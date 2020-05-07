Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3
Арт. 704237486
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Греция
|
Частота, Гц
|50
|
Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Тепловентилятор электрический ТПК-3 производства компании NEOCLIMA – это оборудование, которое предназначено для вентилирования и обогрева помещений. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы (трубчатые электронагреватели). ТЭН в процессе работы не сжигает кислород, а потому при включении тепловой пушки не требуется постоянное проветривание. Воздух высокой температуры выпускается при помощи вентилятора. Вес прибора составляет всего 5,5 кг. Габаритные размеры – 320 х 260 х 360 мм. Мощность прибора можно настроить за счет двухступенчатой регулировки: в первом режиме она будет достигать 1,5 кВт, а во втором – 3 кВт. Тепловентилятор защищен от перегрева и может работать непрерывно в течении 24 часов, после чего потребуется двухчасовой перерыв. На тепловую пушку NEOCLIMA ТПК-3 электро цена соответствует высокой эффективности оборудования. Калорифер будет полезен при обслуживании комнат с производительностью 300 м3/ч. Электрическую тепловую пушку NEOCLIMA ТПК-3 купить вы сможете в интернет-магазине инструмента и техники www.bigam.ru. Осуществляем доставку в любой населенный пункт России.
Преимущества
- Ручка с нескользящей накладкой для комфортной переноски
- Возможность использовать прибор не только для обогрева, но и вентилирования
- Корпус тепловентилятора выполнен из стали высокой прочности и защищен от коррозии
- Резиновые накладки на ножках препятствуют царапанию пола
- Угол наклона тепловой пушки настраиваемый