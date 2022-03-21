Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6
Арт. 704237183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Греция
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Тепловой вентилятор NEOCLIMA ТПК 6 отлично подойдёт для обогрева помещений площадью до 60 кв. м. Благодаря ТЭНам большой мощности, он может в считанные минуты поднять температуру внутри складского помещения, гаража или бункера. Тепловентилятор NEOCLIMA ТПК 6 способен отогреть замёрзшие материалы или высушить подвал после весеннего паводка. Простой и надёжный, прибор может использоваться как для быстрого нагрева помещения, так и для поддержания стабильной температуры.
Преимущества
- ударопрочный корпус покрыт жаропрочной эмалью, которая обеспечивает длительный срок службы устройства
- мощные нагревательные элементы на 6 кВт за считаные секунды разогреваются до рабочей температуры
- удобные опоры с прорезиненными вставками обеспечивают устойчивость тепловентилятора на любых поверхностях
- двухступенчатый переключатель мощности позволяет работать на максимальной и пониженной мощности, а также в режиме вентиляции
- Благодаря прорезиненной вставке на ручке тепловентилятор удобно переносить с места на место
- Ресурс двигателя рассчитан на 40 часов работы