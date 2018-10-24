Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-9
Арт. 704237184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Электрическая тепловая пушка ТПК-9 производства компании NEOCLIMA представляет собой агрегат для жилых и общественных помещений. Данная модель калорифера может работать в режимах обогревания и вентилирования, что обеспечивает широкую сферу эксплуатации. Вес прибора составляет 10,6 кг. Наличие металлической рамы с нескользящей накладкой делает его удобным и простым в транспортировке. За счет ножек устройство надежно устанавливается на полу, а накладки на концах рамы препятствуют царапанию напольного покрытия. Высокая производительность обеспечивает оперативное проветривание и прогревание помещений: она составляет 820 м3/ч. Присутствует защита устройства от перегрева. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы (трубчатые нагреватели), выполненные из нержавеющей стали. Их достоинство заключается в том, что в процессе эксплуатации они не сжигают кислород. Благодаря этому необязательно постоянно проветривать помещение при работе тепловой пушки. Прибор функционирует от сети с напряжением в 380 В. Габаритные размеры составляют 400 х 320 х 410 мм.
Преимущества
- Мощность можно настроить до 9 кВт, если требуется высокая скорость работы
- Выполненный из стали корпус рассчитан на длительный период эксплуатации и защищен от коррозии
- Угол наклона тепловентилятора на раме можно отрегулировать
- Электрическая тепловая пушка от NEOCLIMA может выдержать до 24 часов непрерывной эксплуатации