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Порой по причине низкого заряда аккумулятора двигатель машины не удается завести. В таких случаях часто прибегают к “прикуриванию” от другого автомобиля, но не всегда кто-то может прийти на помощь. Поэтому автомобилисту важно иметь в своем арсенале пуско-зарядное устройство (или ПЗУ). В этой статье рассмотрим основные разновидности пусковых приборов, критерии для подбора и приведем рейтинг отличных пуско-зарядных устройств.

Пусковое устройство и пуско-зарядное устройство: что лучше

Для запуска моторов авто с низким зарядом аккумулятора используют пусковые или пуско-зарядные устройства.

Назначение этих аппаратов несложно понять из названия, но принцип работы у них несколько отличается.

Пусковое устройство Пуско-зарядное устройство



В основе находится литиевый аккумулятор, который помогает запустить двигатель без предварительного заряда АКБ автомобиля. Применяется в ситуациях, когда заряда батареи в автомобиле недостаточно для запуска мотора. Совмещает в себе функции пускового и зарядного агрегатов. Способно выдать высокий импульс для запуска автомобиля, так и осуществить подзарядку аккумулятора. Могут использоваться для машин с разным напряжением АКБ.

Приобретение того или иного прибора будет зависеть от потребностей пользователя. Пусковые устройства часто более компактны и оснащаются разъемами для зарядки другой техники, но ПЗУ имеют преимущество ввиду большей силы зарядного тока.

Как устроено портативное пусковое устройство

Такие агрегаты очень напоминают беспроводные внешние аккумуляторы для смартфонов и другой техники. Но их импульсные токи выше, что и позволяет им запускать автомобили с большим объемом двигателя.

Внутри пуско-зарядное устройство состоит из аккумулятора, модуля индикации заряда, модуля зарядки и электронного блока управления.

Схема внутреннего устройства пускового прибора

Подключается к автомобильному аккумулятору с помощью “крокодилов”: красный подключается к плюсовой клемме, черный - к минусовой.

Разновидности пуско - зарядных устройств и их особенности

Выделяют несколько основных разновидностей пуско-зарядных устройств: импульсные (инверторные), трансформаторные и конденсаторные. Рассмотрим их подробнее.

Тип устройства Особенности Импульсные Создают высокочастотные импульсы, которые производят “дозарядку” батареи. Трансформаторные Массивные приборы, которые позволяют регулировать напряжение и давать мощные пусковые токи. Конденсаторные Создают пусковой ток за счет конденсаторов. Они имеют небольшие габариты и быстро заряжаются.

Виды зарядных устройств

По типу работы выпускаются ЗУ с ручным управлением и автоматические.

Ручные. Позволяют задать определенное значение тока. Способны зарядить батарею полностью, но за долгое время.

Автоматические. Предусматривают большие возможности по подбору необходимых для заряда значений тока. Такие устройства менее вредят АКБ автомобиля, поскольку могут постепенно стабилизировать напряжение. Недостатком автоматических зарядных приборов является высокая стоимость.

Как выбрать лучшее пуско-зарядное устройство

Какую фирму выбрать. Выбирая пусковое устройство для вашего автомобиля стоит присматриваться к производителю прибора, поскольку от этого зависит качество сборки и комплектующих. Вот основные бренды-производители:

BestWeld . Производит и поставляет товары для автомобилей и строительно-ремонтных работ. Пуско-зарядные устройства производителя имеют возможность создавать напряжение в 12 и 24 В.

. Производит и поставляет товары для автомобилей и строительно-ремонтных работ. Пуско-зарядные устройства производителя имеют возможность создавать напряжение в 12 и 24 В. Deko . Выпускает оборудование для сварочных работ, инструмент, товары для автомобилей. Многофункциональные устройства бренда отличаются надежностью и пригодятся в нештатной ситуации.

. Выпускает оборудование для сварочных работ, инструмент, товары для автомобилей. Многофункциональные устройства бренда отличаются надежностью и пригодятся в нештатной ситуации. Patriot . Известный поставщик на рынке садовой и уборочной техники, инструмента. Устройства Patriot способны создавать пусковой ток в 200-260 А.

. Известный поставщик на рынке садовой и уборочной техники, инструмента. Устройства Patriot способны создавать пусковой ток в 200-260 А. Aurora . Российский поставщик сварочной, насосной, моечной техники, двигателей и аксессуаров. В большом модельном ряду есть устройства, рассчитанные как на легковые автомобили и мотоциклы, так и на тяжелую сельхозтехнику.

. Российский поставщик сварочной, насосной, моечной техники, двигателей и аксессуаров. В большом модельном ряду есть устройства, рассчитанные как на легковые автомобили и мотоциклы, так и на тяжелую сельхозтехнику. Fubag . Немецкая компания- производитель товаров для ремонта и строительных работ высокого качества. Устройства оснащены системой защиты от короткого замыкания, таймеры, несколько режимов работы.

. Немецкая компания- производитель товаров для ремонта и строительных работ высокого качества. Устройства оснащены системой защиты от короткого замыкания, таймеры, несколько режимов работы. Telwin . Поставщик сварочного оборудования и автотоваров. Из ассортимента бренда можно выбрать приборы с разным значением пускового тока (до 1000 А) и током заряда до 250 А.

. Поставщик сварочного оборудования и автотоваров. Из ассортимента бренда можно выбрать приборы с разным значением пускового тока (до 1000 А) и током заряда до 250 А. Wiederkraft . Немецкий разработчик и экспортер оборудования для выполнения профессиональных работ по ремонту и обслуживанию транспорта. Устройства от бренда рассчитаны на запуск авто с токами запуска как ниже 1000 ампер, так и до 1500А;

. Немецкий разработчик и экспортер оборудования для выполнения профессиональных работ по ремонту и обслуживанию транспорта. Устройства от бренда рассчитаны на запуск авто с токами запуска как ниже 1000 ампер, так и до 1500А; Helvi . Крупный производитель оборудования для сварочных работ и пуско-зарядных устройств. Выпускает автоматические пусковые приборы с простым и понятным управлением.

. Крупный производитель оборудования для сварочных работ и пуско-зарядных устройств. Выпускает автоматические пусковые приборы с простым и понятным управлением. Sturm . Фирма-производитель и поставщик инструмента, силовой техники и оборудования для сварки. В ассортименте бренда есть как портативные устройства, так и пуско-зарядные приборы на колесах.

. Фирма-производитель и поставщик инструмента, силовой техники и оборудования для сварки. В ассортименте бренда есть как портативные устройства, так и пуско-зарядные приборы на колесах. P.I.T. Компания, известная производством электроинструмента, силовой техники и аккумуляторного оборудования. Продукция бренда часто участвует в рейтингах лучших устройств для профессиональных работ.

Емкость АКБ. Знатоки рекомендуют выбирать пусковые приборы с обязательной опорой на емкость аккумулятора автомобиля. Желательно, чтобы это соотношение составляло 1:1.

Максимальный пусковой ток. Это наибольшее значение пускового тока, которое может выдать прибор. Стоит помнить, что поступление максимального создаваемого батареей прибора тока носит кратковременный характер. При подборе устройства рекомендуется выбирать прибор с запасом по этому показателю.

Регулировка тока заряда. Полезная опция, которая позволяет устанавливать и контролировать уровень тока заряда, чтобы избежать вредных для АКБ автомобиля значений. Она может быть автоматической, плавной или ступенчатой.

С какими аккумуляторами работает. Отражает входное напряжение. Устройства такого плана могут работать с сетью с напряжением до 24 В.

Питание. Пуско-зарядные устройства могут заряжаться от автомобильной АКБ, однофазной или трехфазной сети в зависимости от модели.

Функциональные возможности. Модели пусковых устройств могут быть оснащены:

Амперметром . Показывает силу тока, идущую от прибора к АКБ автомобиля.

. Показывает силу тока, идущую от прибора к АКБ автомобиля. Вольтметром . Позволяет контролировать напряжение, избегать “вредной” зарядки.

. Позволяет контролировать напряжение, избегать “вредной” зарядки. Восстановлением . Помогает избавиться от повышенного накопления солей в устройстве.

. Помогает избавиться от повышенного накопления солей в устройстве. Таймером . Возможность выбора времени заряда без необходимости контроля.

. Возможность выбора времени заряда без необходимости контроля. Дистанционным пуском .

. Подбором режима в условиях низких температур.

Дополнительные функции. Также в устройстве может быть встроенный фонарик, разъем для подключения другой техники, разъем USB и пр.

Вес. Устройства такого плана могут быть как переносные весом около 1 кг, так и стационарные с массой в несколько килограммов и колесами для транспортировки.

ТОП лучших недорогих пусковых устройств для автомобильных аккумуляторов

Модель/Характеристика Напряжение питания (В) Максимальный пусковой ток (А) Максимальный ток заряда (А) Напряжение батареи (В) Максимальная емкость аккумулятора (А/ч) Вес (кг) Стоимость (руб) Калибр ПЗУ - 100И 220 100 20 дек.24 250 8,1 6 200 Fubag FORCE 180 220 160 30 дек.24 500 8,5 6 700 Fubag FORCE 140 220 120 20 дек.24 400 7,8 6 300 Калибр ПЗУ- 75И 220 75 12 дек.24 180 6,8 4 000 PATRIOT BCI-150D-Start 230 150 30 дек.24 300 2,6 5 600

Калибр ПЗУ - 100И

Рейтинг лучших пуско-зарядных устройств для автомобиля открывает модель от отечественного бренда “Калибр”.

Достоинства:

Наибольший ток пуска в 100А поможет запустить аккумулятор небольшого легкового автомобиля или мотоцикла;

Подключается к автомобилям с входным напряжением 12 и 24 В, что оптимально для большинства легковых и грузовых ТС;

Оснащен функцией Boost на случай срочных работ;

Питание от бытовой сети с помощью кабеля длиной 1,8 м;

Длина кабелей с клеммами 1,5 м;

Наибольшая емкость аккумулятора - 250 А/ч.

Недостатки:

Нет возможности десульфатации.

Fubag FORCE 140

Какое хорошее пуско - зарядное устройство? - Определенно, модель с системой защиты и выбором режима зарядки. В нашем рейтинге лучших это прибор от Fubag.

Достоинства:

Оптимален для аккумуляторов с входным показателем напряжения 12 и 24В;

Для контроля процесса зарядки оснащен индикатором тока;

Способен запустить с минимальных значений заряда АКБ автомобиль или мототехнику благодаря пусковому току в 120А;

Два положения регулировки зарядного тока;

Небольшие габариты и вес позволяют переносить устройство или возить в багажнике авто;

Оснащен защитой от перепадов напряжения в сети.

Недостатки:

Шумность при работе.

Fubag FORCE 180

Еще одно пуско-зарядное устройство для автомобиля от немецкого бренда, которое вошло в эту категорию рейтинга лучших бюджетных моделей.

Достоинства:

Обладает защитой от неверно выбранной полярности;

Способен зарядить аккумуляторы высокой емкости (до 500 А/ч);

Эффективен при запуске автомобилей с минимальным уровнем заряда АКБ или запуск с нуля малолитражных машин;

Зарядка с двумя ступенями регулировки тока;

Компактный прибор удобно хранить или брать с собой при необходимости;

Удобные зажимы типа “крокодил”;

Внутренний трансформатор защищен от перегрева;

Металлический корпус с воздушным охлаждением поможет избежать перегрева.

Недостатки:

Требует контроля процесса зарядки.

Калибр ПЗУ- 75И

Хорошее отечественное пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, которое не займет много места в багажнике.

Достоинства:

Питание от однофазной бытовой сети позволит зарядить прибор дома или в гараже;

Рассчитан на АКБ с напряжением на входе в 12 или в 24 В;

Длины кабелей достаточно для установки прибора рядом с автомобилем во время зарядки;

Работает с щелочными батареями;

Для контроля уровня напряжения на панели предусмотрен цифровой экран;

Опция Boost полезна, когда требуется срочная и быстрая зарядка;

Оснащен опцией автоматической зарядки, поэтому подстраивается под тип батареи;

Степень защиты от пыли и влажности IP 20.

Недостатки:

Нет режима десульфатации.

PATRIOT BCI-150D-Start

Легковесный прибор с цифровым дисплеем, который удобен для использования в условиях гаража.

Достоинства:

Подходит для обслуживания большинства видов кислотно-свинцовых АКБ;

Благодаря пусковому значению в 150 А способен завести легковой автомобиль с небольшим уровнем заряда аккумулятора;

Есть режим сохранения заряда;

Удобная панель управления и цифровой дисплей для запуска и контроля работы;

Лучший легкий агрегат в этой категории рейтинга (2,8 кг);

Подходит для аккумуляторов с напряжением на входе в 12 или 24 В.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие портативные пусковые устройства

Aurora ATOM 08

Открывает эту категорию рейтинга лучших компактных устройств модель от отечественного бренда Aurora.

Достоинства:

Полностью заряжается за пару часов от источника с напряжением в 12 В;

При небольших размерах создает ток запуска до 400 А, поэтому может запустить с нуля двигатель автомобиля или мотоцикла;

Подходит для моделей авто с входным напряжением от 6 до 12 В;

Вес в 350 граммов делает прибор удобным для переноски в сумке или хранении в бардачке машины;

Батарея Nano Lithium Polymer без эффекта памяти;

В комплект входит USB-кабель, который позволяет заряжать от прибора другие гаджеты;

Износоустойчивость (более 1000 циклов);

Запускает автомобили с объемом двигателя до 2,5 л;

Эффективно работает при высоких и низких температурах воздуха (от 20 до +60 градусов).

Недостатки:

Не выявлено.

DEKO DKJS11000 051-8051

Как выбрать хорошее пуско - зарядное устройство для пуска авто с полностью севшей батареей? - Присмотритесь к моделям из нашего рейтинга лучших. Вот неплохой вариант, который будет также полезен для зарядки мобильных устройств.

Достоинства:

Отражение заряда батареи устройства для своевременного подключения к сети;

Оснащен фонариком с несколькими режимами для удобства подключения пускового прибора в темном помещении или в ночное время;

Универсален для зарядки многих портативных гаджетов (предусмотрен USB-кабель для техники с разными разъемами для зарядки);

В комплекте есть адаптер для подключения к автомобильному прикуривателю, поэтому прибор удобно брать с собой;

Пускового тока достаточно, чтобы запустить автомобиль при низком заряде АКБ или с нуля;

Можно заряжать от бытовой сети в домашних условиях.

Недостатки:

Не выявлено.

DECO DKJS auto kit 051-8050

Какие лучше пуско - зарядные устройства для поездок? - Конечно, те, которые подойдут не только для авто, но и для гаджетов.

Достоинства:

Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти долго держит заряд;

Питается от однофазной сети, поэтому его легко зарядить дома или в гараже;

До 3 000 циклов зарядки/разрядки - повышенный ресурс;

Пусковой ток в 200А поможет завести автомобиль с низким зарядом АКБ;

Может использоваться как ЗУ для смартфонов, планшетов, портативных ПК;

Возможность работы в режиме Boost удобна в непредвиденных ситуациях;

Способен работать при температурном диапазоне от -20 до +60 градусов;

Легок в переноске благодаря весу в 0,7 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

Sturm BC1214

Портативное устройство из нашего рейтинга лучших, которое будет полезно как в случае аварийных ситуаций, так и для бытовых задач.

Достоинства:

Индикатор для оценки заряда аккумулятора авто;

Интеллектуальный адаптер с защитой от перегрузки подключается с помощью надежных зажимов;

У встроенного фонаря три режима работы: он способен освещать место для подключения, мигать и работать в режиме сигнала SOS, поэтому весьма полезен в нештатной ситуации на дороге;

Имеет возможность подключения через USB - разъем смартфонов и ноутбуков;

Способен заряжаться от прикуривателя в авто или однофазной сети;

Работает при температуре от -10 до +50 градусов;

Наибольший ток запуска - 600 А.

Недостатки:

Не выявлено.

Aurora ATOM 18 EVOLUTION

Какое пуско - зарядное устройство лучше купить? - Оптимальным вариантом будет прибор для запуска двигателей с бензиновых и дизельных двигателей с Li-Po аккумулятором и кабелями в комплекте. Обратите внимание на эту модель из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Металлический корпус обеспечивает защиту от ударов и лучшую теплоотдачу;

Литий - полимерный аккумулятор имеет низкую степень саморазряда, лишен эффекта памяти, способен работать при значительном диапазоне температур;

Оптимален для запуска двигателей на бензине с объемом до 7 литров и дизельных моторов с емкостью до 4 л;

Может зарядить как гаджеты, так и другую технику, например, автохолодильники и компрессоры;

Встроенный фонарь с режимами освещения и сигнала SOS;

Высокий рабочий ресурс (около 1000 циклов);

Пусковой кабель с защитой от переполюсовки, перегрева, отключением после запуска мотора;

Кабели для подключения в комплекте.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие мощные пусковые устройства

Модель/Характеристика Напряжение питания (В) Максимальный пусковой ток (А) Максимальный ток заряда (А) Напряжение батареи (В) Максимальная емкость аккумулятора (А/ч) Вес (кг) Стоимость (руб) Aurora ATOM 24 220 1000 - 12 24 0,8 13 100 Aurora START 800 ДУ 220 800 100 дек.24 1200 34 26 900 Aurora START 1000 ДУ 380 1000 100 дек.24 1200 48 35 100 BestWeld AUTOSTART 1000 BW1660A 220 800 120 дек.24 1500 26,8 30 000

Aurora ATOM 24

Лучшее пуско - зарядное устройство для дизельного автомобиля и самое мощное в этой категории рейтинга.

Достоинства:

Литиево-полимерный аккумулятор работает в жару и холод, долго держит заряд и лишен эффекта памяти;

Универсален для большинства автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем;

Способен заряжать портативную технику: смартфоны, планшеты, другие гаджеты;

Степень защиты от влажности и пыли IP 64 и заглушки на разъемах позволяют использовать устройство при любых погодных условиях, что выручает при аварийной ситуации на дороге;

Около 1000 рабочих циклов;

Лучший показатель пикового тока в этой категории рейтинга - 1000 А.

Недостатки:

Не выявлено.

Aurora START 800 ДУ

Надежный пуско-зарядный прибор с длинным кабелем и пультом ДУ.

Достоинства:

Универсален для запуска двигателя легкового и грузового транспорта;

Заряжает аккумуляторы напряжением на входе в 12 или 24 В;

Оснащен пультом дистанционного управления для удобства запуска;

Кабель длиной 7 м поможет заряжать устройство даже при значительном отдалении от источника питания;

Работает в режиме обычной зарядки, режиме пуска и Boost;

Наибольший пусковой ток - 800 А;

Наибольший ток в режиме зарядки - 100 А.

Недостатки:

Вес - 34 кг.

Aurora START 1000 ДУ

Рейтинг пуско-зарядных устройств для грузовых автомобилей может возглавить эта модель от Aurora.

Достоинства:

Эффективно для использования при запуске автомобилей, микроавтобусов сельскохозяйственной техники;

Три режима работы: Boost, обычная зарядка и пуск;

Лучшее значение пускового тока - 1000 А;

Пульт ДУ для легкого и комфортного управления в любую погоду;

Индикаторы тока для контроля за напряжением в режимах зарядки и пуска;

Используется для свинцово-кислотных АКБ.

Недостатки:

Вес - 51 кг;

Зарядка только от трехфазной сети.

BestWeld AUTOSTART 1000 BW1660A

Хорошее пуско - зарядное устройство для автомобиля, получившее положительные отзывы автовладельцев.

Достоинства:

Индикаторы напряжения сигнализируют о достаточном поступлении тока в устройство;

Питается от однофазной сети, поэтому прибор удобно заряжать дома или в гараже;

Есть функция быстрой зарядки на непредвиденный случай;

6 ступеней регулировки для подбора режима под конкретную машину;

Способно заряжать и производить запуск авто с входными значениями в 12 и 24 В;

Оснащен предохранителем от скачков напряжения;

Для удобства перевозки оборудован ручкой и колесами;

Лучший показатель зарядного тока - 120 А.

Недостатки:

Вес - 26,8 кг.

Лучшие пусковые устройства для автомобиля, работающие от электросети

Модель/Характеристика Напряжение питания (В) Максимальный пусковой ток (А) Максимальный ток заряда (А) Напряжение батареи (В) Максимальная емкость аккумулятора (А/ч) Вес (кг) Стоимость (руб) P.I.T. РО220-300А 220 300 50 дек.24 700 5 8 000 P.I.T. РО220-600А 220 600 80 дек.24 1000 5,4 16 000 Autostart BestWeld i520-RUS BW1640R 220 300 40 дек.24 800 3 10 500 Aurora START 55 BLUE 14947 220 180 40 дек.24 700 8,8 10 800 Вымпел 80 2026 220 110 35 12 70 2,1 8 200

P.I.T. РО220-300А

Одно из лучших пуско - зарядных устройств со значением пускового тока в 300 ампер.

Достоинства:

Небольшие размеры и вес позволяют транспортировать устройство в машине или хранить в гараже;

Имеет защиту от перегрузки неверной полярности;

Возможность регулировки зарядного тока;

Наибольший пусковой ток в 300 А;

Работает с устройствами с входным напряжением в 12 и 24 В.

Недостатки:

Не выявлено.

P.I.T. РО220-600А

В рейтинг топовых пуско-зарядных устройств для автомобиля 2022 года мы включили эту модель от P.I.T.

Достоинства:

Удобство настройки необходимых значений благодаря цифровому дисплею и клавишам;

Автоматическая корректировка параметров зарядки и пуска;

Возможность импульсного зарядки аккумуляторов с минимальным зарядом;

Защита неверного выбора полярности и перегрузок;

Малые габариты и вес для переноски или хранения;

Наибольший пусковой ток - 600 А.

Недостатки:

Не выявлено.

Autostart BestWeld i520-RUS BW1640R

Самое лучшее инверторное пуско-зарядное устройство для питания щелочных батарей в нашем рейтинге.

Достоинства:

Способен работать при температурных значениях до -40 градусов, поэтому подойдет для использования в холодное время года;

Осуществляет питание от бытовой сети и может заряжаться в гараже или домашних условиях;

Цифровой дисплей отображает текущее напряжение, позволяя наблюдать за корректностью процесса зарядки;

Одна из немногих моделей в рейтинге лучших, которая способна осуществлять зарядку щелочных аккумуляторов;

Удобная длина зарядных кабелей (1,5 м).

Недостатки:

Не выявлено.

Aurora START 55 BLUE 14947

Лучшее пуско-зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов, которое оптимально подойдет для работ в гараже.

Достоинства:

Корпус с отверстиями для воздушного охлаждения;

Зарядка от бытовой сети не требует организации трехфазного источника питания;

Защита от неверной полярности и перегрузок во время работы;

Удобная система управления: индикация напряжения на входе, переключение выходного напряжения, амперметр;

Таймер с оповещением об окончании зарядки;

Способен работать в режиме быстрой зарядки.

Недостатки:

Не выявлено.

Вымпел 80 2026

Рейтинг “Пуско-зарядное устройство для автомобиля” редко обходится без представителей от марки “Вымпел”.

Достоинства:

Автоматическая зарядка;

Работает от бытовой сети;

Система защиты от перегрева из вентилятора и электроники помогает защитить оборудование от перегрева;

Значительный диапазон температур для эффективной работы (от -20 до +40 градусов);

Заряжает аккумуляторы с разным видом электролита;

Способен работать в режиме быстрой зарядки;

Компактный размер и удобная ручка способствуют легкой переноске.

Недостатки:

Не выявлено.

Рейтинг пуско - зарядных устройств для автомобиля 12в

Модель/Характеристика Напряжение питания (В) Максимальный пусковой ток (А) Максимальный ток заряда (А) Напряжение батареи (В) Максимальная емкость аккумулятора (А/ч) Вес (кг) Стоимость (руб) Patriot BCT-30 Boost 220 - 23 дек.24 270 7 6 270 Спец УПЗУ-6000 12/220 320 - 12 5,4 0,5 2 600 АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1014Р 220 150 30 дек.24 400 7,8 9 900 General Technologies GT-JC100 220 100 15 дек.24 120 6,7 14 370 Telwin Leader 220 Start 220 180 30 дек.24 400 9 21 400

Patriot BCT-30 Boost

Самое лучшее пуско - зарядное устройство для автомобиля с защитой от перегрузок и прочным перфорированным корпусом от бренда Patriot.

Достоинства:

Подходит для аккумуляторов с напряжением на входе в 12 и 24 В;

Режим Boost позволяет осуществлять быструю зарядку аккумулятора при необходимости;

Два режима регулировки для удобства пользования и подбора необходимого уровня напряжения;

Питание от бытовой сети позволяет заряжать прибор дома или в гараже;

Металлический корпус с отверстиями для воздушного охлаждения;

Оснащен амперметром для контроля процесса зарядки;

Система защиты от неверно выбранной полярности и перегрузок;

Небольшой вес и габариты способствуют легкой транспортировке.

Недостатки:

Не выявлено.

Спец УПЗУ-6000

В рейтинг портативных пуско-зарядных устройств для автомобиля мы включили эту модель бренда “Спец”.

Достоинства:

Пускового тока в 320 А достаточно для запуска двигателей автомобилей и мототехники с объемом двигателя до 2л даже зимой;

Рассчитан на 1000 рабочих циклов - высокий ресурс;

Компактное и легковесное устройство легко хранить в бардачке, багажнике или переносить при необходимости;

Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти долго держит накопленный заряд;

С помощью USB-кабеля позволяет заряжать гаджеты;

Полностью заряжается за 4 часа.

Недостатки:

Не выявлено.

АВТОЭЛЕКТРИКА Т-1014Р

Лучшие переносные пуско - зарядные устройства должны быть универсальными и легко управляться как это устройство от “Автоэлектрика”.

Достоинства:

Сможет помочь в запуске мотора легкового автомобиля с минимальным зарядом аккумулятора благодаря пусковому току в 150 А;

Подходит для большинства видов двигателей;

Может заряжаться дома или в гараже от бытовой электросети;

Простая система регулировки и управления;

Цифровой дисплей для контроля за процессом зарядки;

Есть режим десульфатации для долгого срока службы прибора;

В комплект входят клеммы;

Зарядка в режиме Boost.

Недостатки:

Не выявлено.

General Technologies GT-JC100

Неплохой вариант трансформаторного прибора для гаража или сервиса, который занял позицию в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Осуществляет питание от бытовой сети;

Оптимальна для аккумуляторов с напряжением на входе в 12 и 24 В;

Тока запуска в 100 А достаточно для запуска автомобиля с минимальным зарядом батареи;

Подходит для зарядки большинства видов автоаккумуляторов;

Небольшой вес устройства способствует легкой переноске и позволяет перевозить его в автомобиле;

Панель управления имеет все необходимые обозначения.

Недостатки:

Не выявлено.

Telwin Leader 220 Start

Лучшее пуско-зарядное устройство на 12 В от бренда Telwin в нашем рейтинге.

Достоинства:

Способен запустить двигатели бензиновой авто-и мототехники;

Заряжается от однофазной сети, поэтому может питаться от сети в доме или квартире;

Есть опция быстрой зарядки удобная в критических ситуациях;

Высокая мощность - 1 кВт;

Удобная система управления и встроенный амперметр;

Перфорированный корпус для защиты от перегрева;

Долгий срок службы за счет системы защиты от перегрузок и неверной полярности.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие аккумуляторные пусковые устройства для автомобиля

Модель/Характеристика Напряжение питания (В) Максимальный пусковой ток (А) Максимальный ток заряда (А) Напряжение батареи (В) Максимальная емкость аккумулятора (А/ч) Вес (кг) Стоимость (руб) Aurora ATOM 10 220 600 - 12 9,6 0,4 7 900 Aurora ATOM 1750 12/220 700 - 12 6 1,3 11 800 Sturm BC 1212 12/200 400 - 12 12 1 2 700 Patriot Magnum 14 12/220 600 - 12 12 1,1 7 300 PATRIOT MAGNUM 8P 12/220 400 - 12 8< 0,6 4 700

Aurora ATOM 10

Лучшее легковесное пуско-зарядное устройство для дизельного автомобиля с объемом бака до 2,5 л в нашем рейтинге.

Достоинства:

Аккумулятор полностью заряжается за 4 часа;

Пиковый ток запуска - 600 А является высоким показателем для портативных устройств нашего рейтинга лучших;

Литий-полимерный аккумулятор работает в большом диапазоне температур, не имеет эффекта памяти и не создает значительного падения напряжения при разрядке;

Пусковой мощности достаточно для пуска бензиновых и дизельных двигателей;

Подходит для зарядки автоаккумуляторов, гаджетов и автоаксессуаров;

На устройстве расположены несколько разъемов, а в комплект входят кабели;

Оснащен защитой от обратных токов, изменения полярности, критично низкого заряда АКБ;

Встроенный фонарь позволяют подсвечивать место подключения устройства, а также может использоваться для освещения в бытовых целях;

Малый вес и габариты позволяют брать прибор с собой или возить в машине;

Рифленая поверхность не позволит ПУ выскользнуть из руки оператора.

Недостатки:

Малая длина шнура для зарядки.

Aurora ATOM 1750

Надежное портативное конденсаторное устройство с быстрой зарядкой и дополнительным функционалом.

Достоинства:

Конденсаторное устройство, пускового тока которого достаточно для запуска моторов на бензиновом и дизельном топливе (до 2 л и без предпрогрева свечей);

Конденсаторы заряжаются за время от 45 секунд до 2о минут в зависимости от подключения;

Устройство может питаться от аккумулятора автомобиля, прикуривателя авто и бытовой сети;

Способно проанализировать заряд батареи и помочь подобрать подходящий режим зарядки;

Оснащена противоударной обшивкой на корпусе;

Большой разброс температур для эффективной работы (от - 20 до +60 градусов);

За счет конденсаторов выдерживает нагрузку в виде многократных запусков устройств, поэтому оптимален для использования в автосервисах;

Лучший в нашем рейтинге ресурс - 1 000 000 рабочих циклов;

Есть фонарь для освещения при работах;

Система защиты от неверной полярности и перепадов напряжения.

Недостатки:

Не выявлено.

Sturm BC1212

Легкое ПУ, которое удобно брать с собой для запуска автомобиля и зарядки гаджетов.

Достоинства:

Подходит для запуска бензиновых автомобильных моторов;

Адаптер с надежными клеммами и защитой от неверного подключения и перегрузок;

Встроенный фонарь способен работать как источник постоянного освещения, а также мигать и посылать SOS-сигналы, что полезно в случае чрезвычайной ситуации;

Есть разъемы для подключения смартфонов, планшетов, ноутбуков;

Li-Po аккумулятор с малой степенью саморазряда, лишенный эффекта памяти;

В комплект входит кофр для хранения и несколько кабелей для зарядки;

Небольшой вес и габариты.

Недостатки:

Не выявлено.

Patriot Magnum 14

Какие пуско - зарядные портативные автомобильные устройства лучше? - Определенно те, которые имеют высокий ресурс и работают в любых условиях.

Достоинства:

Полностью заряжается за 5 часов от бытовой сети или бортового аккумулятора авто;

Выдерживает сильный холод (до -20 градусов) и жару (до +60 градусов);

Способен запустить бензиновые и дизельные двигатели;

Благодаря портам на корпусе и кабелям в комплекте может использоваться для зарядки гаджетов;

Литий - полимерная батарея обеспечивает ресурс до рабочих 3000 циклов;

Сумка в комплекте для хранения и перевозки.

Недостатки:

Не выявлено.

PATRIOT MAGNUM 8P

Наилучшее пуско-зарядное устройство с небольшим весом и высоким ресурсом.

Достоинства:

Изделие имеет высокий ресурс - 1500 рабочих циклов;

Литий - полимерный аккумулятор долго держит заряд, лишен эффекта памяти;

Оптимален для аккумуляторов с входным напряжением 12 В;

Высокий ток запуска - 400 А позволяет заводить автомобили и мототехнику;

Батарея устройства полностью заряжается за 5 часов;

Работает в значительном диапазоне температур, поэтому может эффективно использоваться в холодное и теплое время года;

Малые габариты позволяют хранить прибор в гараже или носить с собой.

Недостатки:

Не выявлено.

ТОП лучших пусковых устройств для автомобиля по цене/качеству

Модель/Характеристика Напряжение питания (В) Максимальный пусковой ток (А) Максимальный ток заряда (А) Напряжение батареи (В) Максимальная емкость аккумулятора (А/ч) Вес (кг) Стоимость (руб) Patriot BCT-30 Start 220 200 35 дек.24 430 8 9 560 Вымпел 62 2040 12/220 165 35 12 120 1,7 6 400 BestWeld AUTOSTART i520 BW1640 220 300 40 12 800 3,8 14 830 Patriot BCT-400 Start 220 250 60 дек.24 700 15 15 250 Fubag FORCE 420 220 360 50 дек.24 800 23 14 380

Patriot BCT-30 Start

Хорошая переносная модель пускового устройства с воздушным охлаждением и возможностью работы с разными кислотными АКБ.

Достоинства:

Степень защиты от пыли влажности IP 20;

Защита от неверной полярности и коротких замыканий;

Корпус с отверстиями для воздушного охлаждения;

Оптимален для аккумуляторов с входным напряжением 12 и 24 В;

Наибольший ток запуска в 200 А поможет завести мотор автомобиля с низким уровнем заряда батареи даже в холода;

Подходит для большинства типов аккумуляторов;

Возможность быстрой зарядки в экстренной ситуации;

Возможность регулировки в двух режимах.

Недостатки:

Не выявлено.

Вымпел 62 2040

Универсальное ПЗ устройство с USB- разъемом и небольшим весом.

Достоинства:

Питание от бытовой однофазной сети;

Пускового тока в 165А достаточно для запуска легкового автомобиля с минимальным зарядом аккумулятора;

Есть USB- разъем для зарядки гаджетов и техники;

Контроль температуры и принудительное охлаждение защищают устройство от перегрева;

Компактный размер и рукоятка для удобства переноски;

Встроенный вольтметр для контроля уровня напряжения;

Простое управление.

Недостатки:

Не выявлено.

BestWeld AUTOSTART i520 BW1640

Достойная модель прибора с пусковым током в 300 А и кейсом для переноски в комплекте.

Достоинства:

Возможность регулировки силы тока;

Показатели напряжения отражаются на цифровом дисплее;

Автоматическая установка уровня напряжения (12 или 24 В);

Вентилятор и перфорированный корпус для защиты от перегрева;

Наибольшего тока запуска в 300 А достаточно, чтобы завести грузовые и легковые автомобили с минимальным уровнем заряда;

Для переноски и хранения в комплекте есть кейс;

Питание от бытовой однофазной сети.

Недостатки:

Не выявлено.

Patriot BCT-400 Start

Надежный агрегат от американского бренда с положительными отзывами владельцев.

Достоинства:

Защита от влажности и пыли IP 20;

Подходит для аккумуляторов с входным напряжением в 12 или 24 В;

На корпусе предусмотрен отсек, чтобы аксессуары не терялись и были всегда под рукой;

Встроенный амперметр для наблюдения за показателями тока;

Заряжается от однофазной сети в доме, гараже, сервисе;

Оснащен режимом быстрой зарядки;

Защита от неверной полярности, перегрузок, скачков напряжения;

Для удобства транспортировки есть колеса и ручка в верхней части корпуса.

Недостатки:

Не выявлено.

Fubag FORCE 420

Закрывает наш топ лучших пуско - зарядных устройств для автомобиля модель от уже известного бренда с высокими показателями.

Достоинства:

Оптимален для работы с АКБ с напряжением на входе 12 и 24 В;

Наибольшего пускового тока хватит для запуска с нуля легковых авто;

Сохраняет эффективность в холод (до - 10 градусов) и жаркую погоду (до +30 градусов);

Присутствует индикатор тока заряда для контроля напряжения в сети;

Есть емкость для хранения аксессуаров;

Выбор из шести режимов зарядки;

Для удобства транспортировки есть колеса и ручка.

Недостатки: