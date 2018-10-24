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Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
5.0
3
5 380 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
    Арт. 704295
    5.0
    3
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220

      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220

      5 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 704295
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		13.7
      Все характеристики
      5 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Если требуется прибор для быстрого обогрева, растапливания льда или сушки материалов, на помощь придет пушка тепловая 3квт Prof 03220 Hintek. Это современное электрическое тепловое оборудование, которое без труда справится со своими задачами. Благодаря исполнению из стального сплава с особой степенью коррозийной стойкости, прибор может эксплуатироваться и в закрытой зоне, и на открытых пространствах. Пушка удобна тем, что оснащена тремя режимами функционирования, включающими как полную теплоотдачу, работу в половину мощности, так и работу в качестве вентилятора. Температура регулируется с помощью диммера на панели управления, и там же можно изменить режим обогрева. Такое устройство значительно расширяет возможности оборудования: пушка пригодна для локального нагревания, отопления зоны или целого пространства. При этом пушка не обладает большими габаритами, что делает ее удобной для транспортировки и перемещения. Купить HINTEK PROF-03220 будет полезно при проведении строительных, монтажно-отделочных работ: для высушивания лакокрасочных покрытий, подготовке материалов к установке, удалении ледяной корки в зимний период, сушения древесных деталей, обогрева складских помещений и многого другого.

        Преимущества тепловой пушки Hintek Prof 03220

        • Эффективная работа в трех режимах
        • Многофункциональность
        • Подходит для уличной эксплуатации
        • Можно использовать в помещениях
        • Безопасная
        • Эффективная
        • Компактная

        Комплектация

        • Тепловая пушка
        • Кабель питания
        • Руководство по эксплуатации
        • Паспорт
        • Упаковка