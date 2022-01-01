Тепловая электрическая завеса 1 кВт
Найдено: 3 товара
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- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйВес нетто, кг: 4.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 580Вес нетто, кг: 5
- Нет в наличииМощность, Вт: 1500Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 4.5
Тепловая электрическая завеса 1 квт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 990 рублей до 8 450 рублей. В наличии более 6 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.