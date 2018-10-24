Преимущества тепловой завесы Тропик А 6

Простой горизонтальный монтаж

Установка над дверным проемом

Компактность

Удобное управление

Безынерционный ститч-элемент для нагревания

Нержавеющий корпус

Эффективность

Защита от перегрева

Комплектация

Тепловая завеса

Инструкция по эксплуатации

Упаковка

Электрическая тепловая завеса Тропик А 6 будет полезен дома и в офисе. Тепловая завеса Тропик 6 кВт применяется для перенаправления воздушных масс, собирая их в себя встроенным всасывающим механизмом, а затем выпуская сплошной завесой в дверной проем через сопло. Таким образом можно избавиться от сквозняка в помещении. Тепловую завесу Тропик А 6 купить можно в Интернет-магазине "Бигам" с доставкой в любой город.