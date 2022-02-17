Расскажем о назначении и особенностях тепловых пушек и тепловентиляторов.



Когда вы выбираете подходящий нагревательный прибор для дома или производственных помещений, наверняка не обходите вниманием тепловентиляторы и тепловые пушки. Эта статья продемонстрирует, чем отличается тепловая пушка от тепловентилятора и позволит выбрать оборудование под ваши цели.

Тепловентилятор

Чтобы выбрать подходящий прибор, нужно понимать какие его комплектующие определяют исходные характеристики. Для тепловентилятора таковыми являются нагревательный элемент, термостат и корпус.

Виды нагревательных элементов

Нагреватели в тепловентиляторе называют ТЭНами.

Основой открытого ТЭНа является нихромовая спираль. Именно она и генерирует тепло. Спираль изолирована от окружающей среды только решеткой тепловентилятора, поэтому при эксплуатации нужно максимально удалить от прибора другие предметы и не подносить руки близко к решетке во избежание ожога.

В закрытом ТЭНе также есть спираль, но она помещена в металлическую трубку. За счет трубки устройство с закрытым ТЭНом нагревается меньше, чем с открытым, и безопаснее в контакте с другими предметами, чем при открытой спирали.

Керамический ТЭН использует для нагрева керамические пластины, которые скрывают спираль. Керамический ТЭН не сушит воздух за счет меньшего нагрева и имеет высокую пожаробезопасность, поэтому тепловентиляторы с таким нагревателем стоят дороже аналогов. Но есть и минус: при движении воздуха между пластинами создается свист, от чего такие тепловентиляторы более шумные.

Принцип работы тепловентилятора

Что такое термостат?

Термостат представляет собой теплоизолированный сосуд из металла или стекла, который дает тепловентилятору возможность устанавливать и поддерживать определенную температуру внутри прибора через встроенный терморегулятор.

Поскольку термостат позволяет контролировать уровень нагрева ТЭНа, то устройство без его будет нуждаться в постоянном наблюдении за работоспособностью со стороны человека.

Что важно знать о корпусе тепловентилятора?

Основная функция корпуса устройства – защита других комплектующих от внешней среды. Но при этом корпус также оберегает людей и окружающие предметы от контакта с нагревателем тепловентилятора и позволяет регулировать направление потока исходящего воздуха.

При выборе стоит отдавать предпочтение моделям тепловентилятора с возможностью вращения корпуса, так как это поможет быстрее прогреть отапливаемую площадь.

Чем тепловая пушка отличается от тепловентилятора?

Тепловая пушка

Тепловые пушки тоже нагревают воздух в помещении за счет ТЭНов, но все же они имеют ряд отличий от тепловентиляторов вот по каким критериям:

Мощность. Весомое отличие тепловой пушки от тепловентилятора заключается мощности устройства. Электрические тепловые пушки способны брать энергию от сети с напряжением свыше 4 кВт, тогда как вентиляторы рассчитаны на бытовые 1-2 кВт. Такая мощность позволяет тепловой пушке обогревать значительно большую площадь. Автономность. Тепловая пушка, как и тепловентилятор, может питаться от сети. Но помимо этого существуют дизельные тепловые пушки и газовые тепловые пушки, которые зависимы от наличия топлива. Влагоустойчивость. Еще одно отличие тепловентилятора от тепловой пушки – неспособность работать во влажных помещениях из-за открытости нагревательных элементов. Экологичность. Но есть то, чем тепловентилятор все же лучше тепловой пушки. Пушки, работающие на горючем, при переработке продукта выбрасывают в воздух выхлопные газы, которые опасны при длительном и интенсивном вдыхании.

При отличии по многим показателям у тепловых пушек и тепловентиляторов есть общие черты в разрезе функционала:

Современные устройства могут отключаться при опрокидывании, поэтому они более безопасны;

Производители добавили тепловым пушкам и тепловентиляторам возможность не только нагревать, но и охлаждать воздух.

Дополнительно для удобства использования тепловые пушки и тепловентиляторы могут быть оснащены таймером, терморегулятором с дисплеем, функцией поворота корпуса.

От чего же зависит стоимость устройств?

Сравним стоимость тепловых пушек и тепловентиляторов по нескольким показателям.

Показатель Тепловентилятор Тепловая пушка Производитель Цена зависит от используемых в производстве материалов Цена зависит от используемых в производстве материалов Тип питания Электричество 1-2 кВт Электричество более 4 кВт, газ или дизельное топливо. Мощность Отапливают комнаты до 19 квадратных метров. Отапливают большие производственные помещения, гаражи Дополнительные функции Зависит от оснащения. Чем больше дополнительных функций, тем выше цена. Зависит от оснащения. Чем больше дополнительных функций, тем выше цена.

Тепловые пушки в сравнении с тепловентиляторами имеют большую мощность и способны отапливать крупные нежилые объекты, поэтому цена на них значительно выше.

Что выбрать: тепловентилятор или тепловую пушку?

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны обоих приборов.

Минусы тепловентиляторов:

Потребляют большое количество энергии, но медленно прогревают воздух;

Приборы с открытым ТЭНом делают воздух в комнате сухим;

Способны отапливать только небольшие жилые площади;

Быстро нагреваются и не могут работать долгое время без перерыва.

Плюсы тепловентиляторов:

Имеют относительно небольшую стоимость;

За счет компактного размера устройство можно разместить в маленьком помещении;

Эстетичный внешний вид позволяет гармонично встраивать прибор в интерьер комнаты;

Безопасны для окружающей среды;

Благодаря малому весу вентилятор можно легко перемещать.

Минусы тепловых пушек:

Выхлопы при работе газовых и дизельных устройств вредны для человека;

Большой уровень шума при работе двигателя внутреннего сгорания или мощной электрической пушки;

Высокая стоимость устройства и питания;

Для размещения требуется много пространства.

Плюсы тепловых пушек:

Высокая мощность;

Возможность работать во влажных помещениях;

Наличие моделей с альтернативными типами питания.

Подытожим вышесказанное

Что лучше подойдет для создания тепла и комфорта: тепловентилятор или тепловая пушка?

Решающим фактором при выборе являются помещение и условия, в которых будет функционировать оборудование.

Тепловентиляторы оптимально подходят для отопления комнат в квартире или частном доме, а также небольших офисов. Тепловые пушки предназначены для нагрева промышленных площадей и помещений с большой влажностью.

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