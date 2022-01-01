Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3
Арт. О00000033206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|505x210x135
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Частота, Гц
|50
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- Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3 предназначена для создания направленного воздушного потока, препятствующего проникновению внутрь помещения холодного наружного воздуха, и снижения тепловых потерь в помещении, а также в качестве дополнительного источника тепла. При отключенных электронагревателях завеса может быть использована в летнее время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли, дыма и насекомых. Завеса Oasis TZ-3 поставляется со шнуром питания с вилкой, подключенным на заводе изготовителе.
Преимущества
- 2 режима: 1500/3000 Вт
- Энергоэффективные нагревательные элементы
- Надёжная система защиты
- Долговечные и прочные материалы
- Удобный монтаж
- Низкий уровень шума
- Простые регулировки и управление