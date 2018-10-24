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Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
5.0
1
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
    Арт. 704267
    5.0
    1
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-6
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-6

      Электрическая тепловая завеса Тропик А-6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704267
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Тропик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		910х114х170
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрическая тепловая завеса Тропик А 6 будет полезен дома и в офисе. Тепловая завеса Тропик 6 кВт применяется для перенаправления воздушных масс, собирая их в себя встроенным всасывающим механизмом, а затем выпуская сплошной завесой в дверной проем через сопло. Таким образом можно избавиться от сквозняка в помещении. Тепловую завесу Тропик А 6 купить можно в Интернет-магазине "Бигам" с доставкой в любой город.

        Преимущества тепловой завесы Тропик А 6

        • Простой горизонтальный монтаж
        • Установка над дверным проемом
        • Компактность
        • Удобное управление
        • Безынерционный ститч-элемент для нагревания
        • Нержавеющий корпус
        • Эффективность
        • Защита от перегрева

        Комплектация

        • Тепловая завеса
        • Инструкция по эксплуатации
        • Упаковка