Электрическая тепловая завеса Тропик А-5

Преимущества

Небольшие размеры и классический дизайн

Увеличенный срок службы

Бесшумная работа

Отсутствие вибраций

Простой монтаж

Интуитивно понятное управление

Комплектация

Воздушно-тепловая завеса Тропик А 5

Инструкция (паспорт)

Упаковка

Тепловая завеса Тропик модель А 5 имеет электрический нагрев. Она предназначается для создания мощного воздушного барьера, защищающего помещения различного назначения от тепловых потерь через дверные и технологические проемы. В летнее время завеса препятствует попаданию внутрь горячего воздуха, пыли, насекомых, дыма, а также позволяет повысить энергоэффективность установленных кондиционеров и другого климатического оборудования. Завеса Тропик А 5 работает в режимах вентиляции, полной и половинной мощности, подключается к стандартной бытовой сети, имеющей напряжение 220 В. Она управляется с помощью нескольких кнопок, расположенных на панели. Данная модель монтируется к стене над проемами, имеющими максимальную высоту 2,2 метра. Данная модель оснащается ститч-нагревательным элементом. Тепловые завесы Тропик А 5 имеют стальной оцинкованный корпус, для защиты от коррозии который покрывается качественной полимерной краской. В интернет-магазине «Бигам» электрическая воздушная тепловая завеса серии Тропик А 5 представлена по доступной стоимости. На весь товар предоставляется гарантия производителя. Наш магазин постоянно проводит выгодные акции. При необходимости, данная модель тепловой завесы будет доставлена курьером до вашего дома.