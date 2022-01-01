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Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
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Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
    Арт. О00000029947
    Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
    Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
    Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
    Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
      Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
      Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
      Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000
      Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000

      Пуско-зарядное устройство Спец УПЗУ-6000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029947

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Регулировка тока заряда
      		нет
      Тип индикации
      		лампочка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Универсальное пуско-зарядное устройство СПЕЦ УПЗУ-6000 позволяет не только запускать двигатели авто и мототехники, но и заряжать аккумуляторы мобильных устройств с напряжением зарядки 5 В через USB-порт. Номинальный стартовый ток равен 160 А, а пиковый равняется 320А. Прочный металлический корпус надежно защищает внутренние рабочие узлы устройства от механических повреждений.

        Преимущества

        • Облегчает запуск бензиновых двигателей автомобилей, снегоходов, квадроциклов
        • Высокий рабочий ресурс - более 1000 циклов
        • Время зарядки - 4 часа
        • Выходное напряжение - 5В/2А
        • Входное напряжение - 15В/1А
        • Запуск двигателя объемом до 2 литров в зимнее время