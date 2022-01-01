Профессиональное пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 18 EVOLUTION

Преимущества

Ограниченная серия "РУССКАЯ ЗИМА" адаптированная для тяжелых условий российского рынка

Время полной зарядки батареи - 8 часов

Модель способна работать в широком диапазоне температур от -20 до + 60 градусов

"Умные" пусковые кабели

Небольшие размеры

Низкий уровень саморазряда

Нет эффекта памяти

Небольшое падение напряжения при разряде батареи

Легкий и очень мобильный в перемещении

Яркий LED-фонарь с несколькими режимами

Металлический корпус для лучшей защиты и теплоотдачи

3х-пиновый разъем обеспечивает лучшую защиту устройства от перегрева

Автоматическое включение защиты от переполюсовки при неправильном подключении к клеммам аккумулятора

После запуска двигателя прекращается подача тока на устройство

Защита от короткого замыкания

Устройство автоматически отключается при низком заряде батареи. Это продлевает срок службы встроенного источника питания

Режим "Boost" для экстренных случаев, если аккумулятор автомобиля "умер" или отсутствует

Пусковое устройство Aurora ATOM 18 EVOLUTION 20361 эксклюзивная серия Русская зима оснащено специальным литий-полимерным аккумулятором, который значительно повышает технические характеристики прибора. Основная сфера применения - пуск легковых автомобилей и мотоциклов с 12-вольтовыми аккумуляторами. Мощности устройства хватает на запуск двигателя объемом 5-7 литров (бензиновый) или 4 литра (дизельный). Дополнительный функционал достаточно широк: имеются выходы на 5 В и 19 В, которые используются для подзарядки ноутбуков и телефонов. LED-фонарь позволяет осветить рабочую зону или подать сигнал SOS. При небольших размерах емкость аккумулятора 18000 mAh позволяет подать мощный ток или работать продолжительный период времени в качестве зарядного устройства для ноутбука. Подзарядить само устройство можно через обычную сеть 220 В или через разъем прикуривателя