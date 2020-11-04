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Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
3.5
2
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
    Арт. 704266
    3.5
    2
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
    Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-5
      Электрическая тепловая завеса Тропик А-5

      Электрическая тепловая завеса Тропик А-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704266
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тропик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		760x114x170
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Тепловая завеса Тропик модель А 5 имеет электрический нагрев. Она предназначается для создания мощного воздушного барьера, защищающего помещения различного назначения от тепловых потерь через дверные и технологические проемы. В летнее время завеса препятствует попаданию внутрь горячего воздуха, пыли, насекомых, дыма, а также позволяет повысить энергоэффективность установленных кондиционеров и другого климатического оборудования. Завеса Тропик А 5 работает в режимах вентиляции, полной и половинной мощности, подключается к стандартной бытовой сети, имеющей напряжение 220 В. Она управляется с помощью нескольких кнопок, расположенных на панели. Данная модель монтируется к стене над проемами, имеющими максимальную высоту 2,2 метра. Данная модель оснащается ститч-нагревательным элементом. Тепловые завесы Тропик А 5 имеют стальной оцинкованный корпус, для защиты от коррозии который покрывается качественной полимерной краской. В интернет-магазине «Бигам» электрическая воздушная тепловая завеса серии Тропик А 5 представлена по доступной стоимости. На весь товар предоставляется гарантия производителя. Наш магазин постоянно проводит выгодные акции. При необходимости, данная модель тепловой завесы будет доставлена курьером до вашего дома.

        Преимущества

        • Небольшие размеры и классический дизайн
        • Увеличенный срок службы
        • Бесшумная работа
        • Отсутствие вибраций
        • Простой монтаж
        • Интуитивно понятное управление

        Комплектация

        • Воздушно-тепловая завеса Тропик А 5
        • Инструкция (паспорт)
        • Упаковка