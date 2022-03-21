Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6

Преимущества

ударопрочный корпус покрыт жаропрочной эмалью, которая обеспечивает длительный срок службы устройства

мощные нагревательные элементы на 6 кВт за считаные секунды разогреваются до рабочей температуры

удобные опоры с прорезиненными вставками обеспечивают устойчивость тепловентилятора на любых поверхностях

двухступенчатый переключатель мощности позволяет работать на максимальной и пониженной мощности, а также в режиме вентиляции

Благодаря прорезиненной вставке на ручке тепловентилятор удобно переносить с места на место

Ресурс двигателя рассчитан на 40 часов работы

Тепловой вентилятор NEOCLIMA ТПК 6 отлично подойдёт для обогрева помещений площадью до 60 кв. м. Благодаря ТЭНам большой мощности, он может в считанные минуты поднять температуру внутри складского помещения, гаража или бункера. Тепловентилятор NEOCLIMA ТПК 6 способен отогреть замёрзшие материалы или высушить подвал после весеннего паводка. Простой и надёжный, прибор может использоваться как для быстрого нагрева помещения, так и для поддержания стабильной температуры.