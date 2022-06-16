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Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)
5.0
2
8 140 ₽
Пусковые устройства
  • Персональная скидка
Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)
Арт. О00000007839
5.0
2
Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)
Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)
Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)
  • Персональная скидка
Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)
Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)
Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)

Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)

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8 140 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. О00000007839
5.0
2

Характеристики

Производитель
Sturm
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Защита от влаги и пыли
IP20
Тип индикации
дисплей
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 140 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
14 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 обладает высокой мощностью пускового тока. Изделие легко справляется с запуском любых двигателей объемом до 3.5 литров. Прочный корпус выдерживает сложные условия эксплуатации. Комплектация позволяет использовать устройство также для зарядки мобильных телефонов. Встроенная функция защиты от обратной зарядки продлевает срок службы изделия и обеспечивает сохранение оптимального качества зарядного процесса в течение длительного времени.

    Преимущества

    • Небольшие размеры и вес
    • Прочный корпус
    • Информативный LCD дисплей
    • Длина проводов: 0.38 м
    • Емкость аккумулятора: 14 А/ч
    • Длительный срок службы
    • Для удобства работы в темное время суток или в темном помещении на корпусе Sturm BC1214 располагается мощный фонарик