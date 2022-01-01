Преимущества

Облегчает запуск бензиновых двигателей автомобилей, снегоходов, квадроциклов

Высокий рабочий ресурс - более 1000 циклов

Время зарядки - 4 часа

Выходное напряжение - 5В/2А

Входное напряжение - 15В/1А

Запуск двигателя объемом до 2 литров в зимнее время

Универсальное пуско-зарядное устройство СПЕЦ УПЗУ-6000 позволяет не только запускать двигатели авто и мототехники, но и заряжать аккумуляторы мобильных устройств с напряжением зарядки 5 В через USB-порт. Номинальный стартовый ток равен 160 А, а пиковый равняется 320А. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние рабочие узлы устройства от механических повреждений.