Недорогие электрические тепловые завесы
Найдено: 34 товара
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- 6 990 ₽7 300 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 585Вес нетто, кг: 4.5
- -310 ₽
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- 14 990 ₽17 990 ₽Мощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1080Вес нетто, кг: 8.4
- -3 000 ₽
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- 5 990 ₽6 290 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 505Вес нетто, кг: 3.9
- -300 ₽
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- 10 290 ₽10 590 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 805Вес нетто, кг: 6.8
- -300 ₽
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- 7 590 ₽7 990 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 6
- -400 ₽
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- 26 090 ₽Мощность, Вт: 8000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 13.9
- 8 580 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 850Вес нетто, кг: 8.5
- 14 560 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 12
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 8.4
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 620Вес нетто, кг: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйВес нетто, кг: 4.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1118Вес нетто, кг: 9.7
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 910Вес нетто, кг: 5.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 760Вес нетто, кг: 5.2
- Нет в наличииМощность, Вт: 2500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйВес нетто, кг: 6.7
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 596Вес нетто, кг: 4.16
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 600Вес нетто, кг: 4.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 705Вес нетто, кг: 5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 810Вес нетто, кг: 8.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 14.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1505Вес нетто, кг: 15.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйВес нетто, кг: 3.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 2000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 500Вес нетто, кг: 3.4
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 4.5
Недорогие электрические тепловые завесы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 339 рублей до 7 920 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.