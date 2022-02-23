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Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
5.0
2
14 560 ₽
Тепловые завесы
    Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
    Арт. 70423876
    5.0
    2
    Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
    Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
    Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
    Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
      Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
      Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
      Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
      Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y

      Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y

      14 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. 70423876
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hintek
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1100x175x135
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      14 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 501 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y отлично преградит путь холодному воздуху поступающему из небольших технологических отверстий, таких как кассовые окна, дверные проемы в жилых и офисных помещениях. Завеса питается от однофазной бытовой сети, что позволяет использовать ее в помещениях не оборудованных выводами трехфазной сети. Управление завесой осуществляется с помощью выносного пульта. При горизонтальном расположении завесы высота проема не должна превышать 2.5 метров, а ширина 1 метра.

        Преимущества

        • Стальной прочный корпус, защищенный от коррозии
        • Диаметральный вентилятор устойчивый к деформациям и коррозии
        • Надежный и долговечный нагревательный элемент
        • Защита от перегрева
        • Шнур питания с евровилкой
        • Фронтальный забор воздуха
        • Завеса RM-0510-D-Y устанавливается только горизонтально