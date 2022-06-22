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Рейтинг лучших тепловых завес
22.06.2022

Рейтинг лучших тепловых завес

Содержание:

  1. Как выбрать тепловую завесу?
  2. Лучшие производители тепловых завес
  3. Лучшие недорогие тепловые завесы
  • Лучшие тепловые завесы цена - качество
  • Лучшие тепловые завесы на входную дверь
  • Лучшие высокомощные тепловые завесы (до 12 кВт)
  • Лучшие тепловые завесы мощностью до 10 кВт
  • Лучшие тепловые завесы мощностью до 5 кВт
  • Какую тепловую завесу лучше купить?

    • Одна из главных проблем больших помещений, где часто открываются двери и окна – потеря тепла. Особенно остро она ощущается в холодное время года, когда теплопотери могут значительно сказаться на температуре в комнате или зале. Для защиты от холода, а также для охлаждения воздуха в жару в дверных и оконных проемах устанавливают тепловые завесы. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают тепловые завесы и приведем топ 21 тепловых завес для дома и других помещений.

    Как выбрать тепловую завесу?

    Чтобы агрегат выполнял поставленную задачу и не стал проблемой для вашего бюджета, следует обратить внимание на его характеристики:

    1. Размер. Для эффективного обогрева или охлаждения тепловая завеса должна быть подобрана по ширине дверного проема в соотношении 1:1. Предприятия выпускают завесы длиной от 0,6 до 2 м, но самыми ходовыми являются аппараты от 0,8 до 1 м. Один агрегат сможет обеспечить потоком воздуха проем, превышающий его длину в 1,5 раза. Для дверей большей ширины устанавливают несколько завес на одном уровне.Важен ли размер тепловой завесы?
    2. Мощность.Мощность определяет скорость потока воздуха. От мощности зависит высота установки завесы. Скорость необходимо замерять у самого пола, ее оптимальный показатель - 2 м/с. Если мощности будет недостаточно, в районе пола будет происходить утечка теплого воздуха из помещения на улицу, а холодные потоки будут поступать внутрь.

      Если вы планируете отапливать помещение с помощью завесы, то на 10 квадратов площади потребуется мощность 1 кВт/ч, что при длительном использовании устройства весьма затратно. Поэтому завесы рекомендуют использовать совместно с другими отопительными приборами.

    3. Производительность. Производительность показывает количество выдуваемого воздуха в единицу времени. Для проема стандартных размеров с шириной 1 м и высотой в 2 м оптимальной будет проходимость воздуха до 800 м³/ч.
    4. Уровень шума. Для комфортного пребывания в помещении с тепловой завесой шум от нее не должен превышать 60 децибел. Большинство моделей рассчитаны на показатель в 45 дБ, поэтому почти не доставляют неудобств.
    5. Способ управления. По способу управления бывают модели со встроенным и внешним управлением. Для стандартных проемов будет достаточно модели со встроенной системой, а вот включать/выключать устройство над высоким проемом вручную со стремянки весьма неудобно. В этом случае желательно купить завесу с выносным пультом.Воздушные тепловые завесы с ДУ
    6. Тип теплообменника. В тепловых завесах в роли теплообменника выступают газ,вода или электричество. Рассмотрим особенности каждого в таблице ниже.
      Тип теплообменника Особенности
      Газовые Работают на пропанобутановой смеси и отличаются высоким КПД, однако являются дорогостоящими.
      Водяные Не требуют много средств на эксплуатацию,однако монтаж таких изделий трудоемок, а температура воздуха зависима от степени нагрева воды.
      Электрические Самый популярный вид теплообменников. Они легко обслуживаются и достаточно безопасны.
    7. Вид монтажа. По виду монтажа выделяют:
    • Горизонтальные завесы. Самый распространенный тип, такие устройства устанавливаются над дверным проемом.
    • Вертикальные завесы Применяются в том случае, когда мощности не хватает на весь дверной проем.
    • Скрытые завесы. Легко встраиваются в интерьер помещения. Их можно почти полностью спрятать под натяжной потолок.
  • Место установки. По этому признаку устройства разделяются на настенные, потолочные или напольные.

    • Лучшие производители тепловых завес

    Чтобы вам было проще определиться, какая тепловая завеса подойдет под условия помещения, предлагаем вашему вниманию рейтинг лучших производителей.

    • Ballu. Известный производитель климатической техники. Завесы бренда легко вписываются в интерьер, оснащены опциями шумоподавления, быстрого нагрева, режимом Eco.
    • Neoclima. Выпускает оборудование для обработки воздуха, кондиционеры и тепловое оборудование. Электрические завесы от производителя имеют защиту от перегрева, пыли и влаги, некоторые модели имеют варианты установки.
    • Patriot. Производитель, который славится качественным инструментом и оборудованием. Благодаря защите от внешних воздействий, тепловые завесы бренда могут использоваться как в офисе, так и на производстве.
    • Roda. Немецкий поставщик тепловой техники и климатического оборудования. Устройства от Roda имеют регулировку мощности обогрева и режим работы без подключения ТЭНа.
    • Сибртех. Отечественный производитель садовой техники, оборудования для строительства и ремонтных работ. Завесы бренда могут использоваться не только в холод, но и в летнее время для защиты помещения от пыли и насекомых.
    • Тепломаш. Отечественная фирма, выпускающая климатическую технику и приборы для охлаждения воды. Тепловые завесы от бренда имеют универсальный способ установки и могут управляться дистанционно.
    • Тропик. Крупный российский производитель тепловых завес и кондиционеров.Завесы производства “Тропик” имеют электрический или водяной тип нагрева и высокую степень пылевлагозащиты.
    • Hintek. В ассортименте Hibtek можно найти тепловые завесы разной производительности, работающие от сети.
    • Oasis. Занимается производством водонагревателей, насосного оборудования, котлов, инструмента, вытяжек и сплит систем. Тепловые завесы Oasis малошумны и легко монтируются в помещении.
    • Ресанта. Поставщик сварочного оборудования, инструмента, техники для сада. Аппараты, произведенные компанией, отличаются надежностью и рассчитаны на разные размеры проемов.
    • Timberk. Производитель климатической техники для домашнего применения. Завесы, выпускаемые под маркой, отличаются быстрым нагревом и лучшим противоударным корпусом.
    • Zilon. Российский бренд климатического и вентиляционного оборудования. В модельном ряду есть как электрические завесы, так и приборы с водяным ТЭНом.

    Лучшие недорогие тепловые завесы

    Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб)
    BALLU BHC-CE-3 3 0,5 2,2 45 2 3,9 5 999
    СИБРТЕХ ТС-3 1,5/3 0,8 2,2 51 1 4,5 3 495
    BALLU BHC-L06-S03 3 0,58 2,5 46 3 5 5 709

    BALLU BHC-CE-3

    Экономичная тепловая завеса, которая открывает наш рейтинг лучших.

    Достоинства:

    • Оптимально подходит для дверных проемов высотой 2,2 м;
    • Легко управляется с помощью двух клавиш;
    • Подключается к бытовой однофазной сети;
    • Полимерное покрытие с защитой от коррозии позволяет устройству работать при любых погодных условиях;
    • Шумность - 45 дБ;
    • Есть режим работы без нагрева воздуха;
    • Встроенный термостат защищает устройство от перегрева;
    • Подходит для прогрева помещений в 30 квадратов.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    BALLU BHC-CE-3

    СИБРТЕХ ТС-3

    Самая бюджетная модель в нашем рейтинге лучших, которая может использоваться как тепловая завеса в теплицу.

    Достоинства:

    • Эффективна для дверных проемов высотой в 2,2 м и оконных высотой в 1,5 м;
    • Подключается к однофазной сети, поэтому удобна для использования на даче или загородном доме;
    • Рассчитана на прогрев помещений до 30 м²;
    • Вес 4,5 кг облегчает монтаж завесы;
    • Степень защита от брызг воды и пыли IP 20.

    Недостатки:

    • Не укомплектована пультом.
    СИБРТЕХ ТС-3

    BALLU BHC-L06-S03

    Надежная завеса с тремя режимами нагрева для высоких дверных проемов.

    Достоинства:

    • Рассчитана на защиту от холодных потоков воздуха и пыли помещений площадью до 30 м²;
    • Устанавливается в проем высотой до 2,5 м;
    • Быстрый нагрев стич-элемента – быстрая теплоотдача;
    • Направляющие сопла способствуют поступлению воздуха в нужном направлении;
    • Есть режим работы без нагрева воздуха;
    • Система шумоподавления способствует снижению громкости работы до 47 дБ;
    • 3 режима нагрева;
    • Есть опция защиты от перегрева;
    • Вес 4,5 кг способствует легкости установки.

    Недостатки:

    • Не предусмотрен пульт.
    BALLU BHC-L06-S03

    Лучшие тепловые завесы цена - качество

    Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб)
    Тропик А-3 3 0,56 2,2 54 3 4 6 480

    Hintek RM-0510-DY     		5,5 1 2,5 50 2 9 14 560
    Ballu BHC-CE-3T 3 0,8 2,2 46 2 6 6 731
    HINTEK RM-1215-3D-Y 12 1,43 3 56 2 22 38 400

    Тропик А-3

    В топ тепловых завес для мастерской и для гаража вполне можно включить эту модель.

    Достоинства:

    • Полимерное покрытие защищает корпус от ржавчины и продлевает его срок службы в любых условиях;
    • Работа в 3-х режимах;
    • Возможность регулировки степени обогрева;
    • Электропитание от сети 220 В;
    • Есть опция вентиляции без нагрева;
    • Допускает крепление на потолок и на стену;
    • Для площади до 30м²;
    • В режиме без нагрева может использоваться как вентилятор.

    Недостатки:

    • Шумный при работе на максимальном режиме.
    Тропик А-3

    Hintek RM-0510-DY

    Самые мощные тепловые завесы позволяют долго прогревать помещения любой площади. Вот, например,неплохой вариант завесы для магазина или мастерской из нашего рейтинга лучших.

    Достоинства:

    • Мощность 5,5 кВт позволяет завесе работать длительное время без перерыва, что оптимально для обогрева помещений в осеннее и зимнее время;
    • Рассчитана на проем высотой 2,5 м;
    • Осуществляет потребление энергии от бытовой сети;
    • Защита от брызг воды и пыли IP 20;
    • Высокая производительность - 700 кубометров в час позволяет создавать поток воздуха с минимальным рассеиванием при любых погодных условиях;
    • Управляется при помощи пульта;
    • Возможность регулировки температуры.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Hintek RM-0510-DY

    Ballu BHC-CE-3T

    Тепловая завеса для стандартных дверных проемов, которая по праву занимает место в нашем рейтинге лучших.

    Достоинства:

    • Встроенный термостат для безопасной работы;
    • 2 уровня мощности и режим вентиляции;
    • Питание от сети в 220 В - легкое подключение в электрифицированном помещении;
    • Корпус с антикоррозийной обработкой полимерным покрытием;
    • Шумность - 46 дБ;
    • Стич-нагреватель быстро начинает отдавать тепло после включения;
    • Степень защиты от брызг воды и пыли IP 20.

    Недостатки:

    • Нет ПУ.
    Ballu BHC-CE-3T

    HINTEK RM-1215-3D-Y

    Лучшая тепловая завеса для офисов и небольшого производства в нашем рейтинге по отзывам пользователей.

    Достоинства:

    • Высокая мощность позволяет эксплуатировать тепловую завесу в торговых, офисных, промышленных помещениях;
    • Нагревательный элемент устойчив к влажности, а само устройство имеет степень защиты от брызг и пыли IP 21;
    • Оснащена пультом управления для удобства оператора;
    • Может монтироваться как горизонтально,так и вертикально, что удобно при разных вариантах дверного проема;
    • Создает ровный поток воздуха.

    Недостатки:

    • Большой вес - 22 кг.
    HINTEK RM-1215-3D-Y

    Лучшие тепловые завесы на входную дверь

    Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб)
    BALLU BHC-L10-S06 6 1 2,5 51 2 8 17 990
    Тепломаш КЭВ-9П3032Е 4,5/9 1,035 3,5 53 1 12,5 24 500
    Ballu BHC-B10W10-PS НС-1136126 8 1 3 52 1 13,9 22 990
    BALLU BHC-L08-S05 5 0,805 2,5 47 2 6,8 7 839

    BALLU BHC-L10-S06

    Хорошие тепловые завесы для больших помещений должны обладать высокой производительностью, быстро прогревать воздух и легко управляться. Модель BALLU BHC-L10-S06 из нашего рейтинга лучших - достойный пример такого прибора.

    Достоинства:

    • Мощности завесы достаточно для поддержания температуры в помещении до 60 квадратных метров;
    • Система шумоподавления для комфортного пребывании в помещении с завесой;
    • Направляющие сопла задают движение потока воздуха;
    • Игольчатый нагревательный элемент быстро начинает отдавать тепло после выключения прибора;
    • Есть термостат, который предохраняет завесу от работы при критически высокой температуре;
    • Компактный обтекаемый корпус легко впишется в интерьер помещения;
    • Пульт для удобного управления с установкой степени нагрева и возможностью подключения нескольких тепловых завес.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    BALLU BHC-L10-S06

    Тепломаш КЭВ-9П3032Е

    Мощная тепловая завеса, которая подойдет для частного дома или дачи, заняла значимую позицию в нашем рейтинге лучших.

    Достоинства:

    • Универсальная установка позволяет использовать завесу даже при изменении конструкции дверного проема;
    • Для удобства управления завесой предусмотрен пульт;
    • Два режима мощности;
    • Лучшая производительность в этой категории рейтинга - 1400 кубометра в час;
    • Степень защиты от брызг воды и пыли IP 21.

    Недостатки:

    • Нет работы в режиме без нагрева.
    Тепломаш КЭВ-9П3032Е

    Ballu BHC-B10W10-PS НС-1136126

    Первое устройство с водяным теплообменником из нашего рейтинга.

    Достоинства:

    • Мощность - 8 кВт оптимальна для поддержания необходимой температуры в помещении площадью до 80 м²;
    • Производительность - 1100 кубометров в час;
    • Отдельный блок управления с колесом установки температуры и переключателями;
    • Подключается к розетке с однофазным напряжением;
    • Защита от пыли и брызг воды IP 21.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Ballu BHC-B10W10-PS НС-1136126

    BALLU BHC-L08-S05

    Недорогая завеса для горизонтальной установки от известного бренда с производством в России.

    Достоинства:

    • Оптимально подходит для складских, офисных, жилых помещений площадью до 50 м²;
    • Присутствует режим работы без включения нагревательного элемента;
    • Одна из самых малошумных моделей в рейтинге лучших(47 дБ);
    • Вес 6,8 кг упрощает монтаж;
    • Термостат для защиты устройства от перегрева.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    BALLU BHC-L08-S05

    Лучшие высокомощные тепловые завесы (до 12 кВт)

    Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб)
    NEOCLIMA T3T-1220 12 1,910 3,5 51 - 30 24 000
    Ballu BHC-H10T12-PS 12 1,1 4,5 63 1 22,6 38 000
    ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е 12 1,540 2,5 53 3 23 36 000

    NEOCLIMA T3T-1220

    Самая бесшумная тепловая завеса в этой категории рейтинга лучших.

    Достоинства:

    • Рассчитана на широкий дверной проем, поэтому подойдет для установки не только на двери, но и на ворота склада или магазина;
    • Блок управления с колесом регулировки и настройкой режимов;
    • Способна работать как вентилятор (без включения ТЭНа);
    • Производительность - 3 000 кубометров в час;
    • Возможность вертикальной и горизонтальной установки.

    Недостатки:

    • Вес - 30 кг.
    NEOCLIMA T3T-1220

    Ballu BHC-H10T12-PS

    Какая тепловая завеса лучше подходит для цехов и больших мастерских? - Определенно, модель с лучшими показателями мощности и производительности, как Ballu BHC-H10T12-PS.

    Достоинства:

    • Подходит для проемов высотой до 4,5 м, поэтому является хорошим вариантом для промышленных помещений;
    • Производительности в 2 500 кубометров в час достаточно для удерживания тепла в помещении не более 120 квадратов;
    • Может подключаться в вертикальном и горизонтальном положении;
    • Есть пульт управления.

    Недостатки:

    • Шумная.
    Ballu BHC-H10T12-PS

    ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е

    Лучшая тепловая завеса для дома с широким дверным проемом или воротами.

    Достоинства:

    • Универсальность в установке делает завесу оптимальной для любых конфигураций дверных проемов, ворот, оконных систем;
    • Способна работать в режиме без нагрева ТЭНа;
    • Защита от брызг воды и пыли IP 21;
    • Высокая производительность (1600 кубометров в час);
    • 3 режима работы.

    Недостатки:

    • Вес - 23 кг.
    ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е

    Лучшие тепловые завесы мощностью до 10 кВт

    Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб)
    Тепломаш КЭВ-9П3012Е 4,5/9 1,525 3,5 54 1 17,5 35 330
    NEOCLIMA T3T-915 9 1,477 2,5 53 3 18 17 000
    Roda RT-9T 9 1,5 3 57 1 31 15 000

    Тепломаш КЭВ-9П3012Е

    Модель тепловой завесы, которая прекрасно защитит от сквозняков при установке на входную дверь, а благодаря дизайну впишется в интерьер дома.

    Достоинства:

    • Для удобства управления предусмотрен пульт;
    • Режим вентиляции без работы нагревателя;
    • Работа в двух режимах мощности;
    • Высокая производительность (2100 кубометров в час) обеспечивает достаточный обогрев среднего размера помещений;
    • Возможность установки нужной температуры.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Тепломаш КЭВ-9П3012Е

    NEOCLIMA T3T-915

    Самая бесшумная тепловая завеса в этой категории рейтинга лучших.

    Достоинства:

    • Возможность работы в режиме вентиляции без нагрева воздуха;
    • Оптимальна для оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров;
    • Производительность - 1600 кубометров в час;
    • Механическое управление с помощью пульта;
    • 3 режима работы;
    • Защита от попадания воды и частиц пыли.

    Недостатки:

    • Требует организации трехфазной сети.
    NEOCLIMA T3T-915

    Roda RT-9T

    Покупатели отмечают удобство регулировки и мощность обогрева тепловой завесы Roda RT-9T.

    Достоинства:

    • Подходит для высоких дверных проемов, панорамных окон, ворот;
    • Электронное управление;
    • Способна работать в режиме вентиляции без включения нагревательного элемента;
    • Высокая производительность, которая подойдет при больших теплопотерях в помещении;
    • Подключается горизонтально и вертикально, что удобно даже при перепланировке пространства;
    • Термостат не позволит устройству перегреться.

    Недостатки:

    • Вес - 31 кг.
    Roda RT-9T

    Лучшие тепловые завесы мощностью до 5 кВт

    Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб)
    Тропик А-5 5 0,76 2,2 54 3 5 10 000
    BALLU BHC-L05S02-S 2 0,5 2,5 45 1 3,4 6 000
    Hintek RS-0308-D 1,5/3 0,75 2 50 1 9 8 849

    Тропик А-5

    Неплохая модель тепловой завесы для сохранения температуры в помещении и защиты от пыли при воздухообмене.

    Достоинства:

    • Подключается к бытовой сети, поэтому удобна для использования в дачных домах и небольших гаражах;
    • Допускает как потолочное, так и настенное крепление;
    • Справится с поддержанием температуры в помещении площадью до 50 квадратов;
    • Защита от попадания воды и пыли IP 21;
    • Работа в 3-х режимах.

    Недостатки:

    • Нет пульта.
    Тропик А-5

    BALLU BHC-L05S02-S

    Самая тихая тепловая завеса в этом разделе рейтинга лучших.

    Достоинства:

    • Термостат позволяет прибору избежать перегрева и работать при критической температуре;
    • Шумность - 45 дБ;
    • Игольчатый нагревательный элемент быстро прогревается;
    • Оптимален для залов площадью до 20 квадратов;
    • Направляющие сопла для настройки потока воздуха;
    • Небольшой вес - 3,4 кг.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    BALLU BHC-L05S02-S

    Hintek RS-0308-D

    Энергоэкономичная тепловая завеса, которая замыкает наш топ-рейтинг лучших.

    Достоинства:

    • Корпус из стали устойчив к ржавчине;
    • Защита от перегрева устройства посредством термостата;
    • Рассчитана на стандартный двухметровый дверной проем;
    • Защита от попадания пыли и капель воды IP 21;
    • Справится с поддержанием температуры в помещении до 30 квадратов;
    • Подключается к однофазной сети;
    • Возможна регулировка мощности от 1,5 до 3 кВт.

    Недостатки:

    • Не выявлено.
    Hintek RS-0308-D

    Какую тепловую завесу лучше купить?

    Любая тепловая завеса, обзор на которую вы увидели в нашем рейтинге, определенно, достойна внимания. Но выбор прежде всего стоит осуществлять, принимая во внимание следующие факторы:

    • Возможность размещения;
    • Габариты помещения и проема (двери,окна,ворот);
    • Наличие сети на 220 или 380 В для подключения;
    • Удобство управления;
    • Уровень шума.

    При малой площади обогрева можно обойтись и бытовым прибором со средними показателями, а если помещение большое, то скупиться на мощную модель точно не стоит.

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