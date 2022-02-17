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Чем тепловая пушка отличается от тепловентилятора? От чего же зависит стоимость устройств? Что выбрать: тепловентилятор или тепловую пушку? Подытожим вышесказанное
Расскажем о назначении и особенностях тепловых пушек и тепловентиляторов.
Когда вы выбираете подходящий нагревательный прибор для дома или производственных помещений, наверняка не обходите вниманием тепловентиляторы и тепловые пушки. Эта статья продемонстрирует, чем отличается тепловая пушка от тепловентилятора и позволит выбрать оборудование под ваши цели.
Чтобы выбрать подходящий прибор, нужно понимать какие его комплектующие определяют исходные характеристики. Для тепловентилятора таковыми являются нагревательный элемент, термостат и корпус.
Нагреватели в тепловентиляторе называют ТЭНами.
Основой открытого ТЭНа является нихромовая спираль. Именно она и генерирует тепло. Спираль изолирована от окружающей среды только решеткой тепловентилятора, поэтому при эксплуатации нужно максимально удалить от прибора другие предметы и не подносить руки близко к решетке во избежание ожога.
В закрытом ТЭНе также есть спираль, но она помещена в металлическую трубку. За счет трубки устройство с закрытым ТЭНом нагревается меньше, чем с открытым, и безопаснее в контакте с другими предметами, чем при открытой спирали.
Керамический ТЭН использует для нагрева керамические пластины, которые скрывают спираль. Керамический ТЭН не сушит воздух за счет меньшего нагрева и имеет высокую пожаробезопасность, поэтому тепловентиляторы с таким нагревателем стоят дороже аналогов. Но есть и минус: при движении воздуха между пластинами создается свист, от чего такие тепловентиляторы более шумные.
Принцип работы тепловентилятора
Термостат представляет собой теплоизолированный сосуд из металла или стекла, который дает тепловентилятору возможность устанавливать и поддерживать определенную температуру внутри прибора через встроенный терморегулятор.
Поскольку термостат позволяет контролировать уровень нагрева ТЭНа, то устройство без его будет нуждаться в постоянном наблюдении за работоспособностью со стороны человека.
Основная функция корпуса устройства – защита других комплектующих от внешней среды. Но при этом корпус также оберегает людей и окружающие предметы от контакта с нагревателем тепловентилятора и позволяет регулировать направление потока исходящего воздуха.
При выборе стоит отдавать предпочтение моделям тепловентилятора с возможностью вращения корпуса, так как это поможет быстрее прогреть отапливаемую площадь.
Тепловая пушка
Тепловые пушки тоже нагревают воздух в помещении за счет ТЭНов, но все же они имеют ряд отличий от тепловентиляторов вот по каким критериям:
При отличии по многим показателям у тепловых пушек и тепловентиляторов есть общие черты в разрезе функционала:
Дополнительно для удобства использования тепловые пушки и тепловентиляторы могут быть оснащены таймером, терморегулятором с дисплеем, функцией поворота корпуса.
Сравним стоимость тепловых пушек и тепловентиляторов по нескольким показателям.
|
Показатель
|
Тепловентилятор
|
Тепловая пушка
|
Производитель
|
Цена зависит от используемых в производстве материалов
|
Цена зависит от используемых в производстве материалов
|
Тип питания
|
Электричество 1-2 кВт
|
Электричество более 4 кВт, газ или дизельное топливо.
|
Мощность
|
Отапливают комнаты
до 19 квадратных метров.
|
Отапливают большие производственные помещения, гаражи
|
Дополнительные функции
|
Зависит от оснащения. Чем больше дополнительных функций, тем выше цена.
|
Зависит от оснащения. Чем больше дополнительных функций, тем выше цена.
Тепловые пушки в сравнении с тепловентиляторами имеют большую мощность и способны отапливать крупные нежилые объекты, поэтому цена на них значительно выше.
Рассмотрим положительные и отрицательные стороны обоих приборов.
Что лучше подойдет для создания тепла и комфорта: тепловентилятор или тепловая пушка?
Решающим фактором при выборе являются помещение и условия, в которых будет функционировать оборудование.
Тепловентиляторы оптимально подходят для отопления комнат в квартире или частном доме, а также небольших офисов. Тепловые пушки предназначены для нагрева промышленных площадей и помещений с большой влажностью.
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