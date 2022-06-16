Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION 20361 эксклюзивная серия Русская зима оснащено специальным литий-полимерным аккумулятором, который значительно повышает технические характеристики прибора. Основная сфера применения - пуск легковых автомобилей и мотоциклов с 12-вольтовыми аккумуляторами. Мощности устройства хватает на запуск двигателя объемом 5-7 литров (бензиновый) или 4 литра (дизельный). Дополнительный функционал достаточно широк: имеются выходы на 5 В и 19 В, которые используются для подзарядки ноутбуков и телефонов. LED-фонарь позволяет осветить рабочую зону или подать сигнал SOS. При небольших размерах емкость аккумулятора 18000 mAh позволяет подать мощный ток или работать продолжительный период времени в качестве зарядного устройства для ноутбука. Подзарядить само устройство можно через обычную сеть 220 В или через разъем прикуривателя.

Преимущества