Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
Арт. 704267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|910х114х170
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Частота, Гц
|50
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- Электрическая тепловая завеса Тропик А 6 будет полезен дома и в офисе. Тепловая завеса Тропик 6 кВт применяется для перенаправления воздушных масс, собирая их в себя встроенным всасывающим механизмом, а затем выпуская сплошной завесой в дверной проем через сопло. Таким образом можно избавиться от сквозняка в помещении. Тепловую завесу Тропик А 6 купить можно в Интернет-магазине "Бигам" с доставкой в любой город.
Преимущества тепловой завесы Тропик А 6
- Простой горизонтальный монтаж
- Установка над дверным проемом
- Компактность
- Удобное управление
- Безынерционный ститч-элемент для нагревания
- Нержавеющий корпус
- Эффективность
- Защита от перегрева
Комплектация
- Тепловая завеса
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка