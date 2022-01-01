Тепловая пушка NeoClima ТПК-3М
Арт. 704235309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Пьезоподжиг
|Нет
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Мобильность
|переносной
- Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3М оснащена мощным малошумным двигателем. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из нержавеющей стали. Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу пушки. В данной модели предусмотрено два режима нагрева. Устройство используют для обогрева небольших производственных и складских помещений
Преимущества
- Прочная конструкция
- Удобная ручка для перемещения с антискользящей резиновой накладкой обеспечивает удобную транспортировку устройства
- Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу электрической тепловой пушки NeoClima ТПК-3М
- Два режима нагрева
- Нагревательный элемент - ТЭН выполнен из нержавеющей стали
- Мощный малошумный двигатель
- Эффективный нагрев входящего воздуха
- Антивандальное исполнение
- Электрический провод и вилка в комплекте