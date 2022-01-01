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Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М
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Газовые тепловые пушки
    Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М
    Арт. 704235309
    Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М
    Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М
    Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М
      Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М
      Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М
      Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М

      Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235309

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Пьезоподжиг
      		Нет
      Мобильность
      		переносной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3М оснащена мощным малошумным двигателем. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из нержавеющей стали. Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу пушки. В данной модели предусмотрено два режима нагрева. Устройство используют для обогрева небольших производственных и складских помещений

        Преимущества

        • Прочная конструкция
        • Удобная ручка для перемещения с антискользящей резиновой накладкой обеспечивает удобную транспортировку устройства
        • Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу электрической тепловой пушки NeoClima ТПК-3М
        • Два режима нагрева
        • Нагревательный элемент - ТЭН выполнен из нержавеющей стали
        • Мощный малошумный двигатель
        • Эффективный нагрев входящего воздуха
        • Антивандальное исполнение
        • Электрический провод и вилка в комплекте