Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
1 850 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Арт. resanta_67x1x21
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
    Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000

      Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000

      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. resanta_67x1x21

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		8.7
      Все характеристики
      1 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)
      820 ₽
      5.0
      Тепловентилятор Oasis SB-20R (F)
      Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555010, круг, 2,4 мм, 15 м
      320 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Premium Алюминиум 555010, круг, 2,4 мм, 15 м
      Лестница трехсекционная Алюмет H3 5309
      11 452 ₽
      4.0
      Лестница трехсекционная Алюмет H3 5309
      Леска для триммеров Patriot Duoline 805401171, витой квадрат, 3 мм, 15 м
      320 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Patriot Duoline 805401171, витой квадрат, 3 мм, 15 м
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05
      10 290 ₽
      10 590 ₽
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L08-S05
      • -300 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-04
      1 190 ₽
      1 415 ₽
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-04
      • -225 ₽
      Сверло по стеклу Практика Мастер 038-463, 6х72 мм
      115 ₽
      Сверло по стеклу Практика Мастер 038-463, 6х72 мм
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000 с керамическим нагревательным элементом используется в качестве эффективного аппарата для отопления разных по площади территорий различного рода, в том числе жилых и нежилых помещений. Тепловая пушка безопасна для здоровья, характеризуется работой с низким уровнем шума, не выделяет вредных продуктов сгорания. Прибор экономичен и легок в эксплуатации, не требует использования бака.

        Преимущества

        • Высокая скорость притока воздуха за счет наличия спирального нагревательного элемента и мощного вентилятора
        • Удобная транспортировка
        • Аппарат не сушит воздух
        • Высокая производительность
        • Корпус выполнен из прочного металла
        • Быстрый обогрев площади
        • Наличие решетки для предотвращения попадания внутрь пушки посторонних предметов