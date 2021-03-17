Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10

Преимущества

Легкое и удобное многофункциональное устройство

Высокомощная Lithium Polymer аккумуляторная батарея из 3-х аккумуляторов 60С обеспечивает десятки пусков

Запуск бензиновых (объёмом до 4л) и дизельных (объёмом до 2.5л) двигателей

Зарядка всех видов мобильных телефонов и гаджетов от USB

Универсальный выход питания ноутбуков 12/16/19В

Питание автоаксессуаров через адаптер прикуривателя 12В

Простой и понятный цифровой дисплей с отображением текущего уровня заряда

Яркий LED фонарь с несколькими режимами работы

Быстрая зарядка и низкий уровень саморазряда

Более 1000 гарантированных циклов заряд-разряд

Защита от переполюсовки: устройство уйдет в защиту автоматически, при неправильном подключении к клеммам аккумулятора

Защита от обратных токов: ток не поступает на устройство после запуска двигателя

Защита от короткого замыкания: устройство не выйдет из строя даже если соединить "+" и "-" клеммы

Защита от полной разрядки: устройство отключится при критичном уровне разрядки для сохранения срока службы встроенных батарей

Выход EC-5 для подключения интеллектуальных пусковых кабелей

Выход 12/16/19В-3.5А для питания ноутбуков

Выход USB 5В-2.1А для зарядки телефонов и гаджетов

Разъем для сетевого адаптера зарядки устройства 15В-1А DC

Низкий уровень саморазряда

Отсутствие эффекта памяти

Способность батареи отдавать очень большой заряд, что особенно актуально для пускового устройства

Небольшое падение напряжения по мере разряда

Широкий диапазон рабочих температур от -20 до +60С

Выходное напряжение - 5-12-16-19 В

Ёмкость аккумулятора - 9600 мАч

Ёмкость аккумулятора - 35.5 Ватт-час

Время полной зарядки - 3 - 4 ч

Выходные разъемы - 5В, 12В, 16/19В

Длина кабеля - 0.2/0.35 м

Сечение кабеля - 7.5 мм

Номинальный стартовый ток - 300 А

Пусковой многофункциональный аккумулятор AURORA ATOM 10 18906 позволяет запускать двигатель автомобиля или мотоцикла, а также заряжать сотовый телефон, ноутбук, планшет. Устройство отлично подходит для дальних поездок. Модель отличается оригинальным дизайном корпуса и легко вписывается в любой салон автомобиля. Прибор имеет простое и понятное управление и не доставляет трудностей в эксплуатации