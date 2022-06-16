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Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
5.0
2
10 100 ₽
Пусковые устройства
  • Персональная скидка
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Арт. О00000007560
5.0
2
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
  • Персональная скидка
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION
Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION

Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION

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10 100 ₽
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12 месяцев гарантии
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000007560
5.0
2

Характеристики

Производитель
Aurora
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Защита от влаги и пыли
IP64
Тип индикации
лампочка
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION 20361 эксклюзивная серия Русская зима оснащено специальным литий-полимерным аккумулятором, который значительно повышает технические характеристики прибора. Основная сфера применения - пуск легковых автомобилей и мотоциклов с 12-вольтовыми аккумуляторами. Мощности устройства хватает на запуск двигателя объемом 5-7 литров (бензиновый) или 4 литра (дизельный). Дополнительный функционал достаточно широк: имеются выходы на 5 В и 19 В, которые используются для подзарядки ноутбуков и телефонов. LED-фонарь позволяет осветить рабочую зону или подать сигнал SOS. При небольших размерах емкость аккумулятора 18000 mAh позволяет подать мощный ток или работать продолжительный период времени в качестве зарядного устройства для ноутбука. Подзарядить само устройство можно через обычную сеть 220 В или через разъем прикуривателя.

    Преимущества

    • Ограниченная серия "РУССКАЯ ЗИМА" адаптированная для тяжелых условий российского рынка
    • Время полной зарядки батареи - 8 часов
    • Модель способна работать в широком диапазоне температур от -20 до + 60 градусов
    • "Умные" пусковые кабели
    • Небольшие размеры
    • Низкий уровень саморазряда
    • Нет эффекта памяти
    • Небольшое падение напряжения при разряде батареи
    • Легкий и очень мобильный в перемещении
    • Яркий LED-фонарь с несколькими режимами
    • Металлический корпус для лучшей защиты и теплоотдачи
    • 3х-пиновый разъем обеспечивает лучшую защиту устройства от перегрева
    • Автоматическое включение защиты от переполюсовки при неправильном подключении к клеммам аккумулятора
    • После запуска двигателя прекращается подача тока на устройство
    • Защита от короткого замыкания
    • Устройство автоматически отключается при низком заряде батареи. Это продлевает срок службы встроенного источника питания
    • Режим "Boost" для экстренных случаев, если аккумулятор автомобиля "умер" или отсутствует