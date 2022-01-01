Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000
Арт. resanta_67x1x21
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Термостат
|Да
|
Макс. ток, А
|8.7
С этим товаром смотрят
- Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000 с керамическим нагревательным элементом используется в качестве эффективного аппарата для отопления разных по площади территорий различного рода, в том числе жилых и нежилых помещений. Тепловая пушка безопасна для здоровья, характеризуется работой с низким уровнем шума, не выделяет вредных продуктов сгорания. Прибор экономичен и легок в эксплуатации, не требует использования бака.
Преимущества
- Высокая скорость притока воздуха за счет наличия спирального нагревательного элемента и мощного вентилятора
- Удобная транспортировка
- Аппарат не сушит воздух
- Высокая производительность
- Корпус выполнен из прочного металла
- Быстрый обогрев площади
- Наличие решетки для предотвращения попадания внутрь пушки посторонних предметов