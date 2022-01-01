Преимущества

2 режима: 1500/3000 Вт

Энергоэффективные нагревательные элементы

Надёжная система защиты

Долговечные и прочные материалы

Удобный монтаж

Низкий уровень шума

Простые регулировки и управление

Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3 предназначена для создания направленного воздушного потока, препятствующего проникновению внутрь помещения холодного наружного воздуха, и снижения тепловых потерь в помещении, а также в качестве дополнительного источника тепла. При отключенных электронагревателях завеса может быть использована в летнее время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли, дыма и насекомых. Завеса Oasis TZ-3 поставляется со шнуром питания с вилкой, подключенным на заводе изготовителе.