Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3

Электрическая пушка Ballu BKN-3 – малогабаритный прибор для обогрева помещений с площадью до 25 м². Пригодится на даче, в офисе, мастерской, на складе, в торговых залах. Особенностью тепловентилятора Ballu BKN-3 является его способность к саморегуляции: при повышении температуры обогрева снижается потребляемая мощность прибора. Температура нагрева воздуха пушкой – более 70°C. Прибор обладает высокой производительностью благодаря встроенному металлокерамическому нагревательному элементу. Оснащение терморегулятором позволяет точно настроить нагрев до нужной температуры. Надежный корпус из металла защищает прибор от повреждений. Купить тепловую пушку Ballu BKN-3 с доставкой вы можете в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества тепловой пушки Ballu BKN-3

Производительность – 100 м³/ч

Компактность и легкость в транспортировке

Высокая температура обогрева – от 70°C

Нержавеющий ударопрочный корпус

Терморегулятор с возможностью точной настройки



