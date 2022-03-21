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Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6
    Арт. 704237183
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6
    Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6
      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6
      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6

      Электрическая тепловая пушка NeoClima ТПК-6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 704237183
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		NeoClima
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Греция
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловой вентилятор NEOCLIMA ТПК 6 отлично подойдёт для обогрева помещений площадью до 60 кв. м. Благодаря ТЭНам большой мощности, он может в считанные минуты поднять температуру внутри складского помещения, гаража или бункера. Тепловентилятор NEOCLIMA ТПК 6 способен отогреть замёрзшие материалы или высушить подвал после весеннего паводка. Простой и надёжный, прибор может использоваться как для быстрого нагрева помещения, так и для поддержания стабильной температуры.

        Преимущества

        • ударопрочный корпус покрыт жаропрочной эмалью, которая обеспечивает длительный срок службы устройства
        • мощные нагревательные элементы на 6 кВт за считаные секунды разогреваются до рабочей температуры
        • удобные опоры с прорезиненными вставками обеспечивают устойчивость тепловентилятора на любых поверхностях
        • двухступенчатый переключатель мощности позволяет работать на максимальной и пониженной мощности, а также в режиме вентиляции
        • Благодаря прорезиненной вставке на ручке тепловентилятор удобно переносить с места на место
        • Ресурс двигателя рассчитан на 40 часов работы