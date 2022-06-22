Одна из главных проблем больших помещений, где часто открываются двери и окна – потеря тепла. Особенно остро она ощущается в холодное время года, когда теплопотери могут значительно сказаться на температуре в комнате или зале. Для защиты от холода, а также для охлаждения воздуха в жару в дверных и оконных проемах устанавливают тепловые завесы. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают тепловые завесы и приведем топ 21 тепловых завес для дома и других помещений.

Как выбрать тепловую завесу?

Чтобы агрегат выполнял поставленную задачу и не стал проблемой для вашего бюджета, следует обратить внимание на его характеристики:

Размер. Для эффективного обогрева или охлаждения тепловая завеса должна быть подобрана по ширине дверного проема в соотношении 1:1. Предприятия выпускают завесы длиной от 0,6 до 2 м, но самыми ходовыми являются аппараты от 0,8 до 1 м. Один агрегат сможет обеспечить потоком воздуха проем, превышающий его длину в 1,5 раза. Для дверей большей ширины устанавливают несколько завес на одном уровне. Мощность.Мощность определяет скорость потока воздуха. От мощности зависит высота установки завесы. Скорость необходимо замерять у самого пола, ее оптимальный показатель - 2 м/с. Если мощности будет недостаточно, в районе пола будет происходить утечка теплого воздуха из помещения на улицу, а холодные потоки будут поступать внутрь. Если вы планируете отапливать помещение с помощью завесы, то на 10 квадратов площади потребуется мощность 1 кВт/ч, что при длительном использовании устройства весьма затратно. Поэтому завесы рекомендуют использовать совместно с другими отопительными приборами. Производительность. Производительность показывает количество выдуваемого воздуха в единицу времени. Для проема стандартных размеров с шириной 1 м и высотой в 2 м оптимальной будет проходимость воздуха до 800 м³/ч. Уровень шума. Для комфортного пребывания в помещении с тепловой завесой шум от нее не должен превышать 60 децибел. Большинство моделей рассчитаны на показатель в 45 дБ, поэтому почти не доставляют неудобств. Способ управления. По способу управления бывают модели со встроенным и внешним управлением. Для стандартных проемов будет достаточно модели со встроенной системой, а вот включать/выключать устройство над высоким проемом вручную со стремянки весьма неудобно. В этом случае желательно купить завесу с выносным пультом. Тип теплообменника. В тепловых завесах в роли теплообменника выступают газ,вода или электричество. Рассмотрим особенности каждого в таблице ниже. Тип теплообменника Особенности Газовые Работают на пропанобутановой смеси и отличаются высоким КПД, однако являются дорогостоящими. Водяные Не требуют много средств на эксплуатацию,однако монтаж таких изделий трудоемок, а температура воздуха зависима от степени нагрева воды. Электрические Самый популярный вид теплообменников. Они легко обслуживаются и достаточно безопасны. Вид монтажа. По виду монтажа выделяют:

Горизонтальные завесы . Самый распространенный тип, такие устройства устанавливаются над дверным проемом.

. Самый распространенный тип, такие устройства устанавливаются над дверным проемом. Вертикальные завесы Применяются в том случае, когда мощности не хватает на весь дверной проем.

Применяются в том случае, когда мощности не хватает на весь дверной проем. Скрытые завесы. Легко встраиваются в интерьер помещения. Их можно почти полностью спрятать под натяжной потолок.

Место установки. По этому признаку устройства разделяются на настенные, потолочные или напольные.

Лучшие производители тепловых завес

Чтобы вам было проще определиться, какая тепловая завеса подойдет под условия помещения, предлагаем вашему вниманию рейтинг лучших производителей.

Ballu . Известный производитель климатической техники. Завесы бренда легко вписываются в интерьер, оснащены опциями шумоподавления, быстрого нагрева, режимом Eco.

. Известный производитель климатической техники. Завесы бренда легко вписываются в интерьер, оснащены опциями шумоподавления, быстрого нагрева, режимом Eco. Neoclima . Выпускает оборудование для обработки воздуха, кондиционеры и тепловое оборудование. Электрические завесы от производителя имеют защиту от перегрева, пыли и влаги, некоторые модели имеют варианты установки.

. Выпускает оборудование для обработки воздуха, кондиционеры и тепловое оборудование. Электрические завесы от производителя имеют защиту от перегрева, пыли и влаги, некоторые модели имеют варианты установки. Patriot . Производитель, который славится качественным инструментом и оборудованием. Благодаря защите от внешних воздействий, тепловые завесы бренда могут использоваться как в офисе, так и на производстве.

. Производитель, который славится качественным инструментом и оборудованием. Благодаря защите от внешних воздействий, тепловые завесы бренда могут использоваться как в офисе, так и на производстве. Roda. Немецкий поставщик тепловой техники и климатического оборудования. Устройства от Roda имеют регулировку мощности обогрева и режим работы без подключения ТЭНа.

Немецкий поставщик тепловой техники и климатического оборудования. Устройства от Roda имеют регулировку мощности обогрева и режим работы без подключения ТЭНа. Сибртех . Отечественный производитель садовой техники, оборудования для строительства и ремонтных работ. Завесы бренда могут использоваться не только в холод, но и в летнее время для защиты помещения от пыли и насекомых.

. Отечественный производитель садовой техники, оборудования для строительства и ремонтных работ. Завесы бренда могут использоваться не только в холод, но и в летнее время для защиты помещения от пыли и насекомых. Тепломаш . Отечественная фирма, выпускающая климатическую технику и приборы для охлаждения воды. Тепловые завесы от бренда имеют универсальный способ установки и могут управляться дистанционно.

. Отечественная фирма, выпускающая климатическую технику и приборы для охлаждения воды. Тепловые завесы от бренда имеют универсальный способ установки и могут управляться дистанционно. Тропик . Крупный российский производитель тепловых завес и кондиционеров.Завесы производства “Тропик” имеют электрический или водяной тип нагрева и высокую степень пылевлагозащиты.

. Крупный российский производитель тепловых завес и кондиционеров.Завесы производства “Тропик” имеют электрический или водяной тип нагрева и высокую степень пылевлагозащиты. Hintek . В ассортименте Hibtek можно найти тепловые завесы разной производительности, работающие от сети.

. В ассортименте Hibtek можно найти тепловые завесы разной производительности, работающие от сети. Oasis . Занимается производством водонагревателей, насосного оборудования, котлов, инструмента, вытяжек и сплит систем. Тепловые завесы Oasis малошумны и легко монтируются в помещении.

. Занимается производством водонагревателей, насосного оборудования, котлов, инструмента, вытяжек и сплит систем. Тепловые завесы Oasis малошумны и легко монтируются в помещении. Ресанта . Поставщик сварочного оборудования, инструмента, техники для сада. Аппараты, произведенные компанией, отличаются надежностью и рассчитаны на разные размеры проемов.

. Поставщик сварочного оборудования, инструмента, техники для сада. Аппараты, произведенные компанией, отличаются надежностью и рассчитаны на разные размеры проемов. Timberk . Производитель климатической техники для домашнего применения. Завесы, выпускаемые под маркой, отличаются быстрым нагревом и лучшим противоударным корпусом.

. Производитель климатической техники для домашнего применения. Завесы, выпускаемые под маркой, отличаются быстрым нагревом и лучшим противоударным корпусом. Zilon. Российский бренд климатического и вентиляционного оборудования. В модельном ряду есть как электрические завесы, так и приборы с водяным ТЭНом.

Лучшие недорогие тепловые завесы

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб) BALLU BHC-CE-3 3 0,5 2,2 45 2 3,9 5 999 СИБРТЕХ ТС-3 1,5/3 0,8 2,2 51 1 4,5 3 495 BALLU BHC-L06-S03 3 0,58 2,5 46 3 5 5 709

BALLU BHC-CE-3

Экономичная тепловая завеса, которая открывает наш рейтинг лучших.

Достоинства:

Оптимально подходит для дверных проемов высотой 2,2 м;

Легко управляется с помощью двух клавиш;

Подключается к бытовой однофазной сети;

Полимерное покрытие с защитой от коррозии позволяет устройству работать при любых погодных условиях;

Шумность - 45 дБ;

Есть режим работы без нагрева воздуха;

Встроенный термостат защищает устройство от перегрева;

Подходит для прогрева помещений в 30 квадратов.

Недостатки:

Не выявлено.

СИБРТЕХ ТС-3

Самая бюджетная модель в нашем рейтинге лучших, которая может использоваться как тепловая завеса в теплицу.

Достоинства:

Эффективна для дверных проемов высотой в 2,2 м и оконных высотой в 1,5 м;

Подключается к однофазной сети, поэтому удобна для использования на даче или загородном доме;

Рассчитана на прогрев помещений до 30 м²;

Вес 4,5 кг облегчает монтаж завесы;

Степень защита от брызг воды и пыли IP 20.

Недостатки:

Не укомплектована пультом.

BALLU BHC-L06-S03

Надежная завеса с тремя режимами нагрева для высоких дверных проемов.

Достоинства:

Рассчитана на защиту от холодных потоков воздуха и пыли помещений площадью до 30 м²;

Устанавливается в проем высотой до 2,5 м;

Быстрый нагрев стич-элемента – быстрая теплоотдача;

Направляющие сопла способствуют поступлению воздуха в нужном направлении;

Есть режим работы без нагрева воздуха;

Система шумоподавления способствует снижению громкости работы до 47 дБ;

3 режима нагрева;

Есть опция защиты от перегрева;

Вес 4,5 кг способствует легкости установки.

Недостатки:

Не предусмотрен пульт.

Лучшие тепловые завесы цена - качество

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб) Тропик А-3 3 0,56 2,2 54 3 4 6 480

Hintek RM-0510-DY 5,5 1 2,5 50 2 9 14 560 Ballu BHC-CE-3T 3 0,8 2,2 46 2 6 6 731 HINTEK RM-1215-3D-Y 12 1,43 3 56 2 22 38 400

Тропик А-3

В топ тепловых завес для мастерской и для гаража вполне можно включить эту модель.

Достоинства:

Полимерное покрытие защищает корпус от ржавчины и продлевает его срок службы в любых условиях;

Работа в 3-х режимах;

Возможность регулировки степени обогрева;

Электропитание от сети 220 В;

Есть опция вентиляции без нагрева;

Допускает крепление на потолок и на стену;

Для площади до 30м²;

В режиме без нагрева может использоваться как вентилятор.

Недостатки:

Шумный при работе на максимальном режиме.

Hintek RM-0510-DY

Самые мощные тепловые завесы позволяют долго прогревать помещения любой площади. Вот, например,неплохой вариант завесы для магазина или мастерской из нашего рейтинга лучших.

Достоинства:

Мощность 5,5 кВт позволяет завесе работать длительное время без перерыва, что оптимально для обогрева помещений в осеннее и зимнее время;

Рассчитана на проем высотой 2,5 м;

Осуществляет потребление энергии от бытовой сети;

Защита от брызг воды и пыли IP 20;

Высокая производительность - 700 кубометров в час позволяет создавать поток воздуха с минимальным рассеиванием при любых погодных условиях;

Управляется при помощи пульта;

Возможность регулировки температуры.

Недостатки:

Не выявлено.

Ballu BHC-CE-3T

Тепловая завеса для стандартных дверных проемов, которая по праву занимает место в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Встроенный термостат для безопасной работы;

2 уровня мощности и режим вентиляции;

Питание от сети в 220 В - легкое подключение в электрифицированном помещении;

Корпус с антикоррозийной обработкой полимерным покрытием;

Шумность - 46 дБ;

Стич-нагреватель быстро начинает отдавать тепло после включения;

Степень защиты от брызг воды и пыли IP 20.

Недостатки:

Нет ПУ.

HINTEK RM-1215-3D-Y

Лучшая тепловая завеса для офисов и небольшого производства в нашем рейтинге по отзывам пользователей.

Достоинства:

Высокая мощность позволяет эксплуатировать тепловую завесу в торговых, офисных, промышленных помещениях;

Нагревательный элемент устойчив к влажности, а само устройство имеет степень защиты от брызг и пыли IP 21;

Оснащена пультом управления для удобства оператора;

Может монтироваться как горизонтально,так и вертикально, что удобно при разных вариантах дверного проема;

Создает ровный поток воздуха.

Недостатки:

Большой вес - 22 кг.

Лучшие тепловые завесы на входную дверь

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб) BALLU BHC-L10-S06 6 1 2,5 51 2 8 17 990 Тепломаш КЭВ-9П3032Е 4,5/9 1,035 3,5 53 1 12,5 24 500 Ballu BHC-B10W10-PS НС-1136126 8 1 3 52 1 13,9 22 990 BALLU BHC-L08-S05 5 0,805 2,5 47 2 6,8 7 839

BALLU BHC-L10-S06

Хорошие тепловые завесы для больших помещений должны обладать высокой производительностью, быстро прогревать воздух и легко управляться. Модель BALLU BHC-L10-S06 из нашего рейтинга лучших - достойный пример такого прибора.

Достоинства:

Мощности завесы достаточно для поддержания температуры в помещении до 60 квадратных метров;

Система шумоподавления для комфортного пребывании в помещении с завесой;

Направляющие сопла задают движение потока воздуха;

Игольчатый нагревательный элемент быстро начинает отдавать тепло после выключения прибора;

Есть термостат, который предохраняет завесу от работы при критически высокой температуре;

Компактный обтекаемый корпус легко впишется в интерьер помещения;

Пульт для удобного управления с установкой степени нагрева и возможностью подключения нескольких тепловых завес.

Недостатки:

Не выявлено.

Тепломаш КЭВ-9П3032Е

Мощная тепловая завеса, которая подойдет для частного дома или дачи, заняла значимую позицию в нашем рейтинге лучших.

Достоинства:

Универсальная установка позволяет использовать завесу даже при изменении конструкции дверного проема;

Для удобства управления завесой предусмотрен пульт;

Два режима мощности;

Лучшая производительность в этой категории рейтинга - 1400 кубометра в час;

Степень защиты от брызг воды и пыли IP 21.

Недостатки:

Нет работы в режиме без нагрева.

Ballu BHC-B10W10-PS НС-1136126

Первое устройство с водяным теплообменником из нашего рейтинга.

Достоинства:

Мощность - 8 кВт оптимальна для поддержания необходимой температуры в помещении площадью до 80 м²;

Производительность - 1100 кубометров в час;

Отдельный блок управления с колесом установки температуры и переключателями;

Подключается к розетке с однофазным напряжением;

Защита от пыли и брызг воды IP 21.

Недостатки:

Не выявлено.

BALLU BHC-L08-S05

Недорогая завеса для горизонтальной установки от известного бренда с производством в России.

Достоинства:

Оптимально подходит для складских, офисных, жилых помещений площадью до 50 м²;

Присутствует режим работы без включения нагревательного элемента;

Одна из самых малошумных моделей в рейтинге лучших(47 дБ);

Вес 6,8 кг упрощает монтаж;

Термостат для защиты устройства от перегрева.

Недостатки:

Не выявлено.

Лучшие высокомощные тепловые завесы (до 12 кВт)

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб) NEOCLIMA T3T-1220 12 1,910 3,5 51 - 30 24 000 Ballu BHC-H10T12-PS 12 1,1 4,5 63 1 22,6 38 000 ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е 12 1,540 2,5 53 3 23 36 000

NEOCLIMA T3T-1220

Самая бесшумная тепловая завеса в этой категории рейтинга лучших.

Достоинства:

Рассчитана на широкий дверной проем, поэтому подойдет для установки не только на двери, но и на ворота склада или магазина;

Блок управления с колесом регулировки и настройкой режимов;

Способна работать как вентилятор (без включения ТЭНа);

Производительность - 3 000 кубометров в час;

Возможность вертикальной и горизонтальной установки.

Недостатки:

Вес - 30 кг.

Ballu BHC-H10T12-PS

Какая тепловая завеса лучше подходит для цехов и больших мастерских? - Определенно, модель с лучшими показателями мощности и производительности, как Ballu BHC-H10T12-PS.

Достоинства:

Подходит для проемов высотой до 4,5 м, поэтому является хорошим вариантом для промышленных помещений;

Производительности в 2 500 кубометров в час достаточно для удерживания тепла в помещении не более 120 квадратов;

Может подключаться в вертикальном и горизонтальном положении;

Есть пульт управления.

Недостатки:

Шумная.

ТЕПЛОМАШ КЭВ-12П2021Е

Лучшая тепловая завеса для дома с широким дверным проемом или воротами.

Достоинства:

Универсальность в установке делает завесу оптимальной для любых конфигураций дверных проемов, ворот, оконных систем;

Способна работать в режиме без нагрева ТЭНа;

Защита от брызг воды и пыли IP 21;

Высокая производительность (1600 кубометров в час);

3 режима работы.

Недостатки:

Вес - 23 кг.

Лучшие тепловые завесы мощностью до 10 кВт

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб) Тепломаш КЭВ-9П3012Е 4,5/9 1,525 3,5 54 1 17,5 35 330 NEOCLIMA T3T-915 9 1,477 2,5 53 3 18 17 000 Roda RT-9T 9 1,5 3 57 1 31 15 000

Тепломаш КЭВ-9П3012Е

Модель тепловой завесы, которая прекрасно защитит от сквозняков при установке на входную дверь, а благодаря дизайну впишется в интерьер дома.



Достоинства:

Для удобства управления предусмотрен пульт;

Режим вентиляции без работы нагревателя;

Работа в двух режимах мощности;

Высокая производительность (2100 кубометров в час) обеспечивает достаточный обогрев среднего размера помещений;

Возможность установки нужной температуры.

Недостатки:

Не выявлено.

NEOCLIMA T3T-915

Самая бесшумная тепловая завеса в этой категории рейтинга лучших.

Достоинства:

Возможность работы в режиме вентиляции без нагрева воздуха;

Оптимальна для оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров;

Производительность - 1600 кубометров в час;

Механическое управление с помощью пульта;

3 режима работы;

Защита от попадания воды и частиц пыли.

Недостатки:

Требует организации трехфазной сети.

Roda RT-9T

Покупатели отмечают удобство регулировки и мощность обогрева тепловой завесы Roda RT-9T.

Достоинства:

Подходит для высоких дверных проемов, панорамных окон, ворот;

Электронное управление;

Способна работать в режиме вентиляции без включения нагревательного элемента;

Высокая производительность, которая подойдет при больших теплопотерях в помещении;

Подключается горизонтально и вертикально, что удобно даже при перепланировке пространства;

Термостат не позволит устройству перегреться.

Недостатки:

Вес - 31 кг.

Лучшие тепловые завесы мощностью до 5 кВт

Модель/Характеристика Мощность (кВт) Ширина проема (м) Высота проема (м) Уровень шума (дБ) Количество режимов Вес (кг) Стоимость (руб) Тропик А-5 5 0,76 2,2 54 3 5 10 000 BALLU BHC-L05S02-S 2 0,5 2,5 45 1 3,4 6 000 Hintek RS-0308-D 1,5/3 0,75 2 50 1 9 8 849

Тропик А-5

Неплохая модель тепловой завесы для сохранения температуры в помещении и защиты от пыли при воздухообмене.

Достоинства:

Подключается к бытовой сети, поэтому удобна для использования в дачных домах и небольших гаражах;

Допускает как потолочное, так и настенное крепление;

Справится с поддержанием температуры в помещении площадью до 50 квадратов;

Защита от попадания воды и пыли IP 21;

Работа в 3-х режимах.

Недостатки:

Нет пульта.

BALLU BHC-L05S02-S

Самая тихая тепловая завеса в этом разделе рейтинга лучших.

Достоинства:

Термостат позволяет прибору избежать перегрева и работать при критической температуре;

Шумность - 45 дБ;

Игольчатый нагревательный элемент быстро прогревается;

Оптимален для залов площадью до 20 квадратов;

Направляющие сопла для настройки потока воздуха;

Небольшой вес - 3,4 кг.

Недостатки:

Не выявлено.

Hintek RS-0308-D

Энергоэкономичная тепловая завеса, которая замыкает наш топ-рейтинг лучших.

Достоинства:

Корпус из стали устойчив к ржавчине;

Защита от перегрева устройства посредством термостата;

Рассчитана на стандартный двухметровый дверной проем;

Защита от попадания пыли и капель воды IP 21;

Справится с поддержанием температуры в помещении до 30 квадратов;

Подключается к однофазной сети;

Возможна регулировка мощности от 1,5 до 3 кВт.

Недостатки:

Не выявлено.

Какую тепловую завесу лучше купить?

Любая тепловая завеса, обзор на которую вы увидели в нашем рейтинге, определенно, достойна внимания. Но выбор прежде всего стоит осуществлять, принимая во внимание следующие факторы:

Возможность размещения;

Габариты помещения и проема (двери,окна,ворот);

Наличие сети на 220 или 380 В для подключения;

Удобство управления;

Уровень шума.

При малой площади обогрева можно обойтись и бытовым прибором со средними показателями, а если помещение большое, то скупиться на мощную модель точно не стоит.