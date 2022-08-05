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“Сердцу” любой автотехники нужно уделять особое внимание. Не являются исключением и садовые агрегаты, работающие на топливе. Чтобы двигатель прослужил дольше, необходимо минимизировать истирание и загрязнение его комплектующих. С этой задачей прекрасно справляется масло. В этой статье расскажем, какие бывают масла для разных типов двигателей и приведем рейтинг лучших масел для садовой техники.

Классификация моторных масел

По составу

В зависимости от способа получения и перерабатываемых продуктов масла подразделяют на минеральные, синтетические и полусинтетические.

Вид масла Особенности Минеральное Небольшая стоимость;

Предназначено для маломощных двигателей;

Высокая вязкость;

Эффективно при температуре от 10 до 250°C;

Густеет в холод;

Нуждается в частой замене. Синтетическое В составе сложные эфиры;

Высокие смазочные свойства;

Качества не зависят от температуры воздуха;

Может использоваться долгое время;

Высокая стоимость. Полусинтетическое В составе нефтепродукты и углеводород;

Защита от внешнего воздействия;

Средний показатель образования дыма.

По образованию дыма

Такое деление называется JASO. По нему выделяют масла со следующей маркировкой:

Маркировка Характеристика FA Минимум дыма FB Дым почти незаметен FC Прозрачный дым FD Почти не выделяют дым (только для двухтактных двигателей)

По совместимости с определенной техникой

Существует стандарт API, характеризующий смазку по наилучшей совместимости с той или иной техникой.

Маркировка Совместимое оборудование TA Мототехника с двигателем до 50 см³, триммеры, газонокосилки. TB Триммеры и техника до 200 см³ TC Снегоходы, мототехника, бензопилы TD Водная техника (катера, лодки и пр.)

Почему масло так важно для двигателя

Работа ДВС невозможна без контакта составляющих цилиндро-поршневой группы при работе.Со временем в местах соприкосновения образуются зазоры, что снижает эффективность работы двигателя.

Использование масла в двигателе способствует:

Повышению износоустойчивости и фрикционных характеристик комплектующих;

Лучшему охлаждению двигателя;

Лучшей защите мотора от образования ржавчины и иных коррозийных процессов.

Сколько масла нужно заливать в двигатель

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть рекомендации производителя масла и тактность двигателя. Для двухтактных двигателей рекомендованный объем масла добавляется чаще всего в соотношении 1:35 или 1:50, а для четырехтактных моторов объем масла зависит от вместимости соответствующего картера.

Чем отличается двухтактное масло от четырехтактного

Здесь все зависит от особенностей подачи топлива и масла в каждом двигателе.

В двухтактном моторе отсутствует отдельный картер для масла. Его вместе с топливом заливают в общую емкость, приготовив раствор заранее. Для двухтактного двигателя очень важно соблюдение пропорций приготовления топливной смеси и выбор масла, рекомендованного производителем вида садового оборудования. Масло в таком моторе сгорает вместе с топливом, поэтому оно должно образовывать как можно меньше вредных для человека выхлопов и нагара.

В четырехтактном двигателе предусмотрены раздельные емкости для бензина и масла, соответственно, каждый компонент функционирует независимо от другого. При такой работе двигателя важно, чтобы масло как можно дольше сохраняло свои свойства и требовало замены реже.

Отличия летних и всесезонных масел

Как и в случае автомобильных масел, масла для использования в садовой технике различаются по сезонам. Решающим критерием здесь является вязкость: масло не должно быть слишком густым (это затруднит его движение) и не слишком жидким (чтобы не стекало с деталей).

Летние масла имеют маркировку SAE с последующим числом (до 60), обозначающим вязкость. Большее число соответствует большей вязкости. Чем выше температура воздуха, тем выше должна быть вязкость масла.

Преимущество всесезонных масел заключается в том, что при его использовании не нужно ориентироваться на температуру воздуха и держать в арсенале несколько бутылок смазочной жидкости. Как правило, оно маркируется как SAE W.

Как выбрать производителя

На рынке есть компании, давно утвердившие себя как производители качественного моторного масла. Вот основные из них:

Mobil . Крупная американская компания по нефтепереработке. Выпускает синтетические масла, подлинность которых можно проверить через систему производителя.

. Крупная американская компания по нефтепереработке. Выпускает синтетические масла, подлинность которых можно проверить через систему производителя. Stihl . Поставщик техники, инструмента и комплектующих. Производит моторные масла, масла для двухтактных двигателей и пильных цепей.

. Поставщик техники, инструмента и комплектующих. Производит моторные масла, масла для двухтактных двигателей и пильных цепей. Liqui moly . Немецкая марка-производитель автомасел, средств по уходу за техникой. У бренда можно найти специализированные масла для газонокосилок, бензопил и всесезонные продукты для садовой техники.

. Немецкая марка-производитель автомасел, средств по уходу за техникой. У бренда можно найти специализированные масла для газонокосилок, бензопил и всесезонные продукты для садовой техники. Gazpromneft . Одно из самых крупных в России предприятий по добыче и переработке нефти, изготовлению топлива и масел. Продукция бренда пользуется спросом у владельцев техники с 2-х тактным и 4-х тактным двигателем.

. Одно из самых крупных в России предприятий по добыче и переработке нефти, изготовлению топлива и масел. Продукция бренда пользуется спросом у владельцев техники с 2-х тактным и 4-х тактным двигателем. Champion . Техника для работы в саду и инструмент от Champion уже снискали любовь покупателей. У производителя можно приобрести все виды масел для садовых агрегатов, а также масленки и смазки.

. Техника для работы в саду и инструмент от Champion уже снискали любовь покупателей. У производителя можно приобрести все виды масел для садовых агрегатов, а также масленки и смазки. Briggs stratton . Один из самых известных производителей смазки для силовой техники. Выпускает синтетические масла для 4-х тактных двигателей и продукты длительного использования премиум-класса.

. Один из самых известных производителей смазки для силовой техники. Выпускает синтетические масла для 4-х тактных двигателей и продукты длительного использования премиум-класса. Echo . Популярный производитель техники и инвентаря для садовых работ. В ассортименте бренда полусинтетические масла с разным объемом выпуска для двухтактных двигателей.

. Популярный производитель техники и инвентаря для садовых работ. В ассортименте бренда полусинтетические масла с разным объемом выпуска для двухтактных двигателей. Huter . Немецкий бренд электро-и мототехники. Масла от Huter имеют почти универсальное применение в зависимости от тактности двигателя агрегата.

. Немецкий бренд электро-и мототехники. Масла от Huter имеют почти универсальное применение в зависимости от тактности двигателя агрегата. Husqvarna . представляет широкий спектр техники для дома и ухода за садом. Масла Husqvarna имеют минеральный или полусинтетический состав.

. представляет широкий спектр техники для дома и ухода за садом. Масла Husqvarna имеют минеральный или полусинтетический состав. Союз . Марка с доступными ценами от бренда Sturm.Под ней выпускаются масла для цепей, трансмиссии и двигателей.

. Марка с доступными ценами от бренда Sturm.Под ней выпускаются масла для цепей, трансмиссии и двигателей. Patriot . Американский производитель и поставщик разных видов техники и инструмента. В ассортименте присутствуют масла для цепей, трансмиссии, а также минеральные и полусинтетические масла для моторов. Большинство позиций в рейтинге масел для бензиновых триммеров занимают продукты марки Patriot.

. Американский производитель и поставщик разных видов техники и инструмента. В ассортименте присутствуют масла для цепей, трансмиссии, а также минеральные и полусинтетические масла для моторов. Большинство позиций в рейтинге масел для бензиновых триммеров занимают продукты марки Patriot. Fubag. Бренд с немецким качеством. Масло от Fubag может использоваться с двигателями на бензине и дизеле.

ТОП 5 масел для газонокосилок

Масло (1.0 л) Stihl 07813198410

Рейтинг 2-х тактных масел для садовой техники открывает продукт марки Stihl.

Достоинства:

Подходит под требования бензоинструмента бренда;

Минеральная основа делает продукт оптимальным для использования в теплую погоду;

При сгорании образует немного дыма;

Может использоваться для любых двухтактных двигателей Stihl, что удобно при наличии нескольких единиц мототехники бренда;

Используется для защиты свечей от загрязнений

Немецкое производство.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло для двигателя Stihl HP, 100 мл 07813198401

Продолжает рейтинг масел для газонокосилки также продукт от Stihl для смешивания в пропорции 1/50.

Достоинства:

Минеральное масло прекрасно подходит для использования в теплую погоду;

Соответствует требованиям, предъявляемым к продукции бензоинструмента Stihl;

Эффективно смазывает детали и сгорает с малым количеством дыма;

Смешивание в пропорции 1/50;

Для любых двухтактных двигателей производства Stihl.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло Briggs&Stratton SAE-30 (0.6 л)

Масло для газонокосилки с 4-х тактным двигателем, которое по праву занимает место в нашем рейтинге. Это масло часто рекомендуют производители садовых агрегатов. Его высокое качество подтверждают активные пользователи мотооборудования.

Достоинства:

Оптимально для работ в разгар дачного сезона при жаркой и теплой погоде;

Используется в 4-х тактных двигателях;

Защищает детали двигателя от коррозии;

Присадки изготовлены по технологии, препятствующей разрушению комплектующих из-за трения;

Изготовлено в Голландии.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло для двигателя Stihl HP, 1л с дозатором

Хорошее масло для двухтактных двигателей с удобным дозатором.

Достоинства:

Оптимально для двигателей Stihl с высокими требованиями к характеристикам топлива и воздушным охлаждением;

Препятствует загрязнению свечей;

На упаковке предусмотрен дозатор для заготовки масла для смеси;

Минеральная основа делает масло подходящим для теплой погоды, но допускается и применение при температуре до -10 градусов;

Длительный срок хранения (4 года).

Недостатки:

Не выявлено.

Масло для двигателя HP Husqvarna 5878085-12, 1 л

Замыкает эту категорию рейтинга 2-х тактное масло для заправки газонокосилки, триммера, бензопилы и другой техники.

Достоинства:

Совместимо с 2-х тактными двигателями производителя;

Подходит для газонокосилок, бензопил, триммеров и других садовых агрегатов;

Препятствует возникновению отложений на емкости для смеси;

Благодаря присадкам может использоваться с низкокачественным бензином;

Полусинтетическая структура предохраняет двигатель от загрязнений;

Произведено в Швеции.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие масла для бензинового триммера

Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л

Моторное масло для триммера и других двухтактных садовых агрегатов на синтетической основе, которое вошло в наш рейтинг.

Достоинства:

Синтетическая основа способствует длительному использованию и качественному смазыванию деталей;

Присадки, предотвращающие образование золы избавят от необходимости частой очистки двигателя от нагара;

Эффективно даже при больших нагрузках на мотор;

Экономичный расход (1/50);

Малое содержание серы;

Компоненты биоразлагаемы, поэтому случайно разлитое масло не нанесет непоправимого вреда почве.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло для двигателей Stihl HP Ultra (0.1 л)

Рейтинг лучших масел для двухтактных двигателей триммеров продолжает биоразлагаемый продукт от Stihl.

Достоинства:

Подходит для длительного использования оборудования;

Синтетический состав минимально подвержен изменениям при перепадах температур;

Сгорает, не оставляя осадка;

Качественное смазывание деталей двигателя;

Биоразлагаемые компоненты делают масло безопасным для использования на садовом участке;

Медленно расходуется (пропорции в смеси 1/50).

Недостатки:

Не выявлено.

Масло моторное 10W-30 Stihl 07813091000, 0.6 л

Рейтинг лучшего масла для триммера редко обходится без этого продукта по причине его эффективности и бюджетной стоимости.

Достоинства:

Оптимально для техники с 4-х тактным двигателем;

Может использоваться не только для эксплуатации оборудования в дачный сезон, но и для консервации зимой;

Минеральный состав подходит для применения в агрегатах с небольшой мощностью.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло для двигателей Stihl HP 07813198434 10л

Масло для 2-х тактных двигателей триммеров из нашего рейтинга лучших, объема которого хватит на длительное время.

Достоинства:

Качественно смазывает детали двигателя;

Препятствует загрязнению свечей;

Оптимально для 2-х тактных двигателей аналогичного бренда, что удобно при наличии нескольких инструментов;

Минеральный состав подходит для применения в теплую погоду;

Канистры на 10 литров хватит не на один дачный сезон.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло полусинтетическое Patriot SUPER ACTIVE, 0.946 л

Последнее, но не по качеству, моторное масло для триммеров, которое подойдет и для использования в другом оборудовании.

Достоинства:

Применимо для двухтактных двигателей с охлаждением воздухом или водой (мотопомп, бензопил, воздуходувок, бензоножниц и пр.);

Выполняет свою функцию при работе любой интенсивности;

Комплект присадок для работы в любых условиях;

Дозатор обеспечит удобство при приготовлении смеси;

Обладает антикоррозионным эффектом и защитой от отложений;

Образует мало дыма.

Недостатки:

Высокая стоимость.

Лучшие масла для 2-тактных бензиновых триммеров

Масло моторное Liqui Moly 2-Takt-Motoroil 8036, 0.25 л

Рейтинг масел для бензиновых триммеров вполне может возглавить этот универсальный всесезонный продукт для мототехники.

Достоинства:

Может использоваться для работы с техникой в летний сезон и для работ в холодную погоду;

Полусинтетический состав и комплект присадок помогают эффективному смазыванию деталей и защите мотора;

При сгорании не образует дыма;

Защищает детали от ржавчины.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л

В рейтинг лучших попал и этот продукт для триммера, который можно представить, как лучшее масло для двухтактного оборудования Patriot.

Достоинства:

Подойдет для большинства двухтактных моделей мототехники с воздушным охлаждением мотора;

Быстро смешивается с топливом;

С малозольными присадками в составе;

Минеральный состав способствует длительной работе с агрегатами в теплую погоду;

Не образует дыма при сгорании.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 2Т EURO 850030200, 1 л

Хорошее масло с полусинтетическими компонентами и защитой мотора от отложений.

Достоинства:

Полусинтетический состав для длительной работы с оборудованием;

Покрывает детали пленкой, защищающей от истирания;

Сводит к минимуму загрязнения и отложения на частях мотора;

Вязкость SAE 30 позволяет активно применять масло в летний сезон;

Оптимально подходит для мотооборудования марки Patriot.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло минеральное Patriot Power Active, 0.592 л

Рейтинг моторных масел для двухтактных двигателей триммеров продолжает масло для техники от Patriot с хорошим сочетанием цена-качество.

Достоинства:

Оптимально для двигателей с объемом до 200 кубометров, поэтому масло подходит не только для триммеров, но и для мотокультиваторов, бензопил, мотокос);

Набор присадок значительно увеличивает полезные свойства масла;

Легко смешивается с бензином в любую погоду;

Защищает детали мотора от истирания даже при интенсивном использовании.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло минеральное Patriot Power Active, 0.946 л

Завершает эту категорию рейтинга масло для двухтактных двигателей триммера масло от Patriot.

Достоинства:

Хорошая смазка комплектующих мотора при длительной работе;

Подойдет для использования в агрегатах с объемом двигателя до 200 кубометров;

Покрывает детали двигателя защитной пленкой;

За счет уменьшения трения снижает износ поршневой группы;

Поддержание чистоты деталей.

Недостатки:

Немного дымит.

Лучшие масла для 4-тактных бензиновых триммеров

Масло Gazpromneft G-Motion 4T 5w-30, 1 л

Универсальное масло для малолитражного оборудования с четырехтактным двигателем.

Достоинства:

Подходит для широкого спектра агрегатов: триммеров, мотоблоков, генераторов, газонокосилок и пр.;

Допускает использование в приборах, требующих качество масла API SL/CF и меньше;

Препятствует окислению поверхностей;

Не теряет своих свойств при воздействии низких температур, поэтому может использоваться в зимнее время для работы с техникой и ее хранения;

Работа двигателя с максимальной производительностью без износа;

Не требует частой замены.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло Patriot Supreme HD SAE 30 4T, 0.592 л

Масло известного американского бренда для бензиновой и дизельной мототехники.

Достоинства:

Может использоваться в двигателях на бензине и дизеле с охлаждением воздухом или водой;

Защита двигателя в неблагоприятных погодных условиях;

Предохраняет от образования коррозии;

Уменьшает износ при трении за счет масляной пленки;

Не требует частой замены.

Недостатки:

Горлышко для заливки без выдвижной части.

Масло для моторов газонокосилок Liqui Moly Rasenmaher-Oil 30 7594

Масло для моторов с принудительным охлаждением для теплого сезона.

Достоинства:

Оптимально для садового оборудования и силовых агрегатов;

Подойдет для использования на протяжение теплого сезона;

Используется для моторов с охлаждением воздухом и водой;

Сохранение нужной для работы вязкости;

Комплект присадок для защиты двигателя от ржавчины и износа.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло Husqvarna SAE30H 5774192-01

Моторное масло шведского производства с защитой двигателя от коррозии.

Достоинства:

Используется в теплую погоду;

Подходит для многих видов мототехники с 4-х тактным двигателем;

Повышение ресурса мотора за счет снижения трения деталей;

Защита от ржавчины;

Минеральный состав отлично сохраняет свойства при высокой температуре воздуха.

Недостатки:

Небольшой объем.

Масло Patriot Specific High-Tech 5W30 30594, 0.946 л

Полусинтетическое масло для разных видов топливного оборудования.

Достоинства:

Подходит для использования в холодную и жаркую погоду;

Используется для разных видов мототехники;

Защищает мотор от износа и ржавчины;

Благодаря образованию пленки снижает трение деталей внутри мотора.

Недостатки:

Недостаточный объем для некоторых агрегатов.

Рейтинг масел для мотоблоков

Масло Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л

Рейтинг моторных масел для мотоблока открывает продукт для 4-х тактного двигателя G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400.

Достоинства:

Для моторов с охлаждением воздухом или водой;

Оптимально для большинства моделей техники с 4-х тактным двигателем;

Качественная смазка деталей с образованием защитной пленки;

Предохраняет двигатель от избыточного нагрева, износа, ржавчины;

Вязкость SAE 30 позволяет эффективно использовать масло в теплую погоду.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло моторное для газонокосилок Liqui Moly Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30, 1л

Моторные масла для мотоблока, которые входят в наш рейтинг, позволяют использовать технику для посадочных работ и уборки снега. Вот неплохой вариант масла от Liqui Moly.

Достоинства:

Может использоваться как для газонокосилок, так и для мотоблоков;

Всесезонный характер позволяет использовать продукт для работы в жару и в морозы;

Подходит для бензиновых и дизельных моторов;

Защита от истирания комплектующих мотора;

Не утрачивает нужную вязкость в любых условиях.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло Husqvarna 5878085-01, HP, 0.1 л

В рейтинг масел для двухтактных двигателей садовой техники мы включили этот универсальный продукт от Husqvarna.

Достоинства:

Используется для мотоблоков, бензопил, триммеров и прочей техники для сада;

Благодаря высококачественным присадкам может быть использовано совместно с любым бензином;

Небольшую пластиковую бутылку удобно брать с собой.

Недостатки:

Не выявлено.

Моторное масло Stihl HD 10W-30 07813091002, 1.4 л

В рейтинг лучших попало и это масло для 4-х тактных двигателей мотоблоков.

Достоинства:

Минеральный состав оптимален для работы с техникой в теплую погоду;

Рассчитано на 4-х тактные моторы агрегатов для сада (мотоблоков, триммеров, бензокосилок и пр.);

Благодаря использованию присадок масло обеспечивает чистоту и меньший износ мотора;

Немецкое производство.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л

Рейтинг лучших масел для 4-х тактных двигателей мотоблоков завершает полусинтетическое масло от Patriot.

Достоинства:

Подойдет для моторов на бензиновом и дизельном топливе с охлаждением воздухом или жидкостью;

Универсален для большинства видов агрегатов для сада;

Предохраняет от износа детали мотора даже при холодном пуске в морозы;

Полусинтетический состав защищает от грязи и неблагоприятного внешнего воздействия;

Идеально подходит для техники бренда Patriot.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучше масло для газонокосилки с 4-х тактным двигателем

Масло моторное Fubag Extra Pro SL/CF SAE 5W-40 838800, 20 л

Всесезонное масло от известного немецкого производителя с канистрой самого большого объема в нашем рейтинге.

Достоинства:

Может использоваться для моторов с охлаждением воздухом и водой;

Подходит для моторов на дизельном и бензиновом топливе;

Защита от шлама и осадка;

Для использования в течение всего года;

Немецкое производство.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло Al-Ko SAE 30 для четырёхтактных двигателей 0,55л. 250001

Масло для 4-х тактных двигателей косилок, мотоблоков и другой техники, которое также вошло в наш рейтинг.

Достоинства:

Масло для 4-х тактных моторов, которое может использоваться для работ в теплую погоду;

Подходит для использования в агрегатах на бензиновом и дизельном топливе;

Образует пленку, которая предохраняет поршневую группу от износа и перегрева;

Минеральный состав оптимален для двигателей небольшого объема.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло Patriot Supreme HD SAE 30 4T, 0.946 л

Масло, которое прекрасно подходит для продления срока службы 4-х тактной техники.

Достоинства:

Подходит для смазывания деталей дизельных и бензиновых двигателей;

Может использоваться в газонокосилках, мотоблоках, культиваторах, минитракторах и другой технике;

Присадки защищают мотор от ржавчины, налета, грязи;

Способствует меньшему износу деталей двигателя.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло моторное минеральное Oregon 60325R SAE30, 1 л

Масло российского производства для 4-х тактной техники, которое завершает эту категорию рейтинга.

Достоинства:

Оптимально для любой модели садового оборудования с 4-х тактным двигателем;

Защита от ржавчины, образования отложений;

Продление срока службы мотора;

Защитная пленка препятствует загрязнению.

Недостатки:

Небольшой объем упаковки.

Лучшее масло для 4-х тактного двигателя мотоблока и культиватора

Масло моторное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B

Универсальное масло китайского производства для 4-х тактных моторов Sturm.

Достоинства:

Универсально для большинства 4-х тактных агрегатов для сада марки Sturm;

Используется в бензиновых и дизельных двигателях;

Справляется со своими задачами даже при высоких нагрузках на оборудование;

Препятствует образованию ржавчины и отложений на деталях двигателя;

Покрытие деталей пленкой препятствует износу.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло AL-KO SAE30 112888, 0.6 л

Хорошее масло для эксплуатации оборудования в теплую погоду.

Достоинства:

Образует защитную пленку, которая препятствует истиранию цилиндро-поршневой группы;

Защита от ржавчины и загрязнений;

Идеально подходит для использования в холодную погоду;

Минеральный состав имеет доступную стоимость.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло Husqvarna SAE 5W-30 5776164-22

Текучее масло, которое подойдет для использования в любых погодных условиях.

Достоинства:

Может использоваться как в холода, таки в жару;

Универсально для агрегатов по уходу за садом с 4-х тактным мотором;

Покрывает детали двигателя однородной пленкой, препятствующей их истиранию;

Оптимальная для смазки текучесть;

Шведское производство.

Недостатки:

Не выявлено.

Масло 4T HD Maxcut 850930705, 1 л

Завершает наш рейтинг лучших масел для мотоблоков и оборудования для сада от Maxcut.

Достоинства:

Защита мотора от неблагоприятных погодных условий и при интенсивных нагрузках;

Способствует защите от грязи, износа, ржавчины благодаря комплексу присадок;

Оптимально для двигателей на дизеле и бензине;

Покрывает детали двигателя пленкой, которая сохраняется при любой температуре воздуха.

Недостатки: