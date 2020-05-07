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Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3
3.6
17
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3
    Арт. 704237486
    3.6
    17
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3
      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3
      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3

      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704237486
      3.6
      17

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловентилятор электрический ТПК-3 производства компании NEOCLIMA – это оборудование, которое предназначено для вентилирования и обогрева помещений. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы (трубчатые электронагреватели). ТЭН в процессе работы не сжигает кислород, а потому при включении тепловой пушки не требуется постоянное проветривание. Воздух высокой температуры выпускается при помощи вентилятора. Вес прибора составляет всего 5,5 кг. Габаритные размеры – 320 х 260 х 360 мм. Мощность прибора можно настроить за счет двухступенчатой регулировки: в первом режиме она будет достигать 1,5 кВт, а во втором – 3 кВт. Тепловентилятор защищен от перегрева и может работать непрерывно в течении 24 часов, после чего потребуется двухчасовой перерыв. На тепловую пушку NEOCLIMA ТПК-3 электро цена соответствует высокой эффективности оборудования. Калорифер будет полезен при обслуживании комнат с производительностью 300 м3/ч. Электрическую тепловую пушку NEOCLIMA ТПК-3 купить вы сможете в интернет-магазине инструмента и техники www.bigam.ru. Осуществляем доставку в любой населенный пункт России.

        Преимущества

        • Ручка с нескользящей накладкой для комфортной переноски
        • Возможность использовать прибор не только для обогрева, но и вентилирования
        • Корпус тепловентилятора выполнен из стали высокой прочности и защищен от коррозии
        • Резиновые накладки на ножках препятствуют царапанию пола
        • Угол наклона тепловой пушки настраиваемый