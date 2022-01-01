Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
Арт. О00000034528
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Малайзия
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Макс. ток заряда, А
|3
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Тип
|импульсные
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- Пусковое устройство с аккумулятором Deko DKJS18000mAh auto kit - это мноогофункциональное зарядно-пусковое устройство. Оно подойдет для зарядки таких устройств как: мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, в случае если не удается запустить автомобиль из-за недостаточного заряда аккумулятора, можно использовать для запуска автомобиля.
Преимущества
- Рабочие температуры: от -20 до 60°С
- В устройстве есть разъемы 12В/16В/19В – 2А/3.5А/3.5А, USB 5В, а также разъем для пуска автомобиля 12В - 200А
- В комплект входят зажимы для запуска автомобиля и зарядное устройство
- Удобный чехол, закрывающийся на молнию, продлит срок службы проводов и устройства при транспортировке