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Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-9
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-9
    Арт. 704237184
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-9

      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704237184
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка ТПК-9 производства компании NEOCLIMA представляет собой агрегат для жилых и общественных помещений. Данная модель калорифера может работать в режимах обогревания и вентилирования, что обеспечивает широкую сферу эксплуатации. Вес прибора составляет 10,6 кг. Наличие металлической рамы с нескользящей накладкой делает его удобным и простым в транспортировке. За счет ножек устройство надежно устанавливается на полу, а накладки на концах рамы препятствуют царапанию напольного покрытия. Высокая производительность обеспечивает оперативное проветривание и прогревание помещений: она составляет 820 м3/ч. Присутствует защита устройства от перегрева. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы (трубчатые нагреватели), выполненные из нержавеющей стали. Их достоинство заключается в том, что в процессе эксплуатации они не сжигают кислород. Благодаря этому необязательно постоянно проветривать помещение при работе тепловой пушки. Прибор функционирует от сети с напряжением в 380 В. Габаритные размеры составляют 400 х 320 х 410 мм. 

        Преимущества

        • Мощность можно настроить до 9 кВт, если требуется высокая скорость работы
        • Выполненный из стали корпус рассчитан на длительный период эксплуатации и защищен от коррозии
        • Угол наклона тепловентилятора на раме можно отрегулировать
        • Электрическая тепловая пушка от NEOCLIMA может выдержать до 24 часов непрерывной эксплуатации