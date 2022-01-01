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Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
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Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
    Арт. О00000034451
    Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
    Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
    Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
    Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
      Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
      Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
      Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А
      Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А

      Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034451

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. ток заряда, А
      		80
      Защита от влаги и пыли
      		IP20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает компактным размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется.

        Преимущества

        • Меньшие габариты и масса в сравнении с трансформаторными
        • Ток заряда регулируется точнее
        • Определяют ток и напряжение зарядки или пуска в процессе зарядки и автоматически корректируют эти параметры
        • Функция импульсной зарядки чрезмерно севших аккумуляторов
        • Большая продолжительность непрерывного прокручивания стартера
        • Обладают защитой от крепления проводов с обратной полярностью и защитой от перезарядки аккумулятора