Если вам нужно максимально быстро обогреть помещение без постоянного вентилирования, теплопушка – это идеальное решение. Она подойдет как для квартир, так и промышленных предприятий. Использование электричества в качестве источника питания делает такие приборы безвредными: в отличие от дизельных аналогов, они не оставляют в воздухе токсичные испарения. В то же время, возможность создавать горячий направленный поток позволит применять технику для ускорения засыхания или оттаивания. Мы составили рейтинг электрических тепловых пушек, для удобства разделенный на три категории: бюджетные, полупрофессиональные и промышленные агрегаты.

Критерии выбора электрической тепловой пушки

Теплопушка – это отопительный прибор, который повышает температуру воздуха в помещении за счет нагревательного элемента. Для быстрого, равномерного и эффективного распределения тепла применяется вентилятор: он установлен за нагревателем и своим вращением как бы «выталкивает» горячий поток в комнату. Чтобы помочь вам разобраться в теплопушках более подробно и выбрать лучшую модель, мы рассмотрим ключевые технические аспекты данных приборов. Затронем как базовые – мощность и расход воздуха, – так и менее очевидные.

Мощность при обогреве. Ключевой критерий, по которому электрические тепловые пушки рекомендуется выбирать в первую очередь. Исходя из этого значения, получится примерно вычислить, помещение какой площади сможет обогреть отопительный прибор. Так, при условии, что высота от пола до потолка составляет 2.5 метра, 0.1 кВт хватит для стабильной работы с 1 м2. К примеру, чтобы обслуживать комнату на 20 м2, достаточно теплопушки на 2 кВт. В то же время, стоит помнить, что мощность влияет на объем энергопотребления, габариты и вес оборудования. Расход воздуха. Данная характеристика указывает на мощность вентилятора, а именно на то, сколько кубометров воздуха он способен перегонять за час. Она должна быть сопоставимой производительности: чем эффективнее происходит нагрев, тем быстрее теплый поток воздуха требуется распределять по помещению. Также расход воздуха позволит оценить полезность прибора в режиме вентилирования. Тип нагревательного элемента. Спиралевидные нагреватели – самые дешевые и ненадежные. Они нагреваются до высокой температуры и считаются пожароопасными. В этом топе нет ни одной модели с подобными нагревателями. ТЭН представляют собой небольшую изогнутую трубку, наполненную кварцем. Они надежны, долговечны и безопасны. Керамические пластины наиболее дороги в производстве, но они обладают двумя сильными преимуществами: безвредностью для кислорода и возможностью отапливать большие пространства при низком энергопотреблении. Для электрических тепловых пушек бытового назначения именно керамические пластины являются лучшим и наиболее распространенным выбором ввиду безопасности. Впрочем, в нашем рейтинге нашлось место и одной бюджетной модели с ТЭН. Наличие термостата. Данная особенность позволит контролировать мощность, меняя степень нагрева. Когда вы выставите желаемую температуру, прибор прогреет помещение до нее, после чего будет автоматически поддерживать установленный режим. Тепловая электрическая пушка, входящая в рейтинг лучших, должна обладать термостатом. В моделях начального класса этот функционал может отсутствовать.

Масса корпуса. Параметр зависит от мощности электродвигателя и материала, из которого выполнен корпус: мощные модели с внешней оболочкой из металла наименее удобны в транспортировке. Нельзя сказать, что лучшие тепловые пушки электрические должны быть легкими: выбирая мобильную модель, будьте готовы, что ее отопительный потенциал окажется весьма ограниченным. Защита от перегрева. При длительном использовании пушки на максимальной мощности двигатель может не справиться с чрезмерными нагрузками, что приведет к поломке. Чтобы обеспечить длительный срок службы электромотора, лучшие модели оснащены системой защиты. Она автоматически отключает нагрев, когда уровень нагрузки доходит до опасного предела. Рукоятка для переноски. Сильной стороной пушек по сравнению с аналогами можно назвать мобильность: их транспортировка и подключение занимают мало времени, что позволяет в разное время использовать прибор в разных комнатах или частях помещения. Если для вас важно удобство переноски, хорошим решением станет присмотреться к моделям с рукояткой. В некоторых случаях она дополнена нескользящей накладкой, что облегчает удержание. Модели с высокой мощностью также оснащаются ручками, но переносить их сложнее ввиду увеличенного веса.

Рекомендуемая площадь обогрева. Исхода из показателей мощности и расхода воздуха, некоторые производители пишут, насколько большое пространство способно отапливать оборудование. Это позволяет сэкономить время, избежав самостоятельных расчетов. Материал корпуса. Для промышленных условий эксплуатации хорошим решением станет выбрать пушку с корпусом из плотного металла: он прочен и надежен, а также, если возникнет такая потребность, способен выдержать механические повреждения. Расплачиваться за это придется несколько большей массой прибора. Форма корпуса. Выпускаются агрегаты с квадратной и круглой формой корпуса. Первые характерны компактностью, потому что практически не занимают лишнего пространства. У вторых цилиндрическое основание располагается на подставке таким образом, что его можно поворачивать. Это позволяет изменять направление воздушного потока. В наш обзор тепловых пушек электрических попали круглые и квадратные модели с разными показателями мощности, поэтому вам не составит труда выбрать что-то под индивидуальные потребности.

Способ установки. Стандартным считается положение пушки на полу: в таком виде она предельно эффективна и всегда готова для переноски. В то же время, для специфических условий эксплуатации некоторые модели позволяется зафиксировать на вертикальных поверхностях: с этими целями используется соответствующий крепеж. Такой монтаж считается более безопасным, но, прибегая к нему, нужно быть готовыми к неравномерному распределению теплого воздуха. Нескользящие накладки на ножки. Лучшая тепловая электрическая пушка с круглым форм-фактором должна стоять максимально устойчиво, не перемещаясь и не меняя направление воздушного потока при несильных контактах. Этому способствуют резиновые накладки. Они крепятся к каркасу, который держит нагревающее основание. Режим вентиляции без нагрева. Какой бы качественной и производительной ни была пушка, в бытовых условиях она полезна только зимой и холодной осенью. По это причине в хороших моделях предусмотрен функционал вентилятора: лопасти вращаются при выключенном нагревательном элементе. В результате этого потребляемая мощность значительно снижается.

Уровень шума. Выбирая лучшие тепловые электрические пушки для домашней эксплуатации, обращайте внимание на шумность моделей: в противном случае прибор может причинять неудобство в ночное время. Помимо конструкции, на уровень шума влияет мощность двигателя: чем больше кВт, тем громче шумит агрегат. Задержка выключения мотора. Данная функция встречается в немногих моделях. Она является хорошим способом использовать пушку максимально эффективно. Суть в следующем: когда вы выключите прибор, перестанут работать только нагреватели. Вентилятор продолжит вращаться еще пару минут, разгоняя по помещению остаточный нагретый воздух и параллельно остужая ТЭНы или керамические пластины.

Лучшие производители электрических тепловых пушек

Бренд теплопушки указывает на ценовой сегмент товара и простоту ремонта: число сервисных центров для образцов разных торговых марок может различаться. Также производитель позволяет косвенно оценить надежность и сферу эксплуатации, ведь техника одних фирм пользуется спросом в бытовом сегменте, когда оборудование других популярно среди профессионалов. Мы кратко рассмотрим бренды, модели которых вошли в наш рейтинг:

Ballu. Промышленный концерн зарекомендовал себя в сфере производства климатического оборудования для бытовых и коммерческих целей. Выпускает компания и тепловые пушки электрические, лучшие из которых мы включили в сегодняшний рейтинг. Мощность представленных образцов варьируется, за счет чего получится выбрать модель для разных задач: от обогрева небольших комнат до крупных технических помещений. Oasis. Компания выпускает электро- и газовую бытовую технику для отопления. Производительность оборудования варьируется от 200 до 600 м3/ч, что позволяет использовать теплопушки в условиях домашних и коммерческих помещений. HINTEK. Фирма из России производит широкий ассортимент техники для обогрева: помимо теплопушек, можно выделить конвекторы, тепловые завесы, инфракрасные обогреватели. После появления на рынке в 2004 году продукция компании быстро заслужила интерес покупателей: это обуславливается широким товарным рядом и доступными ценами. NEOCLIMA. Международная торговая марка зарекомендовала себя за счет использования в продукции современных технологий: именно они позволяют добиться максимально возможной мощности при экономичном потреблении электроэнергии. Проработанная система контроля качества гарантирует высокую надежность техники. PATRIOT. Электротехника данной российской компании считается одной из лучших в бытовом сегмента. Это касается не только ремонтно-строительного инструмента, ведь в ассортименте фирмы можно найти электроконвекторы и теплопушки. РЕСАНТА. Отечественная фирма, известная в первую очередь благодаря хорошему сварочному оборудованию. Компания активно расширяется, захватывая новые сферы: с недавних пор бренд выпускает садовую и отопительную технику, а также электроинструмент. Тепловая пушка электрическая этого производителя, попавшая в наш топ, характерна высокой мощностью: это свидетельствует о том, что фирма нацелена на выпуск устройств для профессиональной среды. Энергомаш. Под данной торговой маркой выпускается техника в бюджетном ценовом сегменте, идеально подходящая для домашнего использования. Кроме отопительного оборудования, фирма производит электрический инструмент: он будет полезен, чтобы выполнять ремонтные и садовые работы. Кратон. Фирма выпускает широкий ассортимент отопительной техники, что подтверждает наш рейтинг электрических тепловых пушек для дома: в нем вы найдете хорошие модели для помещений малой и средней площади.

Лучшая бюджетная тепловая пушка (мощность - 2 кВт)

Теплопушки бытового сегмента характерны компактностью и сравнительно малым энергопотреблением. Их с лихвой достаточно для обслуживания нужд жильцов квартир и владельцев гаражей. В первый рейтинг тепловых электрических пушек для дачи вошли приборы, мощности которых окажется достаточно для обслуживания некрупных жилых помещений мощностью до 20 м2.

Энергомаш ТПБ-2000К (2 кВт)

Первая электрическая тепловая пушка, попавшая в рейтинг бюджетных моделей, оснащена керамическими нагревательными пластинами. Такие отопители обеспечивают равномерный прогрев и не пережигают кислород.





Преимущества:

Самая экономичная тепловая пушка при мощности всего 2 кВт выпускает до 153 кубометров горячего воздуха.

Есть встроенная защита, благодаря которой устройство не перегорит в результате длительной эксплуатации.

Простота транспортировки, которая гарантируется небольшим весом и пластиковой рукояткой.

Недостатки:

Отсутствие регулятора, который позволил бы выставлять оптимальное значение температуры в квартире.

Ballu BKN-3 (2.2 кВт)

Следующая пушка в нашем рейтинге обладает не совсем обычной формой: корпус как бы немного наклонен вверх, что способствует ускоренному распределению горячего воздуха по пространству.





Преимущества:

Если вы цените мини электрические тепловые пушки, характерные своими компактными габаритами и небольшим весом, данная модель заслуживает особого внимания: ее масса составляет всего 1.1 кг.

Подходит для нагрева помещений и просушки поверхностей.

Недостатки:

При достаточно высокой мощности (2.2 кВт) вентилятор выдувает только 100 м 3 воздуха за час.

воздуха за час. Некоторые пользователи жалуются на ненадежные выключатели.

Ballu BKX-3 (2 кВт)

Тепловая пушка на 2 кВт характерна гибкостью настройки: она осуществляет обогрев в двух режимах. Кроме того, доступна функция вентилирования без включения нагревателя.





Преимущества:

Как и многие лучшие электрическая тепловые пушки из нашего рейтинга, устройство оснащено термостатом. С его помощью получится выставить комфортные температурные условия.

Нагреватели отделены от внешнего пространства решеткой, что исключает случайные прикосновения.

Недостатки:

Длина и плотность сетевого кабеля.

Oasis TPK-20R (2 кВт)

Бытовая тепловая пушка с цилиндрическим форм-фактором имеет поворотное основание. Возможность наклонять прибор позволит распределять мощность с высокой эффективностью.





Преимущества:

Ровно как большинство, составляющее лучшие электрические тепловые пушки из рейтинга маломощных моделей, данное устройство укомплектовано керамическими нагревателями.

Круглая форма с поворотным каркасом обеспечит гибкость в настройке.

Высокая мощность, которую можно настраивать при помощи термостата.

Недостатки:

Отсутствие рукоятки для удобной переноски.

PATRIOT PTQ 2S (2 кВт)

Пушка от российского производителя заслужила место в рейтинге моделей для домашнего использования за счет компактных размеров. Они сделают прибор идеальным выбором для ограниченного пространства.





Преимущества:

Теплопушка обладает режимом вентилирования с отключенным нагревом.

Высокая рукоять для переноски, находящаяся на верхней части корпуса.

Сила нагрева автоматически подстраивается под температуру окружающей среды.

Недостатки:

Эксперты отмечают, что пушка обладает хрупким вентилятором.

Кратон Жар-пушка Е 2-300 (2 кВт)

В вопросе, какая лучше тепловая пушка электрическая лучше подойдет для домашних целей, ранее были рассмотрены только образцы с керамическими нагревательными элементами. Данный прибор выделится, потому как он использует ТЭН.





Преимущества:

Рабочие режимы пушки удобно настраивать благодаря двум аналоговым переключателям.

Лучшей в рейтинге бюджетных моделей эту теплопушку делает вентилятор: он выдувает до 290 кубов.

Накладка на каркасе делает хват надежнее.

Недостатки:

Большой вес пушки делает ее транспортировку наименее комфортной среди прочих моделей бюджетного класса.

Рейтинг электрических тепловых пушек цена/качество (мощность - 3 кВт)

Если вам требуется отапливать жилища и автосервисы, площадь которых составляет 30 м2, мощности бюджетных моделей будет недостаточно. Мы рекомендуем рассмотреть более производительные тепловые пушки, лучшие из которых собраны в данном топе. Перечисленные устройства подойдут для больших частных домов и офисов средних размеров.

Модель Мощность при обогреве (кВт) Расход воздуха (м3/ч) Нагревательный элемент Термостат Max ток (А) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Ballu BHP-P2-3 3 300 ТЭН Есть 13.6 4.8 5 390 Кратон E 3-400 3 360 ТЭН Есть 13.7 6.6 4 090 Ballu BKX-5 3 250 Керамический Есть 13.6 2.1 3 690 Ballu BHP-P-3 3 300 ТЭН Нет 13.6 4.8 4 690 HINTEK PROF-03220 3 350 ТЭН Есть 13.7 7 5 120 NEOCLIMA ТПК-3 3 300 ТЭН Есть 13.6 5.5 3 270

Ballu BHP-P2-3 (3 кВт)

Тепловая пушка на 3 кВт относится к профессиональному классу оборудования. При наличии необходимых креплений ее получится установить не только на полу, но также на любой твердой вертикальной поверхности.





Преимущества:

Данная пушка заслуживает упоминания в рейтинге за счет возможности монтажа на колонну или стену.

Аппарата будет полезен, в том числе, и для вентилирования без нагрева.

Прочный двойной корпус защитит внутренние узлы от механических повреждений.

Недостатки:

Стандартный шнур питания теплопушки слишком короткий.

Кратон E 3-400 (3 кВт)

Самая эффективная тепловая пушка выделяется на фоне аналогов за счет производительного механизма вентилирования: за час он перегоняет до 360 м3 воздуха. Благодаря этому быстрый прогрев больших пространств гарантирован.





Преимущества:

Пушка имеет поворотное основание, что позволит направлять поток воздуха.

При мощности в 3 кВт модель имеет самый высокий в данной категории рейтинга расход воздуха.

Прибор достоин места в рейтинге за счет простоты подключения: он работает от бытовой розетки на 220В.

Недостатки:

Теплопушка отличается высоким уровнем шума.

Ballu BKX-5 (3 кВт)

Продолжает обзор электрических теплопушек очередная модель от Ballu. Сильной ее стороной можно назвать надежность: инженеры компании оснастили устройство прочным корпусом из стали. Кроме того, за долговечность отвечает защита от перекручивания.





Преимущества:

Надежности в нашем рейтинге уделяется столько же внимания, сколько и производительности: она в случае с этой моделью заслуживает внимания.

Терморегулятор позволяет задавать температурный режим до +40 °С.

Теплопушка защищена от перекручивания кабеля электропитания.

Низкая шумность.

Недостатки:

Пушка имеет весьма слабый вентилятор.

Ballu BHP-P-3 (3 кВт)

Круглая тепловая пушка проста в использовании, безопасна и позволяет регулировать параметры нагрева. Этот агрегат идеально подходит для создания направленного воздушного потока.





Преимущества:

Если выбирать, какая электрическая тепловая пушка лучше, отталкиваясь преимущественно от критерия эргономичности корпуса, этот образец достоин стать фаворитом за счет поворотного каркаса и нескользящей накладки на ручке. Также на ножках имеются резиновые накладки.

Многофункциональность – это свойство, которое помогло устройству попасть в рейтинг: прибор наделен тремя рабочими режимами.

Недостатки:

При выдающейся мощности вентилятор обрабатывает только до 300 кубометров воздуха.

HINTEK PROF-03220 (3 кВт)

Габаритный и массивный прибор, который пригодится для обогрева пространства, а также ускорения просушки поверхностей после малярных и штукатурных работ.





Преимущества:

Вентилятор с расходом 350 м 3 /ч, который эффективно разгоняет теплый воздух, нагретый двигателем мощностью 3 кВт.

/ч, который эффективно разгоняет теплый воздух, нагретый двигателем мощностью 3 кВт. Трубчатый электронагреватель не оказывает негативное влияние на кислород.

Недостатки:

Устройство крайне тяжелое: его вес составляет 7 кг.

Неудобная форма каркаса в совокупности с массой усложняет транспортировку оборудования.

NEOCLIMA ТПК-3 (3 кВт)

Закрывает наш рейтинг лучших тепловых электрических пушек по соотношению цены и качества модель, нагреватели в которой изготовлены из углеродистой стали. Эта особенность обеспечивает длительный срок эксплуатации ТЭНов.





Преимущества:

Каркас пушки обладает нескользящей накладкой на рукояти и резиновыми накладками, препятствующими движению прибора по полу.

Заявленный производителем ресурс мотора – 40 000 часов.

Корпус обработан термально устойчивой эмалью.

Недостатки:

Низкая эффективность вентилятора, встроенного в пушку.

Лучшие мощные тепловые пушки на электричестве (мощность - 4-5 кВт)

В данный топ тепловых пушек попали наиболее производительные модели. Их мощности с лихвой хватит, чтобы обогревать пространство до 50 м2. Техника подобного класса требовательна к сети электропитания и обладает наиболее крупными габаритами. Она используется в цехах и мастерских промышленных предприятий, а также складах и административных помещениях.

Модель Мощность при обогреве (кВт) Расход воздуха (м3/ч) Нагревательный элемент Термостат Max ток (А) Вес (кг) Средняя цена в России (руб.) Ballu BKX-7 5 300 Керамический Есть 22.7 3.4 6 390 РЕСАНТА ТЭП-5000К1 5 400 ТЭН Есть 7.6 5.4 5 190 HINTEK PROF-05220 5 420 ТЭН Есть 20.5 7.7 6 250 Ballu BHP-PE2-5 4.5 260 ТЭН Есть 19.8 3.2 6 990 NEOCLIMA ТПК-5 4.5 260 ТЭН Есть 9.1 7 4 030 Ballu BHP-PE-5 4.5 230 ТЭН Есть 21 4.5 7 990

Ballu BKX-7 (5 кВт)

Это единственная в нашем топе тепловая пушка на 5 кВт, осуществляющая нагрев за счет керамических пластин. Если ничего отапливать не требуется, можно оставить работать только вентилятор.





Преимущества:

Керамический нагревательный элемент позволяет использовать пушку в помещениях без постоянного доступа к свежему кислороду.

Внешний корпус из стали защитит от падений и ударов.

Терморегуляция и управление производительностью нагрева.

Недостатки:

Теплопушка поставляется без вилки.

РЕСАНТА ТЭП-5000К1 (5 кВт)

Промышленная тепловая пушка, оснащенная мощным вентилятором, эффективно справится с быстрым обогревом производственных помещений.





Преимущества:

Пушка установлена на поворотном каркасе, что позволяет настраивать положение воздушного потока.

ТЭН, нагреваемый двигателем мощностью 5 кВт, работает с вентилятором на 400 кубометров.

Возможность переключаться между тремя режимами.

Недостатки:

Ввиду производительности пушка обладает высоким энергопотреблением.

В комплекте нет вилки.

HINTEK PROF-05220 (5 кВт)

Продолжает рейтинг лучших электрических тепловых пушек модель производства HINTEK, мощность и расход воздуха которой гарантируют высокую производительность в крупных пространствах.





Преимущества:

Данная модель заслужила место в рейтинге благодаря высокой мощности (5 кВт), позволяющей максимально быстро отапливать даже самые большие помещения.

Пушка обладает защитой от перегрева.

Недостатки:

Вес пушки составляет 7.7 кг, что делает ее неудобной в транспортировке.

Ballu BHP-PE2-5 (4.5 кВт)

Главным достоинством представленной теплопушки можно назвать эргономичный корпус: цилиндрическая его составляющая выполнена из прочной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии, а блок управления – из пластика. Последний обеспечивает стильный внешний вид и облегчает вес конструкции.





Преимущества:

Лучшая электрическая теплопушка имеет удобную рукоятку для переноски.

Функция настройки комфортного температурного режима.

Опоры обработаны антивандальным покрытием.

Тепловой экран, снижающий вероятность перегрева.

Недостатки:

Пушка поставляется без вилки.

NEOCLIMA ТПК-5 (4.5 кВт)

Пушка станет оптимальным выбором, если требуется отапливать пространство до 45 м2. Прибор рассчитан на длительную эксплуатацию: ресурс электромотора составляет 40 000 часов.





Преимущества:

Каркас пушки укомплектован нескользящими ножками, препятствующими перемещению прибора по рабочей области.

Углеродистая сталь, из которой выполнены ТЭНы, продлевает срок эксплуатации.

Несколько режимов работы расширят сферу эксплуатации.

Недостатки:

Поток воздуха, создаваемый вентилятором, недостаточно мощный для данной пушки.

Ballu BHP-PE-5 (4.5 кВт)

Закрывает рейтинг профессиональная пушка от компании Ballu, которая характерна повышенной степенью защищенности от внешних факторов, а также сравнительно компактными размерами и весом.





Преимущества:

Внутренний экран служит хорошей защитой от перегрева.

Вентилирующее устройство защищено от воздействия пыли и влаги.

Удобные рукоятки для переключения температуры и режимов работы.

Недостатки:

Пушка идет в комплекте без вилки для подключения к сети.

Высокая мощность приводит к шумности в процессе работы.

Какие ещё бывают электрические нагреватели

Модели этих разновидностей не вошли в сегодняшний рейтинг электрических термопушек, но они все же заслуживают короткого упоминания – преимущественно в целях общего ознакомления: