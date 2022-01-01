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Масло моторное минеральное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B
520 ₽
Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло моторное минеральное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B
    Арт. О00000040461
    Масло моторное минеральное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B

      Масло моторное минеральное G-Energy Universal Moto 4T (0,946 л) для четырехтактных двигателей Sturm OM0401B

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040461

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло моторное минеральное SAE 10W40 G-Energy UNIVERSAL MOTO 4T Sturm OM0401B подходит для четырехтактных бензиновых двигателей с воздушным и водяным охлаждением на снегоуборочной технике, генераторах, мини-тракторах, мотоблоках. Масло заливается в двигатель без смешивания с бензином. Предназначено для достижения наибольшей эффективности при максимальных нагрузках.

        Преимущества

        • Эффективно предотвращает возникновение отложений и коррозии
        • Равномерно смазывает все трущиеся детали, продлевая срок службы и снижая износ