Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220
Арт. 704282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|20.5
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- Электрическая тепловая пушка Hintek PROF-05220 мощностью до 5 кВт используется в качестве источника основного, дополнительного или зонального обогрева, для поддержания заданной температуры в помещении, для оттаивания, нагрева или сушки.
Преимущества
- Тепловая пушка, регулируя температуру воздуха от 0 до 40°С, создает комфортные условия в помещении
- ТЭН из нержавеющей стали не сжигает кислород
- Защищена от перегрева
- Прочный стальной корпус защищенный от коррозии
- Низкий уровень шума обеспечивает бесшумный электродвигатель
- Евроразьем с ответной частью