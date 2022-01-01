Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
Арт. О00000029947
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Регулировка тока заряда
|нет
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Тип индикации
|лампочка
- Универсальное пуско-зарядное устройство СПЕЦ УПЗУ-6000 позволяет не только запускать двигатели авто и мототехники, но и заряжать аккумуляторы мобильных устройств с напряжением зарядки 5 В через USB-порт. Номинальный стартовый ток равен 160 А, а пиковый равняется 320А. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние рабочие узлы устройства от механических повреждений.
Преимущества
- Облегчает запуск бензиновых двигателей автомобилей, снегоходов, квадроциклов
- Высокий рабочий ресурс - более 1000 циклов
- Время зарядки - 4 часа
- Выходное напряжение - 5В/2А
- Входное напряжение - 15В/1А
- Запуск двигателя объемом до 2 литров в зимнее время