Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3
4.0
1
1 790 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3
    Арт. О00000006448
    4.0
    1
    Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3
    Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3
      Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3
      Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3

      Электрическая тепловая пушка Ballu BKN-3

      1 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006448
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		керамический
      Все характеристики
      1 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая пушка Ballu BKN-3 – малогабаритный прибор для обогрева помещений с площадью до 25 м². Пригодится на даче, в офисе, мастерской, на складе, в торговых залах. Особенностью тепловентилятора Ballu BKN-3 является его способность к саморегуляции: при повышении температуры обогрева снижается потребляемая мощность прибора. Температура нагрева воздуха пушкой – более 70°C. Прибор обладает высокой производительностью благодаря встроенному металлокерамическому нагревательному элементу. Оснащение терморегулятором позволяет точно настроить нагрев до нужной температуры. Надежный корпус из металла защищает прибор от повреждений. Купить тепловую пушку Ballu BKN-3 с доставкой вы можете в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества тепловой пушки Ballu BKN-3

        • Производительность – 100 м³/ч
        • Компактность и легкость в транспортировке
        • Высокая температура обогрева – от 70°C
        • Нержавеющий ударопрочный корпус
        • Терморегулятор с возможностью точной настройки