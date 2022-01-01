Преимущества

Меньшие габариты и масса в сравнении с трансформаторными

Ток заряда регулируется точнее

Определяют ток и напряжение зарядки или пуска в процессе зарядки и автоматически корректируют эти параметры

Функция импульсной зарядки чрезмерно севших аккумуляторов

Большая продолжительность непрерывного прокручивания стартера

Обладают защитой от крепления проводов с обратной полярностью и защитой от перезарядки аккумулятора

Пуско-зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-600А предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает компактным размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется.