Тепловые электрические завесы 6 квт
Найдено: 8 товаров
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- 14 990 ₽Мощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1080Вес нетто, кг: 8.4
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 8.4
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 910Вес нетто, кг: 5.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 14.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1505Вес нетто, кг: 15.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1030Вес нетто, кг: 17
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220, 380Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1070Вес нетто, кг: 8.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 6000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1114Вес нетто, кг: 8
Тепловые электрические завесы 6 квт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 280 рублей до 16 230 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.