Преимущества

Прочная конструкция

Удобная ручка для перемещения с антискользящей резиновой накладкой обеспечивает удобную транспортировку устройства

Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу электрической тепловой пушки NeoClima ТПК-3М

Два режима нагрева

Нагревательный элемент - ТЭН выполнен из нержавеющей стали

Мощный малошумный двигатель

Эффективный нагрев входящего воздуха

Антивандальное исполнение

Электрический провод и вилка в комплекте

Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-3М оснащена мощным малошумным двигателем. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН, который изготовлен из нержавеющей стали. Внутренний стальной защитный кожух не позволяет нагреваться корпусу пушки. В данной модели предусмотрено два режима нагрева. Устройство используют для обогрева небольших производственных и складских помещений