Масло моторное минеральное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B
Арт. О00000040461
Масло моторное минеральное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B
Арт. О00000040461
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вид
|минеральное
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Тип
|четырехтактное
- Масло моторное минеральное SAE 10W40 G-Energy UNIVERSAL MOTO 4T Sturm OM0401B подходит для четырехтактных бензиновых двигателей с воздушным и водяным охлаждением на снегоуборочной технике, генераторах, мини-тракторах, мотоблоках. Масло заливается в двигатель без смешивания с бензином. Предназначено для достижения наибольшей эффективности при максимальных нагрузках.
Преимущества
- Эффективно предотвращает возникновение отложений и коррозии
- Равномерно смазывает все трущиеся детали, продлевая срок службы и снижая износ