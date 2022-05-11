Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)

Преимущества

Напряжение пробоя: не менее 5000 В

Диапазон рабочих температур: от -25 до +80 °С

Морозостойкая

Не горит

Соответствие всем требованиям к качественным характеристикам

Изолента Aviora представляет собой рабочую оснастку, которая предназначена для выполнения различных электротехнических работ. Она используется в качестве изоляционного материала, с ее помощью можно обезопасить открытую проводку. Произведена из ПВХ-композиции. Расходный материал рассчитан на эксплуатацию в температурных условиях -50...+80 °C. Товар произведен в России.