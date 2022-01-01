Масло моторное минеральное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B

Преимущества

Эффективно предотвращает возникновение отложений и коррозии

Равномерно смазывает все трущиеся детали, продлевая срок службы и снижая износ

Масло моторное минеральное SAE 10W40 G-Energy UNIVERSAL MOTO 4T Sturm OM0401B подходит для четырехтактных бензиновых двигателей с воздушным и водяным охлаждением на снегоуборочной технике, генераторах, мини-тракторах, мотоблоках. Масло заливается в двигатель без смешивания с бензином. Предназначено для достижения наибольшей эффективности при максимальных нагрузках.