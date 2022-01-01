Тепловые промышленные завесы
Найдено: 8 товаров
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- 38 400 ₽Мощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- 27 590 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 12.5
- 35 330 ₽Мощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1520Вес нетто, кг: 17.5
- 9 720 ₽Мощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 6.28
- Нет в наличииМощность, Вт: 18000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1910Вес нетто, кг: 44.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1430Вес нетто, кг: 22
- Нет в наличииМощность, Вт: 24000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1900Вес нетто, кг: 32
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1900Вес нетто, кг: 32
Тепловые промышленные завесы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 12 790 рублей до 21 591 рубль. В наличии более 3 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.