Когда в летнюю жару хочется прохлады, а приобретение и установка сплит-системы является весьма затратной, стоит обратить внимание на более компактный вариант охлаждающего устройства - мобильный кондиционер. В предложенном материале рассмотрим достоинства и недостатки такого устройства и разберемся, стоит ли покупать мобильный кондиционер в квартиру.

Что такое мобильный кондиционер для дома?

Устроена мобильная климатическая система похожим образом, что и ее настенный аналог. Она позволяет задавать и поддерживать комфортный микроклимат в доме. Отличает ее лишь отсутствие необходимости сложного монтажа.

Принцип работы мобильного кондиционера весьма прост. Устройство забирает в помещении теплый воздух, пропускает его через охладители и выдает холодный посредством вентилятора. Излишек тепла выводится на улицу через воздуховод (гибкий гофрированный шланг), подключенный к выводящему отверстию.

Также он оснащен компрессором, воздушными губчатыми фильтрами, емкостью для сбора конденсата и системой, по которой циркулирует фреон. В нижней части корпуса конструкции есть колесики, с помощью которых кондиционер можно перевозить в другие помещения.





Отводящий гофрошланг встраивается в оконный проем с помощью нехитрого механизма или опускается в открытое окно или форточку. Второй вариант менее предпочтителен, поскольку из окна в жаркую погоду поступает теплый воздух, соответственно, идет снижение эффективности охлаждения, а затраты электроэнергии вырастают.

Есть модели, которые обладают возможностью вентиляции. На них делаются выходы для двух шлангов: для поступления свежего воздуха с улицы и отвода теплого за пределы комнаты.

Чем переносной кондиционер отличается от стационарного?

Мобильный кондиционер или сплит-система? - Вопрос, который встает перед владельцами квартир, дачных домов, небольших офисов, когда на улице устанавливается стабильно жаркая погода. Рассмотрим, чем же отличается переносной вариант кондиционера от навесного.

Отсутствие трудоемкого монтажа. Первое и самое главное отличие. Порой жилье находится в исторической части города или существуют определенные предписания, по которым фасады домов не должны быть “украшены” внешними вентиляторами и выводами конденсата. Если говорить о последнем, то сейчас выпускают мобильные кондиционеры без отвода конденсата. Они оснащаются системой, в которой отсутствует емкость для накопления влаги. Конденсат испаряется, избавляя пользователя устройства от необходимости установки портящих интерьер емкостей или периодического сливания воды из встроенного поддона. У оборудования с испарением единственным недостатком является цена. Есть польза переносного кондиционера и для квартиросъемщиков: владельцы жилища не всегда одобряют установку настенных моделей, поэтому мобильный кондиционер здесь является вполне приемлемым вариантом. Моноблочный вариант. Такая система имеет аккуратный внешний вид, малые габариты и выглядит весьма компактно. Чаще всего картину портит выводная труба, но и здесь производители нашли вариант улучшить напольное оборудование, создав мобильный кондиционер без отвода горячего воздуха через съемный шланг. Агрегаты также отличаются стильным дизайном корпуса, можно выбрать цветовое решение, форму, размер, которые позволят установить кондиционер в любое помещение. Сейчас в магазинах можно купить модель с выносным блоком. Это некий аналог навесной модели, так как вентилятор располагается за пределами комнаты. Явным преимуществом такого кондиционера перед моделью с воздуховодом является меньший уровень шума, а недостатком - необходимость в организации места для установки выносного блока.



Мобильный кондиционер Портативная сплит-система Простота настройки. На мобильном кондиционере присутствует сенсорная панель управления, на которой находится кнопка включения/выключения, регулятор режимов, клавиши для повышения/понижения температуры, изменения скорости вращения вентилятора и запуска опций. Для удобства пользования выпускают напольные охладители с пультом дистанционного управления в комплекте, поэтому регулировать настройки напольного кондиционера можно, не отвлекаясь от дел. Самым сложным будет организация выхода для гофры. На рынке предлагаются варианты в виде специальных пластиковых панелей. При желании такую деталь можно изготовить самостоятельно. Возможность перемещения. Еще одна причина, по которой мобильному кондиционеру отдают предпочтение. Стационарные модели не предполагают «перевешивания» агрегата в другую комнату, что вынуждает хозяина устанавливать охлаждающую технику и в другие помещения. Такие затраты может позволить себе далеко не каждый собственник квартиры или дома, а, если жаркий сезон непродолжителен, они и вовсе не рентабельны. Мобильный кондиционер может легко устанавливаться в любом помещении, где есть бытовая розетка и открывающееся окно. При этом даже не обязательно организовывать фиксатор гофры в оконном проеме, для решения оперативной задачи достаточно небольшой щели для трубы. Портативная модель может перемещаться не только в пределах квартиры или дома. В сезон, например, ее можно увезти и на дачу, использовать во временных постройках, мастерских и гаражах. Стоимость. Приобретение мобильного кондиционера будет выгодным для тех, кто не готов затрачиваться на покупку и последующую установку стационарной модели. На рынке можно найти самые простые напольные охладители стоимостью от 1000 рублей. За небольшой навесной кондиционер придется отдать от 15 тысяч рублей без учета стоимости монтажа.

Достоинства и недостатки мобильных кондиционеров

Ранее мы рассмотрели какие важные отличия от настенной системы имеет напольный кондиционер. Есть ли смысл приобретать такой агрегат в свой дом поможет разбор достоинств и недостатков. Вот основные плюсы и минусы мобильного кондиционера.

Достоинства мобильного кондиционера Недостатки мобильного кондиционера Не нужен сложный монтаж. В самом замысловатом варианте потребуется установить напольный прибор ближе к окну, вывести шланг(и), опустить в емкость трубку для вывода конденсата (если есть необходимость) и подключить устройство к сети. Имеет малую мощность в сравнении с настенным. Модели с выносным блоком можно сопоставить по мощности с малыми настенными кондиционерами, но напольные модели в этом плане значительно проигрывают. Сплит-система, функционирующая в закрытом помещении, способна быстрее охладить воздух и работать долгое время без перерыва. Удобно, что мобильный кондиционер не крепится к полу или стене, его можно перемещать в другие комнаты, брать с собой в загородный дом, мастерскую, гараж. Гофрошланг длиной в 1,5-2 метра при длительной работе нагревается, становясь источником тепла, поэтому эффективность охлаждения снижается. Приобретение мобильного кондиционера обойдется дешевле, чем покупка и установка навесного устройства. При открытом окне теплый воздух с улицы проходит в помещение, поэтому устройство потратит больше ресурсов пока воздух охлаждается. Простое самостоятельное обслуживание. Для большинства моделей необходимы сливание конденсата и очистка воздушного фильтра от пыли. Поток воздуха, создаваемый мини-кондиционером, движется на уровне роста человека, поэтому находиться вблизи устройства может быть некомфортно. Дополнительные функции. Устройство может работать в режимах обогрева воздуха, осушения (избавления от лишней влажности), увлажнения, ионизации, вентиляции, самодиагностики и пр. Во многих моделях есть таймер. Весомым недостатком для использования в жилых помещениях является уровень шума. Обычно среднее значение этого показателя находится в районе 45 дБ, но есть модели с верхним значением в 65 дБ, что доставляет дискомфорт при длительном нахождении в помещении с напольным кондиционером, особенно в ночное время. Сейчас производители ориентируются на изготовление более тихих моделей. Подойдет для любых помещений дома (кухни, спальни, кабинета и пр.) Большинство недорогих мобильных кондиционеров собирают жидкость в резервуары, расположенные внизу корпуса. При работе резервуар накапливает жидкость, поэтому ее нужно периодически сливать. В кондиционерах средней и высокой стоимости часто присутствует датчик, сигнализирующий о переполнении емкости. От необходимости сливания конденсата избавит покупка напольного кондиционера с испарителем. Кондиционер занимает место в помещении. Для комнаты на 20 или 30 квадратов это может быть незаметно, а вот для пространства с гораздо меньшей площадью габариты среднестатистической напольной модели будут ощутимы. Также вес около 30 кг способен значительно снизить мобильность.

Недостатков у мобильного кондиционера в сопоставлении со стационарным, больше. Но, не рассмотрев виды напольных моделей, не стоит делать вывод, что вам не подходит мобильный кондиционер. Минусы мини-охладителей в некоторых случаях могут компенсировать их другие особенности, о которых расскажем в следующем разделе статьи.

Виды напольных кондиционеров по назначению

Для охлаждения воздуха. Таковыми являются большинство напольных кондиционеров. У каждой модели свой рабочий диапазон температур. Для охлаждения и нагрева воздуха. Опция обогрева может быть реализована двумя способами: с помощью ТЭНа или теплового насоса. В первом случае система работает как с фреоном и вентилятором при охлаждении. Во втором требуется организовать через шланг отвод на улицу холодного воздуха. Особенно обогрев становиться актуальным в период отключения отопления и при отсутствии обогревателей. Мини сплит-система. Мы уже упоминали о моделях с внешним блоком, их и называют мини сплит-системами. Они напоминают привычные кондиционеры, но отличаются легкостью установки и демонтажа. В квартире размещается блок с компрессором и хладагентом, на улицу выносится часть с конденсатором и вентилятором. К их основным преимуществам относят: Низкий уровень шума при сравнении с моноблоком;

Высокую эффективность охлаждения, но при этом отсутствие сложного монтажа по сравнению с настенной моделью;

Малую потребляемую мощность;

Отсутствие необходимости подключения и вывода гофрошланга. Воздух выводится через пластиковую трубку на блок с вентилятором.

Также есть и недостатки:

Необходимо организовать место вывода внешнего блока на улицу. Это можно сделать через отверстие в стекле или стене. Стоит рассчитать место расположения внешнего блока, поскольку фреоновая магистраль имеет малую длину. Также важно, чтобы при этом внешний блок был в свободном доступе;

Конденсат придется также сливать, как и в других мобильных кондиционерах.





Вариант монтажа мини сплит-системы

При желании можно выбрать любой нужный мини кондиционер. Есть ли толк в определенных опциях и замысловатом монтаже некоторых климатических приборов, решать только вам.

Как выбрать мобильный кондиционер для дома

Мы определили, что такое мобильный кондиционер для дома, плюсы и минусы напольных моделей, рассмотрели возможности и функции. Теперь определим характеристики, по которым стоит выбирать переносной агрегат:

Бренд. Выбор здесь большой: от производителей настольных моделей до поставщиков охладителей промышленного назначения. Для дома можно выбрать оборудование от одних из лучших производителей климатической техники: Electrolux, Ballu, Zanussi, Timberk. Функционал. Нет смысла покупать кондиционер с набором опций, которые с большой вероятностью не будут использоваться. Подберите для себя напольный прибор, подходящий по цене и закрывающий основные потребности. К полезным возможностям мобильных кондиционеров, кроме упомянутых ранее, можно отнести: Ночной режим;

Регулировку направления воздушного потока;

Автоматический подбор оптимальной температуры для комфорта в помещении. Мощность. Этот параметр рекомендуется брать из расчета 1 кВт мощности на 10 квадратов площади помещения. Большая мощность способна обеспечить и большую производительность. Специалисты рекомендуют брать напольный кондиционер с запасом по мощности. Это поможет эффективно выполнять охлаждение, продлить срок службы комплектующих и не перегружать кондиционер работой на максимальных настройках. Однако, стоит помнить, что мощные модели отличаются большим энергопотреблением. Шумность. Как показывают комментарии покупателей мобильных кондиционеров, параметр шума, указанный в документации, по ощущениям сильно занижен. Пользователи часто испытывают дискомфорт от громкого звука. Поэтому желательно, чтобы у напольного кондиционера была опция работы в ночном режиме. Размеры. Лучше заранее определиться с местом установки. Хотя напольный кондиционер и компактный, в маленькой комнате он может “украсть” значительную долю свободного пространства. К счастью, на рынке много модификаций мобильных кондиционеров по форме и размеру, поэтому выбрать подходящий вариант вполне реально. Монтаж. При установке стоит предусмотреть способ вывода гофры, а в случае мини сплит-системы – фреоновой магистрали.

Полезное видео

В завершение представим сюжет о том, как выбрать мобильный кондиционер. За и против также поможет взвесить данное видео.