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Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 (14000 мАч)
Арт. О00000007839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита от влаги и пыли
|IP20
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Тип индикации
|дисплей
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Автономное пусковое устройство Sturm BC1214 обладает высокой мощностью пускового тока. Изделие легко справляется с запуском любых двигателей объемом до 3.5 литров. Прочный корпус выдерживает сложные условия эксплуатации. Комплектация позволяет использовать устройство также для зарядки мобильных телефонов. Встроенная функция защиты от обратной зарядки продлевает срок службы изделия и обеспечивает сохранение оптимального качества зарядного процесса в течение длительного времени.
Преимущества
- Небольшие размеры и вес
- Прочный корпус
- Информативный LCD дисплей
- Длина проводов: 0.38 м
- Емкость аккумулятора: 14 А/ч
- Длительный срок службы
- Для удобства работы в темное время суток или в темном помещении на корпусе Sturm BC1214 располагается мощный фонарик