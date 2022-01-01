Тепловые завесы в ванную комнату
Найдено: 20 товаров
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- 6 480 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 560Вес нетто, кг: 3.9
- 26 090 ₽Мощность, Вт: 8000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 13.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1614Вес нетто, кг: 10
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 8.4
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 620Вес нетто, кг: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 910Вес нетто, кг: 5.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 5000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 760Вес нетто, кг: 5.2
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 14.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1540Вес нетто, кг: 23
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1260Вес нетто, кг: 9.3
- Нет в наличииМощность, Вт: 9000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1500Вес нетто, кг: 17.2
- Нет в наличииМощность, Вт: 4000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 17
- Нет в наличииМощность, Вт: 2500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 810Вес нетто, кг: 6.7
- Нет в наличииМощность, Вт: 12000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1100Вес нетто, кг: 22.6
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1070Вес нетто, кг: 8.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 8000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1950Вес нетто, кг: 44.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 580Вес нетто, кг: 5
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1114Вес нетто, кг: 8
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 9
- Нет в наличииМощность, Вт: 4500Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйВес нетто, кг: 23.5
Тепловые завесы в ванную комнату в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 990 рублей до 34 704 рубля. В наличии более 29 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.