинства:

  • Оптимально для работ в разгар дачного сезона при жаркой и теплой погоде;
  • Используется в 4-х тактных двигателях;
  • Защищает детали двигателя от коррозии;
  • Присадки изготовлены по технологии, препятствующей разрушению комплектующих из-за трения;
  • Изготовлено в Голландии.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-07.png

Масло для двигателя Stihl HP, 1л с дозатором

Хорошее масло для двухтактных двигателей с удобным дозатором.

Достоинства:

  • Оптимально для двигателей Stihl с высокими требованиями к характеристикам топлива и воздушным охлаждением;
  • Препятствует загрязнению свечей;
  • На упаковке предусмотрен дозатор для заготовки масла для смеси;
  • Минеральная основа делает масло подходящим для теплой погоды, но допускается и применение при температуре до -10 градусов;
  • Длительный срок хранения (4 года).

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-08.jpg

Масло для двигателя HP Husqvarna 5878085-12, 1 л

Замыкает эту категорию рейтинга 2-х тактное масло для заправки газонокосилки, триммера, бензопилы и другой техники.

Достоинства:

  • Совместимо с 2-х тактными двигателями производителя;
  • Подходит для газонокосилок, бензопил, триммеров и других садовых агрегатов;
  • Препятствует возникновению отложений на емкости для смеси;
  • Благодаря присадкам может использоваться с низкокачественным бензином;
  • Полусинтетическая структура предохраняет двигатель от загрязнений;
  • Произведено в Швеции.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-09.jpeg

Лучшие масла для бензинового триммера

Модель /Характеристика Объем (л) Тактность двигателя Вид Страна производства Стоимость (руб)
Stihl HP Uitra 07813198061 1 2 Синтетическое Германия 2 790
Масло Stihl HP Ultra 0,1 2 Синтетическое Германия 339
10W-30 Stihl 07813091000 0,6 4 Минеральное Китай 649
Stihl HP 07813198434 10 2 Минеральное Германия 13 990
Patriot SUPER ACTIVE 0,946 2 Полусинтетическое - 709

Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л

Моторное масло для триммера и других двухтактных садовых агрегатов на синтетической основе, которое вошло в наш рейтинг.

Достоинства:

  • Синтетическая основа способствует длительному использованию и качественному смазыванию деталей;
  • Присадки, предотвращающие образование золы избавят от необходимости частой очистки двигателя от нагара;
  • Эффективно даже при больших нагрузках на мотор;
  • Экономичный расход (1/50);
  • Малое содержание серы;
  • Компоненты биоразлагаемы, поэтому случайно разлитое масло не нанесет непоправимого вреда почве.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Масло для двигателей Stihl HP Ultra (0.1 л)

Рейтинг лучших масел для двухтактных двигателей триммеров продолжает биоразлагаемый продукт от Stihl.

Достоинства:

  • Подходит для длительного использования оборудования;
  • Синтетический состав минимально подвержен изменениям при перепадах температур;
  • Сгорает, не оставляя осадка;
  • Качественное смазывание деталей двигателя;
  • Биоразлагаемые компоненты делают масло безопасным для использования на садовом участке;
  • Медленно расходуется (пропорции в смеси 1/50).

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Масло моторное 10W-30 Stihl 07813091000, 0.6 л

Рейтинг лучшего масла для триммера редко обходится без этого продукта по причине его эффективности и бюджетной стоимости.

Достоинства:

  • Оптимально для техники с 4-х тактным двигателем;
  • Может использоваться не только для эксплуатации оборудования в дачный сезон, но и для консервации зимой;
  • Минеральный состав подходит для применения в агрегатах с небольшой мощностью.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-12.jpeg

Масло для двигателей Stihl HP 07813198434 10л

Масло для 2-х тактных двигателей триммеров из нашего рейтинга лучших, объема которого хватит на длительное время.

Достоинства:

  • Качественно смазывает детали двигателя;
  • Препятствует загрязнению свечей;
  • Оптимально для 2-х тактных двигателей аналогичного бренда, что удобно при наличии нескольких инструментов;
  • Минеральный состав подходит для применения в теплую погоду;
  • Канистры на 10 литров хватит не на один дачный сезон.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-13.jpg

Масло полусинтетическое Patriot SUPER ACTIVE, 0.946 л

Последнее, но не по качеству, моторное масло для триммеров, которое подойдет и для использования в другом оборудовании.

Достоинства:

  • Применимо для двухтактных двигателей с охлаждением воздухом или водой (мотопомп, бензопил, воздуходувок, бензоножниц и пр.);
  • Выполняет свою функцию при работе любой интенсивности;
  • Комплект присадок для работы в любых условиях;
  • Дозатор обеспечит удобство при приготовлении смеси;
  • Обладает антикоррозионным эффектом и защитой от отложений;
  • Образует мало дыма.

Недостатки:

  • Высокая стоимость.
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Лучшие масла для 2-тактных бензиновых триммеров

Модель /Характеристика Объем (л) Тактность двигателя Вид Страна производства Стоимость (руб)
Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 8036 0,25 2 Полусинтетическое Германия 810
Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300 1 2 Минеральное - 505
Patriot G-Motion 2Т EURO 850030200 1 2 Полусинтетическое - 565
Patriot Power Active, 0.592 л 0,592 2 Минеральное - 485
Patriot Power Active, 0.946 л 0,946 2 Минеральное - 539

Масло моторное Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 8036, 0.25 л

Рейтинг масел для бензиновых триммеров вполне может возглавить этот универсальный всесезонный продукт для мототехники.

Достоинства:

  • Может использоваться для работы с техникой в летний сезон и для работ в холодную погоду;
  • Полусинтетический состав и комплект присадок помогают эффективному смазыванию деталей и защите мотора;
  • При сгорании не образует дыма;
  • Защищает детали от ржавчины.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-15.jpg

Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л

В рейтинг лучших попал и этот продукт для триммера, который можно представить, как лучшее масло для двухтактного оборудования Patriot.

Достоинства:

  • Подойдет для большинства двухтактных моделей мототехники с воздушным охлаждением мотора;
  • Быстро смешивается с топливом;
  • С малозольными присадками в составе;
  • Минеральный состав способствует длительной работе с агрегатами в теплую погоду;
  • Не образует дыма при сгорании.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-16.png

Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 2Т EURO 850030200, 1 л

Хорошее масло с полусинтетическими компонентами и защитой мотора от отложений.

Достоинства:

  • Полусинтетический состав для длительной работы с оборудованием;
  • Покрывает детали пленкой, защищающей от истирания;
  • Сводит к минимуму загрязнения и отложения на частях мотора;
  • Вязкость SAE 30 позволяет активно применять масло в летний сезон;
  • Оптимально подходит для мотооборудования марки Patriot.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-17.png

Масло минеральное Patriot Power Active, 0.592 л

Рейтинг моторных масел для двухтактных двигателей триммеров продолжает масло для техники от Patriot с хорошим сочетанием цена-качество.

Достоинства:

  • Оптимально для двигателей с объемом до 200 кубометров, поэтому масло подходит не только для триммеров, но и для мотокультиваторов, бензопил, мотокос);
  • Набор присадок значительно увеличивает полезные свойства масла;
  • Легко смешивается с бензином в любую погоду;
  • Защищает детали мотора от истирания даже при интенсивном использовании.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-18.jpeg

Масло минеральное Patriot Power Active, 0.946 л

Завершает эту категорию рейтинга масло для двухтактных двигателей триммера масло от Patriot.

Достоинства:

  • Хорошая смазка комплектующих мотора при длительной работе;
  • Подойдет для использования в агрегатах с объемом двигателя до 200 кубометров;
  • Покрывает детали двигателя защитной пленкой;
  • За счет уменьшения трения снижает износ поршневой группы;
  • Поддержание чистоты деталей.

Недостатки:

  • Немного дымит.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-19.jpg

Лучшие масла для 4-тактных бензиновых триммеров

Модель /Характеристика Объем (л) Тактность двигателя Вид Страна производства Стоимость (руб)
Gazpromneft G-Motion 4T 5w-30 1 4 Полусинтетическое Россия 1 190
Patriot Supreme HD SAE 30 4T 0,59 4 Минеральное - 472
Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594 0,6 4 Минеральное Германия 795
Husqvarna SAE30H 5774192-01 0,6 4 Минеральное Швеция 790
Patriot Specific High-Tech 5W30 30594 0,94 4 Полусинтетическое - 970

Масло Gazpromneft G-Motion 4T 5w-30, 1 л

Универсальное масло для малолитражного оборудования с четырехтактным двигателем.

Достоинства:

  • Подходит для широкого спектра агрегатов: триммеров, мотоблоков, генераторов, газонокосилок и пр.;
  • Допускает использование в приборах, требующих качество масла API SL/CF и меньше;
  • Препятствует окислению поверхностей;
  • Не теряет своих свойств при воздействии низких температур, поэтому может использоваться в зимнее время для работы с техникой и ее хранения;
  • Работа двигателя с максимальной производительностью без износа;
  • Не требует частой замены.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-20.jpg

Масло Patriot Supreme HD SAE 30 4T, 0.592 л

Масло известного американского бренда для бензиновой и дизельной мототехники.

Достоинства:

  • Может использоваться в двигателях на бензине и дизеле с охлаждением воздухом или водой;
  • Защита двигателя в неблагоприятных погодных условиях;
  • Предохраняет от образования коррозии;
  • Уменьшает износ при трении за счет масляной пленки;
  • Не требует частой замены.

Недостатки:

  • Горлышко для заливки без выдвижной части.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-21.png

Масло для моторов газонокосилок Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594

Масло для моторов с принудительным охлаждением для теплого сезона.

Достоинства:

  • Оптимально для садового оборудования и силовых агрегатов;
  • Подойдет для использования на протяжение теплого сезона;
  • Используется для моторов с охлаждением воздухом и водой;
  • Сохранение нужной для работы вязкости;
  • Комплект присадок для защиты двигателя от ржавчины и износа.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-22.jpg

Масло Husqvarna SAE30H 5774192-01

Моторное масло шведского производства с защитой двигателя от коррозии.

Достоинства:

  • Используется в теплую погоду;
  • Подходит для многих видов мототехники с 4-х тактным двигателем;
  • Повышение ресурса мотора за счет снижения трения деталей;
  • Защита от ржавчины;
  • Минеральный состав отлично сохраняет свойства при высокой температуре воздуха.

Недостатки:

  • Небольшой объем.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-23.jpg

Масло Patriot Specific High-Tech 5W30 30594, 0.946 л

Полусинтетическое масло для разных видов топливного оборудования.

Достоинства:

  • Подходит для использования в холодную и жаркую погоду;
  • Используется для разных видов мототехники;
  • Защищает мотор от износа и ржавчины;
  • Благодаря образованию пленки снижает трение деталей внутри мотора.

Недостатки:

  • Недостаточный объем для некоторых агрегатов.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-24.jpg

Рейтинг масел для мотоблоков

Модель /Характеристика

Объем (л)

 Тактность двигателя Вид Страна производства Стоимость (руб)
Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400 1 4 Минеральное - 650
Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 1 4 Минеральное Германия 1 290
Husqvarna 5878085-01, HP 0,1 2 Минеральное Китай 339
Stihl HD 10W-30 07813091002 1,4 4 Минеральное Германия 1 690
Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100 1 4 Полусинтетическое - 780

Масло Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л

Рейтинг моторных масел для мотоблока открывает продукт для 4-х тактного двигателя G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400.

Достоинства:

  • Для моторов с охлаждением воздухом или водой;
  • Оптимально для большинства моделей техники с 4-х тактным двигателем;
  • Качественная смазка деталей с образованием защитной пленки;
  • Предохраняет двигатель от избыточного нагрева, износа, ржавчины;
  • Вязкость SAE 30 позволяет эффективно использовать масло в теплую погоду.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Масло моторное для газонокосилок Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, 1л

Моторные масла для мотоблока, которые входят в наш рейтинг, позволяют использовать технику для посадочных работ и уборки снега. Вот неплохой вариант масла от Liqui Moly.

Достоинства:

  • Может использоваться как для газонокосилок, так и для мотоблоков;
  • Всесезонный характер позволяет использовать продукт для работы в жару и в морозы;
  • Подходит для бензиновых и дизельных моторов;
  • Защита от истирания комплектующих мотора;
  • Не утрачивает нужную вязкость в любых условиях.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-26.jpg

Масло Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л

В рейтинг масел для двухтактных двигателей садовой техники мы включили этот универсальный продукт от Husqvarna.

Достоинства:

  • Используется для мотоблоков, бензопил, триммеров и прочей техники для сада;
  • Благодаря высококачественным присадкам может быть использовано совместно с любым бензином;
  • Небольшую пластиковую бутылку удобно брать с собой.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-27.jpg

Моторное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л

В рейтинг лучших попало и это масло для 4-х тактных двигателей мотоблоков.

Достоинства:

  • Минеральный состав оптимален для работы с техникой в теплую погоду;
  • Рассчитано на 4-х тактные моторы агрегатов для сада (мотоблоков, триммеров, бензокосилок и пр.);
  • Благодаря использованию присадок масло обеспечивает чистоту и меньший износ мотора;
  • Немецкое производство.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-28.jpg

Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л

Рейтинг лучших масел для 4-х тактных двигателей мотоблоков завершает полусинтетическое масло от Patriot.

Достоинства:

  • Подойдет для моторов на бензиновом и дизельном топливе с охлаждением воздухом или жидкостью;
  • Универсален для большинства видов агрегатов для сада;
  • Предохраняет от износа детали мотора даже при холодном пуске в морозы;
  • Полусинтетический состав защищает от грязи и неблагоприятного внешнего воздействия;
  • Идеально подходит для техники бренда Patriot.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-29.jpg

Лучше масло для газонокосилки с 4-х тактным двигателем

Модель /Характеристика Объем (л) Тактность двигателя Вид Страна производства Стоимость (руб)
Fubag Extra Pro SL/CF SAE 5W-40 838800 20 4 Полусинтетическое Германия 5 300
Al-Ko SAE 30 250001 0,55 4 Минеральное Россия 440
Patriot Supreme HD SAE 30 4T 0,94 4 Минеральное - 700
Oregon 60325R SAE30 1 4 Минеральное Россия 430

Масло моторное Fubag Extra Pro SL/CF SAE 5W-40 838800, 20 л

Всесезонное масло от известного немецкого производителя с канистрой самого большого объема в нашем рейтинге.

Достоинства:

  • Может использоваться для моторов с охлаждением воздухом и водой;
  • Подходит для моторов на дизельном и бензиновом топливе;
  • Защита от шлама и осадка;
  • Для использования в течение всего года;
  • Немецкое производство.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-30.jpg

Масло Al-Ko SAE 30 для четырёхтактных двигателей 0,55л. 250001

Масло для 4-х тактных двигателей косилок, мотоблоков и другой техники, которое также вошло в наш рейтинг.

Достоинства:

  • Масло для 4-х тактных моторов, которое может использоваться для работ в теплую погоду;
  • Подходит для использования в агрегатах на бензиновом и дизельном топливе;
  • Образует пленку, которая предохраняет поршневую группу от износа и перегрева;
  • Минеральный состав оптимален для двигателей небольшого объема.

Недостатки:

  • Не выявлено.
reyting-masel-dlya-sadovoy-tekhniki-31.jpg

Масло Patriot Supreme HD SAE 30 4T, 0.946 л

Масло, которое прекрасно подходит для продления срока службы 4-х тактной техники.

Достоинства:

  • Подходит для смазывания деталей дизельных и бензиновых двигателей;
  • Может использоваться в газонокосилках, мотоблоках, культиваторах, минитракторах и другой технике;
  • Присадки защищают мотор от ржавчины, налета, грязи;
  • Способствует меньшему износу деталей двигателя.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Масло моторное минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л

Масло российского производства для 4-х тактной техники, которое завершает эту категорию рейтинга.

Достоинства:

  • Оптимально для любой модели садового оборудования с 4-х тактным двигателем;
  • Защита от ржавчины, образования отложений;
  • Продление срока службы мотора;
  • Защитная пленка препятствует загрязнению.

Недостатки:

  • Небольшой объем упаковки.
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Лучшее масло для 4-х тактного двигателя мотоблока и культиватора

Модель /Характеристика Объем (л) Тактность двигателя Вид Страна производства Стоимость (руб)
G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B 0,95 4 Минеральное Китай 520
AL-KO SAE30 112888 0,6 4 Минеральное Германия 490

Husqvarna SAE 5W-30 5776164-22

1 4 Минеральное Швеция 740
4T HD Maxcut 850930705 1 4

 Минеральное США 430

Масло моторное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B

Универсальное масло китайского производства для 4-х тактных моторов Sturm.

Достоинства:

  • Универсально для большинства 4-х тактных агрегатов для сада марки Sturm;
  • Используется в бензиновых и дизельных двигателях;
  • Справляется со своими задачами даже при высоких нагрузках на оборудование;
  • Препятствует образованию ржавчины и отложений на деталях двигателя;
  • Покрытие деталей пленкой препятствует износу.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Масло AL-KO SAE30 112888, 0.6 л

Хорошее масло для эксплуатации оборудования в теплую погоду.

Достоинства:

  • Образует защитную пленку, которая препятствует истиранию цилиндро-поршневой группы;
  • Защита от ржавчины и загрязнений;
  • Идеально подходит для использования в холодную погоду;
  • Минеральный состав имеет доступную стоимость.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Масло Husqvarna SAE 5W-30 5776164-22

Текучее масло, которое подойдет для использования в любых погодных условиях.

Достоинства:

  • Может использоваться как в холода, таки в жару;
  • Универсально для агрегатов по уходу за садом с 4-х тактным мотором;
  • Покрывает детали двигателя однородной пленкой, препятствующей их истиранию;
  • Оптимальная для смазки текучесть;
  • Шведское производство.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л

Завершает наш рейтинг лучших масел для мотоблоков и оборудования для сада от Maxcut.

Достоинства:

  • Защита мотора от неблагоприятных погодных условий и при интенсивных нагрузках;
  • Способствует защите от грязи, износа, ржавчины благодаря комплексу присадок;
  • Оптимально для двигателей на дизеле и бензине;
  • Покрывает детали двигателя пленкой, которая сохраняется при любой температуре воздуха.

Недостатки:

  • Не выявлено.
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