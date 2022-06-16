- Персональная скидка
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Арт. О00000007560
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита от влаги и пыли
|IP64
|
Тип индикации
|лампочка
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Персональная скидка
- Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION 20361 эксклюзивная серия Русская зима оснащено специальным литий-полимерным аккумулятором, который значительно повышает технические характеристики прибора. Основная сфера применения - пуск легковых автомобилей и мотоциклов с 12-вольтовыми аккумуляторами. Мощности устройства хватает на запуск двигателя объемом 5-7 литров (бензиновый) или 4 литра (дизельный). Дополнительный функционал достаточно широк: имеются выходы на 5 В и 19 В, которые используются для подзарядки ноутбуков и телефонов. LED-фонарь позволяет осветить рабочую зону или подать сигнал SOS. При небольших размерах емкость аккумулятора 18000 mAh позволяет подать мощный ток или работать продолжительный период времени в качестве зарядного устройства для ноутбука. Подзарядить само устройство можно через обычную сеть 220 В или через разъем прикуривателя.
Преимущества
- Ограниченная серия "РУССКАЯ ЗИМА" адаптированная для тяжелых условий российского рынка
- Время полной зарядки батареи - 8 часов
- Модель способна работать в широком диапазоне температур от -20 до + 60 градусов
- "Умные" пусковые кабели
- Небольшие размеры
- Низкий уровень саморазряда
- Нет эффекта памяти
- Небольшое падение напряжения при разряде батареи
- Легкий и очень мобильный в перемещении
- Яркий LED-фонарь с несколькими режимами
- Металлический корпус для лучшей защиты и теплоотдачи
- 3х-пиновый разъем обеспечивает лучшую защиту устройства от перегрева
- Автоматическое включение защиты от переполюсовки при неправильном подключении к клеммам аккумулятора
- После запуска двигателя прекращается подача тока на устройство
- Защита от короткого замыкания
- Устройство автоматически отключается при низком заряде батареи. Это продлевает срок службы встроенного источника питания
- Режим "Boost" для экстренных случаев, если аккумулятор автомобиля "умер" или отсутствует