Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050

Преимущества

Рабочие температуры: от -20 до 60°С

В устройстве есть разъемы 12В/16В/19В – 2А/3.5А/3.5А, USB 5В, а также разъем для пуска автомобиля 12В - 200А

В комплект входят зажимы для запуска автомобиля и зарядное устройство

Удобный чехол, закрывающийся на молнию, продлит срок службы проводов и устройства при транспортировке

Пусковое устройство с аккумулятором Deko DKJS18000mAh auto kit - это мноогофункциональное зарядно-пусковое устройство. Оно подойдет для зарядки таких устройств как: мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, в случае если не удается запустить автомобиль из-за недостаточного заряда аккумулятора, можно использовать для запуска автомобиля.