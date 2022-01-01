Завесы тепловые 3 кВт
Найдено: 17 товаров
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- 6 990 ₽7 300 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 585Вес нетто, кг: 4.5
- -310 ₽
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- 6 480 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 560Вес нетто, кг: 3.9
- 5 990 ₽6 290 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 505Вес нетто, кг: 3.9
- -300 ₽
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- 7 590 ₽7 990 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 6
- -400 ₽
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- 8 580 ₽Мощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 850Вес нетто, кг: 8.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 620Вес нетто, кг: 4
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 1118Вес нетто, кг: 9.7
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 596Вес нетто, кг: 4.16
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 600Вес нетто, кг: 4.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 810Вес нетто, кг: 8.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйВес нетто, кг: 3.9
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 4.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 8.5
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 380Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 1000Вес нетто, кг: 16
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 870Вес нетто, кг: 5.2
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальный и вертикальныйMax ширина проема, мм: 800Вес нетто, кг: 9
- Нет в наличииМощность, Вт: 3000Напряжение, В: 220Способ установки: горизонтальныйMax ширина проема, мм: 550Вес нетто, кг: 4.5
Завесы тепловые 3 квт в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 990 рублей до 12 790 рублей. В наличии более 19 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.