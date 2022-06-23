При планировании ремонта в санузле мы привыкли уделять внимание плитке, форме ванны и даже тому, будет ли в зеркало встроена подсветка. Выбор унитаза может выглядеть не таким важным – кажется, что с ним невозможно прогадать. Между тем, есть масса критериев, которые надо держать в уме – от материала до типа смыва. После прочтения статьи вы узнаете обо всех важных характеристиках и решите, какой унитаз выбрать.

Материал унитаза

На первый взгляд, материал не имеет большого значения, ведь он влияет только на внешний вид. Если углубиться в вопрос, то можно понять, что это не совсем так: то, из чего изготовлен унитаз, сказывается на легкости монтажа и сроке эксплуатации, а также на том, как просто его чистить.

Мы не будем рассматривать такую экзотику, как унитаз из чугуна – он встречается на рынке нечасто, имеет низкую практичность и высокую цену, но вместо этого вы узнаете об изделиях из самых востребованных и доступных материалов – керамики, пластика, камня или фарфора.

Санфаянс

Самый популярный материал, что легко объяснить его низкой ценой. Унитазы из санитарного (а именно это обозначает корень «сан» в названии) фаянса доступны и имеют универсальный дизайн, благодаря которому их получится вписать практически в любой интерьер.





Санфаянс имеет неприятный минус. Узнав о нем, вы, возможно, не захотите останавливать выбор на этой разновидности. Унитаз изготовлен из керамики с мелкими порами, а в качестве покрытия используется эмаль. Срок службы последней ограничен, ведь она со временем разрушается – чем чаще используется унитаз, тем быстрее это происходит. Когда эмаль разрушена, влага проникает в структуру керамического изделия. Последнее способствует распространению неприятного запаха и сложности очистки.



Санфарфор

Первое, чем унитаз из санитарного фарфора отличается от предыдущего – это цена: она зачастую в полтора раза выше. Это объясняется структурой материала: если фаянсовый аналог выполнен из простой керамики, то состав фарфорового несколько сложнее. Вместе с глиняной базой используются шпатовые и кварцевые добавки. Данная особенность позитивно влияет на прочность унитаза, ведь он истирается примерно в два раза дольше.





Важно учитывать, что на цену влияет качество фарфора. Очевидно, что долговечный материал обойдется заметно дороже фаянса, однако дешевый может стоить примерно столько же. В таком случае фарфор необязательно будет лучше – выбирайте тот унитаз, который будет подходить по дизайну и другим характеристикам.



Искусственный и натуральный камень

Мы отнесли унитазы из искусственного и натурального материала в одну категорию, потому что они имеют одинаковые особенности. Это дорогие сантехнические приспособления, которые редко встречаются в розничной торговле.





Самой выдающейся их чертой можно смело назвать внешний вид: каменные унитазы имеют уникальную естественную текстуру, из-за чего найдут место в дизайнерских ванных комнатах. Но на них стоит остановить выбор не только по этой причине, ведь каменные модели превосходят аналоги и с практической точки зрения. Ввиду гладкости поверхности они экономично расходуют воду, а камень имеет высокую прочность, сохраняет внешний вид и не впитывает неприятные запахи.



Пластик

Как выбрать лучший компакт унитаз, если вы ищете решение для деревенского домика или летней дачи? Чаще всего нет смысла рассматривать фаянсовые и фарфоровые модели, не говоря уже о каменных – вы не будете использовать их с такой регулярностью, чтобы рассматривать критерий долговечности. В то же время, дешевизна и легкость дачного унитаза становятся как никогда важны – и в них пластиковым моделям нет равных.





Слабой стороной акриловых унитазов являются запахи, ведь пластик имеет свойство впитывать их.



Виды унитазов по установке и конструкции

Большинство привыкло представлять унитаз как напольную конструкцию с обязательным атрибутом в виде бачка. На самом деле, хоть она и остается самой популярной, есть множество альтернатив по части конструкции. Каждая имеет свои визуальные особенности, а также объективные преимущества и недостатки. Мы ответим на вопрос, какой унитаз лучше выбрать для дома – подвесной или напольный, а также рассмотрим другие разновидности по типу установки.

Напольные (унитазы-компакт)

Проверенный временем, самый популярный вид конструкции. Сам унитаз крепится к полу, а за ним находится бачок. Разновидность сравнительно проста в монтаже, который осуществляется за счет комплектных болтов и анкеров.





Компакт-унитазы не имеют очевидных недостатков – выбор зависит от эстетических вкусов покупателя. Все же один минус можно выделить – это сложность очистки. В напольных моделях каждый элемент вынесен наружу, из-за чего приходится тратить больше времени на чистку санузла. Однако в случае необходимости ремонта к такой конструкции значительно проще получить доступ.



Подвесные

Сильной стороной модели по сравнению с напольными унитазами можно назвать компактность: подвесные аналоги занимают значительно меньше места, что станет особенно важным фактором для небольших ванных комнат. Этого удалось достичь благодаря тому, что бачок с водой для смыва замурован в стену. Сам унитаз крепится на прочной раме из металла, также известной как инсталляция.





Рассмотрим преимущества подвесного типа крепления:



Компактность . Он занимает меньше пространства, чем напольный.

. Он занимает меньше пространства, чем напольный. Простота обслуживания . Очищать подвесные унитазы значительно легче, потому как вам не требуется уделять внимание бачку.

. Очищать подвесные унитазы значительно легче, потому как вам не требуется уделять внимание бачку. Гибкость. На этапе монтажа вы можете подобрать удобную высоту унитаза.

Главным недостатком можно назвать сложность монтажа, ведь часть конструкции находится в стене. Чаще всего подвесные модели устанавливаются при черновом ремонте.

Выбирая, подвесной вы купите унитаз или напольный, учитывайте нагрузки, на которые рассчитаны модели. В подвесных они, как правило, ниже. Подробности можно узнать в техническом паспорте конкретного товара.

Приставные

Данная разновидность характерна тем, что чаша монтируется вплотную к стене. Главным преимуществом такого подхода является гигиеничность, ведь благодаря нему в труднодоступных местах не скапливается грязь. Также он способствует экономичному расходу пространства санузла.





Отдавая предпочтение этому виду конструкции, вы оставляете за собой выбор – куда деть бачок. Он может быть встроенным в стену, как в подвесных моделях, и внешним, то есть находящимся в ванной.



Угловые

Чаще всего ванная комната спроектирована таким образом, что унитаз располагается вплотную к стене. Реже возникают ситуации, при которых сантехнику удобнее установить в углу. В таком случае логично сделать выбор в пользу угловой модели. По сути, она мало чем отличается от напольной, но с треугольным бачком, за счет которого унитаз и вписывается в угол.





Моноблоки



Неразборные напольные унитазы, чаша и бачок которых объединены в единый блок. Мало представлены на рынке и не пользуются спросом, но имеют ряд плюсов:

Легкость очистки . Моноблок проще мыть, потому как в нем меньше соединений и труднодоступных мест.

. Моноблок проще мыть, потому как в нем меньше соединений и труднодоступных мест. Компактность. Унитазы-моноблоки заслуживают выбора, потому как они смотрятся более лаконично, чем напольные аналоги.

Типы выпуска в канализацию

Если материал и конструкцию унитаза можно отнести к субъективным критериям, то тип выпуска заслуживает особого внимания, ведь он обеспечивает удобство монтажа. Выпуск – это соединение, через которое продукты жизнедеятельности уходят в канализацию. От того, как он расположен, зависит возможность подключения. Мы разберемся в существующих типах, чтобы вы смогли ответить на вопрос, прямой, горизонтальный или косой лучше выбрать выпуск унитаза.





Горизонтальный выпуск

Если подвод канализации выходит из стены, горизонтальный выпуск унитаза – это оптимальное решение. Он выполнен параллельно горизонтальной поверхности, поэтому способен обеспечить наиболее ровную магистраль.

Косой выпуск

Аналог горизонтального, характерный тем, что изогнут на 30—45°. Актуален, если канализационный подвод также выполнен под углом, ведь таким образом получится организовать коммуникацию с минимальными искривлениями.





Вертикальный выпуск

Такому унитазу стоит отдать предпочтение, если канализационный подвод вмонтирован в пол. В многоквартирных домах такое решение не встречается, но, если вы проектируете частное жилище, унитазы с вертикальным выпуском стоит взять на заметку.





Универсальный выпуск

Также такой вариант выпуска унитаза называется «варио». Характерен тем, что выпуск утоплен внутрь конструкции. За счет этого вы, используя трубы подходящей формы, подключите унитаз к вашему канализационному выходу. Универсальный выпуск заслуживает внимание, когда вы не знаете, какой именно тип подключения требуется, либо в других специфических случаях. Его минусом, в свою очередь, можно назвать сложность очистки.

Наличие ободка

Наравне с бачком, ободок всегда был привычным элементом унитаза. Он выполняет такую функцию, как защита от всплеска при смыве воды, поэтому избавляться от него кажется нецелесообразным решением. В то же время, под ободком скапливается грязь, потому как до нее сложно добраться в процессе чистки сантехники.

К счастью, вы как покупатель можете самостоятельно принять решение, унитаз ободковый или безободковый – какой выбрать лучше. Мы расскажем о плюсах и минусах каждого.

Ободковые

Классическая модель унитаза, которой отдавали предпочтение десятилетиями. Подразумевает наличие ободка, который собирает бактерии, но наиболее эффективным образом защищает от брызг при мощном смыве.

Безободковые

Современная разновидность унитаза, которая стала набирать популярность не так давно. Главное отличие заключено в названии, ведь модель лишена привычного ободка. Вместо него унитаз оснащен рассеивателем, выполняющим функцию защиты от брызг. На данный момент он не такой эффективный, но конструкция совершенствуется.





Сильная сторона – легкость очистки. До ободка сложно добраться, и он является источником неприятных запахов. Без него обслуживание унитаза займет значительно меньше времени.

Решая, ободковый или все же безободковый унитаз лучше выбрать, в настоящее время не приходится задумываться о цене: стоимость моделей находится на одном уровне, так что вам остается лишь определиться, отдадите вы предпочтение защите от брызг или гигиеничности.

Форма чаши

Критерий, который стоит учитывать в последнюю очередь: любая форма обеспечит качественный смыв, но некоторые варианты все же имеют свои преимущества. Разберем, как подобрать унитаз по форме чаши.





Воронкообразная

При такой форме смывное отверстие унитаза размещено в центре чаши, и угол со всех сторон неизменен. Выбор воронкообразного типа обеспечит быстрый смыв и чистоту. В то же время, унитаз имеет такую слабую сторону, как брызги. Их объем выше, чем если бы вы предпочли другую форму чаши.

Тарельчатая

Данная форма подразумевает наличие специальной полости в чаше. Отходы жизнедеятельности попадают сначала на нее, и уже после нажатия на кнопку отправляются в смывное отверстие унитаза. Плюсом тарельчатой чаши является полное отсутствие брызг. Минусом же то, что унитаз приходится чаще и более тщательно чистить; он накапливает неприятные запахи.

Козырьковая

Универсальный вариант, объединяющий преимущества воронкообразной и тарельчатой форм чаши. Представляет собой воронку с различающимися углами наклона стенок. Такая конструкция унитаза защищает от брызг, но в то же время, достаточно эффективно борется с запахами.

Типы смыва

Вкратце разберем еще один критерий, по которому стоит делать выбор унитаза. Есть два вида смыва:

Прямой . Поток воды направлен в смывное отверстие напрямую, из-за чего многие области чаши не очищаются.

. Поток воды направлен в смывное отверстие напрямую, из-за чего многие области чаши не очищаются. Круговой. Поток воды движется по кругу, что обеспечивает значительно более эффективную очистку. Наиболее распространен в современных моделях унитазов.

Подвод воды



Подвод – это то, каким образом бак унитаза наполняется водой. Есть три варианта:

Нижний подвод. Считается наиболее удачным решением для напольного унитаза, потому как бесшумен и эстетичен.

Задний подвод . Стоит рассмотреть, если нижний по каким-то причинам не подходит. Подводку при желании можно скрыть в стене. Более шумный, чем нижний.

. Стоит рассмотреть, если нижний по каким-то причинам не подходит. Подводку при желании можно скрыть в стене. Более шумный, чем нижний. Боковой подвод. Самый заметный тип подключения. Имеет более высокую шумность, чем нижний подвод.

Дополнительные опции и функции

Чтобы наиболее полно ответить на вопрос, как выбрать качественный унитаз, мы расскажем о нескольких дополнительных особенностях. Помимо приведенных ниже функций, есть и множество других – подсветка, пульт управления, автоматический слив, – но они останутся без внимания ввиду дороговизны, редкости и низкой функциональности.

Гигиеничное покрытие . Специальное покрытие на сидушке гарантирует, что бактерии не будут размножаться на вашей сантехнике.

. Специальное покрытие на сидушке гарантирует, что бактерии не будут размножаться на вашей сантехнике. Половинчатый слив . Наличие дополнительной кнопки смыва позволит сэкономить воду, если использование всего содержимого сливного бачка не требуется.

. Наличие дополнительной кнопки смыва позволит сэкономить воду, если использование всего содержимого сливного бачка не требуется. Гигиенический душ . Современная замена туалетной бумаги, которая обеспечивает чистоту и более безопасна для кожи. Может быть встроенной или выполненной как небольшой душ рядом с унитазом. Встречаются модели с сушкой, которая поможет без лишней бумаги удалить следы влажности.

. Современная замена туалетной бумаги, которая обеспечивает чистоту и более безопасна для кожи. Может быть встроенной или выполненной как небольшой душ рядом с унитазом. Встречаются модели с сушкой, которая поможет без лишней бумаги удалить следы влажности. Микролифт . Аналог доводчика для унитаза, который устанавливается на сиденье и крышку. Плавно опускает их, что продлевает срок службы сантехники.

. Аналог доводчика для унитаза, который устанавливается на сиденье и крышку. Плавно опускает их, что продлевает срок службы сантехники. Подогрев. Приятная мелочь, которая сделает время на унитазе более комфортным. Требует подключения сантехники к электричеству.

Защита от всплеска. Маркетинговая приписка, которая свидетельствует о том, что конструкция унитаза имеет малый объем брызг. Впрочем, если этой приписки нет, всплеска тоже может не быть.

Лайфхаки при покупке

Рассмотрев все особенности, которые стоит учитывать, делая подбор унитаза, мы составили несколько советов. Ознакомившись с ними, вы не прогадаете с выбором сантехники.

Учитывайте габариты. Особенно важный совет, если унитаз устанавливается в тесный санузел. Уделите внимание весу, на который рассчитан унитаз. Это важно, чтобы сантехника подходила всем домочадцам. Смотрите на комплектацию. С большинством унитазов поставляются все детали, необходимые для монтажа, но не помешает лишний раз проконтролировать этот момент. Обратите внимание на гарантийный срок. Большая гарантия является лучшим подтверждением того, что производитель уверен в качестве унитаза. К тому же, она позволит защититься от брака. Читайте отзывы. За редкими исключениями только отзывы свидетельствуют о качестве унитаза. Изучив их, можно выяснить сильные и слабые стороны товара, даже самые редкие и специфичные.

Популярные бренды и модели

После прочтения статьи вы узнали, какой купить унитаз по техническим характеристикам. Теперь уделим внимание конкретным моделям. Составляя список, мы опирались на отзывы и популярность среди покупателей. В рейтинге представлены унитазы следующих брендов:

Santek (Россия), Censanit (Польша), Jika (Чехия), Santeri (Россия).

Santek БРИЗ WH202569

Унитаз-компакт с косым сливом имеет стандартный универсальный дизайн, за счет чего впишется в большинство интерьеров. Модель имеет доступную цену и экономично расходует воду, при этом обеспечивая эффективный смыв. Благодаря нижней подводке жидкость в бачок набирается быстро и бесшумно.





Santek АЛЬКОР 302140

Фарфоровый напольный унитаз оснащен защитой от всплеска. Преимуществом модели является душевой омыв, который за одно нажатие очищает чашу. Подвод находится снизу, из-за чего набор воды бесшумен.





CERSANIT TRENTO 600171

Напольный унитаз от польского производителя выполнен из фарфора и имеет два режима смыва – полный и половинный. Нижний подвод воды и классическая форма обеспечивают универсальность и привлекательный внешний вид изделия.





JIKA ERA 24532242

Керамический унитаз-компакт имеет современный дизайн, благодаря чему подойдет большинству покупателей. Смыв осуществляется в двух режимах – на три и шесть литров. Подвод воды в бачок находится снизу.





SANTERI ВИКТОРИЯ

Унитаз напольного типа поставляется с косым выпуском. Модель обладает качественной фурнитурой, которая остается работоспособной на протяжении всего срока службы сантехники. Унитаз оснащен тарельчатой формой чаши, за счет чего гарантируется лучшая защита от всплеска.



