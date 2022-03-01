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Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
4.9
10
Найти аналог
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
    Арт. 704302
    4.9
    10
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
    Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
      Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
      Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
      Электрическая тепловая завеса Тропик М-3
      Электрическая тепловая завеса Тропик М-3

      Электрическая тепловая завеса Тропик М-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 704302
      4.9
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Тропик
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		620х162х130
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Тепловая завеса ТРОПИК М3 (M3 Nova) мощностью 3 кВт - это компактная воздушная тепловая завеса с современным дизайном и передовыми характеристиками. Завеса предназначена для проемов высотой до 2,3 метров в магазинах, аптеках, ресторанах, тамбурах.

        Преимущества

        • Монтаж воздушной завесы горизонтальный
        • В комплекте с завесой поставляется выносной пульт с терморегулятором, отключающим завесу при достижении заданной температуры
        • Корпус завесы M3 изготовлен из оцинкованной стали и покрыт порошковой белой краской, что надежно защищает его от коррозии
        • Ститч-нагревательный элемент обеспечивает быстрый нагрев воздушного потока
        • Выравнивание воздушного потока на выходе и увеличение его скорости осуществляется за счет расположения нагревательного элемента на входе воздуха в завесу
        • Крыльчатка, выполненная из легких сплавов, обеспечивает низкий уровень шума и вибрации во время работы и обеспечивает долгий срок службы завесы
        • Предусмотрено два режима нагрева (частичная - 1,5 кВт и полная мощность - 3 кВт) и режим вентиляции без нагрева
        • Три скорости