Преимущества

Высокая скорость притока воздуха за счет наличия спирального нагревательного элемента и мощного вентилятора

Удобная транспортировка

Аппарат не сушит воздух

Высокая производительность

Корпус выполнен из прочного металла

Быстрый обогрев площади

Наличие решетки для предотвращения попадания внутрь пушки посторонних предметов

Электрическая тепловая пушка Ресанта ТЭПК-2000 с керамическим нагревательным элементом используется в качестве эффективного аппарата для отопления разных по площади территорий различного рода, в том числе жилых и нежилых помещений. Тепловая пушка безопасна для здоровья, характеризуется работой с низким уровнем шума, не выделяет вредных продуктов сгорания. Прибор экономичен и легок в эксплуатации, не требует использования бака.