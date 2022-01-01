Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-300А
Арт. О00000034450
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. ток заряда, А
|50
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Защита от влаги и пыли
|IP20
- Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-300А предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает небольшим размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется.
Преимущества
- Меньшие габариты и масса в сравнении с трансформаторными
- Ток заряда регулируется точнее
- Определяет ток и напряжение зарядки или пуска в процессе зарядки и автоматически корректируют эти параметры
- Функция импульсной зарядки чрезмерно севших аккумуляторов
- Большая продолжительность непрерывного прокручивания стартера
- Обладает защитой от крепления проводов с обратной полярностью и защитой от перезарядки аккумулятора