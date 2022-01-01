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Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
5 517 ₽
6 130 ₽
Пусковые устройства
    Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
    Арт. О00000034528
    Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
    Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
    Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
    Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
    Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
    Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
    Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
      Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
      Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
      Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
      Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
      Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
      Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050
      Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050

      Пусковое устройство с аккумулятором в наборе Deko DKJS auto kit 051-8050

      • -613 ₽
      5 517 ₽
      6 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034528

      Характеристики

      Производитель
      		Deko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Малайзия
      Макс. ток заряда, А
      		3
      Тип
      		импульсные
      Все характеристики
      • -613 ₽
      5 517 ₽
      6 130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пусковое устройство с аккумулятором Deko DKJS18000mAh auto kit - это мноогофункциональное зарядно-пусковое устройство. Оно подойдет для зарядки таких устройств как: мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, в случае если не удается запустить автомобиль из-за недостаточного заряда аккумулятора, можно использовать для запуска автомобиля.

        Преимущества

        • Рабочие температуры: от -20 до 60°С
        • В устройстве есть разъемы 12В/16В/19В – 2А/3.5А/3.5А, USB 5В, а также разъем для пуска автомобиля 12В - 200А
        • В комплект входят зажимы для запуска автомобиля и зарядное устройство
        • Удобный чехол, закрывающийся на молнию, продлит срок службы проводов и устройства при транспортировке