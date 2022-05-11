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Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)
5.0
3
90 ₽
Изолента
    Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)
    Арт. Х130829536
    5.0
    3
    Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)
    Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)
      Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)
      Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)

      Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130829536
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Aviora
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолента
      Длина, м
      		20
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Изолента Aviora представляет собой рабочую оснастку, которая предназначена для выполнения различных электротехнических работ. Она используется в качестве изоляционного материала, с ее помощью можно обезопасить открытую проводку. Произведена из ПВХ-композиции. Расходный материал рассчитан на эксплуатацию в температурных условиях -50...+80 °C. Товар произведен в России.

        Преимущества 

        • Напряжение пробоя: не менее 5000 В
        • Диапазон рабочих температур: от -25 до +80 °С
        • Морозостойкая
        • Не горит
        • Соответствие всем требованиям к качественным характеристикам