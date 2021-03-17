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Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
5.0
1
Найти аналог
Пусковые устройства
    Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
    Арт. aurora_40414
    5.0
    1
    Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
    Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
    Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
    Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
      Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
      Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
      Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10
      Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10

      Пусковое устройство нового поколения Aurora ATOM 10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. aurora_40414
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Для грузового автомобиля
      		Нет
      Предпусковая (форсированная) зарядка
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пусковой многофункциональный аккумулятор AURORA ATOM 10 18906 позволяет запускать двигатель автомобиля или мотоцикла, а также заряжать сотовый телефон, ноутбук, планшет. Устройство отлично подходит для дальних поездок. Модель отличается оригинальным дизайном корпуса и легко вписывается в любой салон автомобиля. Прибор имеет простое и понятное управление и не доставляет трудностей в эксплуатации

        Преимущества

        • Легкое и удобное многофункциональное устройство
        • Высокомощная Lithium Polymer аккумуляторная батарея из 3-х аккумуляторов 60С обеспечивает десятки пусков
        • Запуск бензиновых (объёмом до 4л) и дизельных (объёмом до 2.5л) двигателей
        • Зарядка всех видов мобильных телефонов и гаджетов от USB
        • Универсальный выход питания ноутбуков 12/16/19В
        • Питание автоаксессуаров через адаптер прикуривателя 12В
        • Простой и понятный цифровой дисплей с отображением текущего уровня заряда
        • Яркий LED фонарь с несколькими режимами работы
        • Быстрая зарядка и низкий уровень саморазряда
        • Более 1000 гарантированных циклов заряд-разряд
        • Защита от переполюсовки: устройство уйдет в защиту автоматически, при неправильном подключении к клеммам аккумулятора
        • Защита от обратных токов: ток не поступает на устройство после запуска двигателя
        • Защита от короткого замыкания: устройство не выйдет из строя даже если соединить "+" и "-" клеммы
        • Защита от полной разрядки: устройство отключится при критичном уровне разрядки для сохранения срока службы встроенных батарей
        • Выход EC-5 для подключения интеллектуальных пусковых кабелей
        • Выход 12/16/19В-3.5А для питания ноутбуков
        • Выход USB 5В-2.1А для зарядки телефонов и гаджетов
        • Разъем для сетевого адаптера зарядки устройства 15В-1А DC
        • Низкий уровень саморазряда
        • Отсутствие эффекта памяти
        • Способность батареи отдавать очень большой заряд, что особенно актуально для пускового устройства
        • Небольшое падение напряжения по мере разряда
        • Широкий диапазон рабочих температур от -20 до +60С
        • Выходное напряжение - 5-12-16-19 В
        • Ёмкость аккумулятора - 9600 мАч
        • Ёмкость аккумулятора - 35.5 Ватт-час
        • Время полной зарядки - 3 - 4 ч
        • Выходные разъемы - 5В, 12В, 16/19В
        • Длина кабеля - 0.2/0.35 м
        • Сечение кабеля - 7.5 мм
        • Номинальный стартовый ток - 300 А