Изолента AVIORA 305-004 (15 мм, 20 м, черная)
Арт. Х130829536
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолента
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Длина, м
|20
- Изолента Aviora представляет собой рабочую оснастку, которая предназначена для выполнения различных электротехнических работ. Она используется в качестве изоляционного материала, с ее помощью можно обезопасить открытую проводку. Произведена из ПВХ-композиции. Расходный материал рассчитан на эксплуатацию в температурных условиях -50...+80 °C. Товар произведен в России.
Преимущества
- Напряжение пробоя: не менее 5000 В
- Диапазон рабочих температур: от -25 до +80 °С
- Морозостойкая
- Не горит
- Соответствие всем требованиям к качественным характеристикам