Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-9

Преимущества

Мощность можно настроить до 9 кВт, если требуется высокая скорость работы

Выполненный из стали корпус рассчитан на длительный период эксплуатации и защищен от коррозии

Угол наклона тепловентилятора на раме можно отрегулировать

Электрическая тепловая пушка от NEOCLIMA может выдержать до 24 часов непрерывной эксплуатации





Электрическая тепловая пушка ТПК-9 производства компании NEOCLIMA представляет собой агрегат для жилых и общественных помещений. Данная модель калорифера может работать в режимах обогревания и вентилирования, что обеспечивает широкую сферу эксплуатации. Вес прибора составляет 10,6 кг. Наличие металлической рамы с нескользящей накладкой делает его удобным и простым в транспортировке. За счет ножек устройство надежно устанавливается на полу, а накладки на концах рамы препятствуют царапанию напольного покрытия. Высокая производительность обеспечивает оперативное проветривание и прогревание помещений: она составляет 820 м/ч. Присутствует защита устройства от перегрева. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы (трубчатые нагреватели), выполненные из нержавеющей стали. Их достоинство заключается в том, что в процессе эксплуатации они не сжигают кислород. Благодаря этому необязательно постоянно проветривать помещение при работе тепловой пушки. Прибор функционирует от сети с напряжением в 380 В. Габаритные размеры составляют 400 х 320 х 410 мм.