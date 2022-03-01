Электрическая тепловая завеса Тропик М-3

Преимущества

Монтаж воздушной завесы горизонтальный

В комплекте с завесой поставляется выносной пульт с терморегулятором, отключающим завесу при достижении заданной температуры

Корпус завесы M3 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии

Ститч-нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев воздушного потока

Выравнивание воздушного потока на выходе и увеличение его скорости осуществляется за счет расположения нагревательного элемента на входе воздуха в завесу

Крыльчатка, выполненная из легких сплавов, обеспечивает низкий уровень шума и вибрации во время работы и обеспечивает долгий срок службы завесы

Предусмотрено два режима нагрева (частичная - 1,5 кВт и полная мощность - 3 кВт) и режим вентиляции без нагрева

Три скорости

Тепловая завеса ТРОПИК М3 (M3 Nova) мощностью 3 кВт - это компактная воздушная тепловая завеса с современным дизайном и передовыми характеристиками. Завеса предназначена для проемов высотой до 2,3 метров в магазинах, аптеках, ресторанах, тамбурах.