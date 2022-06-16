Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)

Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 обладает высокой мощностью пускового тока. Изделие легко справляется с запуском любых двигателей объемом до 3.5 литров. Прочный корпус выдерживает сложные условия эксплуатации. Комплектация позволяет использовать устройство также для зарядки мобильных телефонов. Встроенная функция защиты от обратной зарядки продлевает срок службы изделия и обеспечивает сохранение оптимального качества зарядного процесса в течение длительного времени.

Преимущества