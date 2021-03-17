Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
Арт. aurora_40414
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Для грузового автомобиля
|Нет
|
Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
- Пусковой многофункциональный аккумулятор AURORA ATOM 10 18906 позволяет запускать двигатель автомобиля или мотоцикла, а также заряжать сотовый телефон, ноутбук, планшет. Устройство отлично подходит для дальних поездок. Модель отличается оригинальным дизайном корпуса и легко вписывается в любой салон автомобиля. Прибор имеет простое и понятное управление и не доставляет трудностей в эксплуатации
Преимущества
- Легкое и удобное многофункциональное устройство
- Высокомощная Lithium Polymer аккумуляторная батарея из 3-х аккумуляторов 60С обеспечивает десятки пусков
- Запуск бензиновых (объёмом до 4л) и дизельных (объёмом до 2.5л) двигателей
- Зарядка всех видов мобильных телефонов и гаджетов от USB
- Универсальный выход питания ноутбуков 12/16/19В
- Питание автоаксессуаров через адаптер прикуривателя 12В
- Простой и понятный цифровой дисплей с отображением текущего уровня заряда
- Яркий LED фонарь с несколькими режимами работы
- Быстрая зарядка и низкий уровень саморазряда
- Более 1000 гарантированных циклов заряд-разряд
- Защита от переполюсовки: устройство уйдет в защиту автоматически, при неправильном подключении к клеммам аккумулятора
- Защита от обратных токов: ток не поступает на устройство после запуска двигателя
- Защита от короткого замыкания: устройство не выйдет из строя даже если соединить "+" и "-" клеммы
- Защита от полной разрядки: устройство отключится при критичном уровне разрядки для сохранения срока службы встроенных батарей
- Выход EC-5 для подключения интеллектуальных пусковых кабелей
- Выход 12/16/19В-3.5А для питания ноутбуков
- Выход USB 5В-2.1А для зарядки телефонов и гаджетов
- Разъем для сетевого адаптера зарядки устройства 15В-1А DC
- Низкий уровень саморазряда
- Отсутствие эффекта памяти
- Способность батареи отдавать очень большой заряд, что особенно актуально для пускового устройства
- Небольшое падение напряжения по мере разряда
- Широкий диапазон рабочих температур от -20 до +60С
- Выходное напряжение - 5-12-16-19 В
- Ёмкость аккумулятора - 9600 мАч
- Ёмкость аккумулятора - 35.5 Ватт-час
- Время полной зарядки - 3 - 4 ч
- Выходные разъемы - 5В, 12В, 16/19В
- Длина кабеля - 0.2/0.35 м
- Сечение кабеля - 7.5 мм
- Номинальный стартовый ток - 300 А