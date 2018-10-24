Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-03220

Преимущества тепловой пушки Hintek Prof 03220

Эффективная работа в трех режимах

Многофункциональность

Подходит для уличной эксплуатации

Можно использовать в помещениях

Безопасная

Эффективная

Компактная

Комплектация

Тепловая пушка

Кабель питания

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Упаковка

Если требуется прибор для быстрого обогрева, растапливания льда или сушки материалов, на помощь придет пушка тепловая 3квт Prof 03220 Hintek. Это современное электрическое тепловое оборудование, которое без труда справится со своими задачами. Благодаря исполнению из стального сплава с особой степенью коррозийной стойкости, прибор может эксплуатироваться и в закрытой зоне, и на открытых пространствах. Пушка удобна тем, что оснащена тремя режимами функционирования, включающими как полную теплоотдачу, работу в половину мощности, так и работу в качестве вентилятора. Температура регулируется с помощью диммера на панели управления, и там же можно изменить режим обогрева. Такое устройство значительно расширяет возможности оборудования: пушка пригодна для локального нагревания, отопления зоны или целого пространства. При этом пушка не обладает большими габаритами, что делает ее удобной для транспортировки и перемещения. Купить HINTEK PROF-03220 будет полезно при проведении строительных, монтажно-отделочных работ: для высушивания лакокрасочных покрытий, подготовке материалов к установке, удалении ледяной корки в зимний период, сушения древесных деталей, обогрева складских помещений и многого другого.