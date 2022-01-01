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Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3
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Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3
    Арт. О00000033206
    Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3

      Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033206

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		505x210x135
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая завеса Oasis TZ-3 предназначена для создания направленного воздушного потока, препятствующего проникновению внутрь помещения холодного наружного воздуха, и снижения тепловых потерь в помещении, а также в качестве дополнительного источника тепла. При отключенных электронагревателях завеса может быть использована в летнее время для защиты кондиционируемого помещения от проникновения внутрь теплого наружного воздуха, пыли, дыма и насекомых. Завеса Oasis TZ-3 поставляется со шнуром питания с вилкой, подключенным на заводе изготовителе.

        Преимущества

        • 2 режима: 1500/3000 Вт
        • Энергоэффективные нагревательные элементы
        • Надёжная система защиты
        • Долговечные и прочные материалы
        • Удобный монтаж
        • Низкий уровень шума
        • Простые регулировки и управление