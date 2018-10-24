Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
5.0
2
7 350 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
    Арт. 704282
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
    Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220

      Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220

      7 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 704282
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		20.5
      Все характеристики
      7 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110
      105 ₽
      5.0
      Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110
      Вилка IEK каб. 32А 3Р+Е 380В 023
      350 ₽
      5.0
      Вилка IEK каб. 32А 3Р+Е 380В 023
      Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)
      1 800 ₽
      5.0
      Кабель Конкорд КГ 7468 (2 жилы, 4 кв. мм, 10 м)
      Кабель КГ 3х4
      131 ₽
      Кабель КГ 3х4
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р80 (125x22 мм)
      Удлинитель УШ-10 9632777
      920 ₽
      5.0
      Удлинитель УШ-10 9632777
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Бытовой удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75 3гн. 5м 9631965
      530 ₽
      Бытовой удлинитель UNIVersal Е-203 ПВС 2*0,75 3гн. 5м 9631965
      Масляный радиатор Neoclima NC 9311
      4 370 ₽
      Масляный радиатор Neoclima NC 9311
      Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
      Нет в наличии
      5.0
      Масляный радиатор Oasis US-15, 7 секций
      Смотреть
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Нет в наличии
      Силиконовая смазка Agreed 941 23845, 210мл
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220 мощностью до 5 кВт используется в качестве источника основного, дополнительного или зонального обогрева, для поддержания заданной температуры в помещении, для оттаивания, нагрева или сушки.

        Преимущества

        • Тепловая пушка, регулируя температуру воздуха от 0 до 40°С, создает комфортные условия в помещении
        • ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород
        • Защищена от перегрева
        • Прочный стальной корпус защищенный от коррозии
        • Низкий уровень шума обеспечивает бесшумный электродвигатель
        • Евроразьем с ответной частью