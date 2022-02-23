Преимущества

Стальной прочный корпус, защищенный от коррозии

Диаметральный вентилятор устойчивый к деформациям и коррозии

Надежный и долговечный нагревательный элемент

Защита от перегрева

Шнур питания с евровилкой

Фронтальный забор воздуха

Завеса RM-0510-D-Y устанавливается только горизонтально

Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y отлично преградит путь холодному воздуху поступающему из небольших технологических отверстий, таких как кассовые окна, дверные проемы в жилых и офисных помещениях. Завеса питается от однофазной бытовой сети, что позволяет использовать ее в помещениях не оборудованных выводами трехфазной сети. Управление завесой осуществляется с помощью выносного пульта. При горизонтальном расположении завесы высота проема не должна превышать 2.5 метров, а ширина 1 метра.