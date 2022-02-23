Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y
Арт. 70423876
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1100x175x135
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Частота, Гц
|50
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- Тепловая завеса Hintek RM-0510-D-Y отлично преградит путь холодному воздуху поступающему из небольших технологических отверстий, таких как кассовые окна, дверные проемы в жилых и офисных помещениях. Завеса питается от однофазной бытовой сети, что позволяет использовать ее в помещениях не оборудованных выводами трехфазной сети. Управление завесой осуществляется с помощью выносного пульта. При горизонтальном расположении завесы высота проема не должна превышать 2.5 метров, а ширина 1 метра.
Преимущества
- Стальной прочный корпус, защищенный от коррозии
- Диаметральный вентилятор устойчивый к деформациям и коррозии
- Надежный и долговечный нагревательный элемент
- Защита от перегрева
- Шнур питания с евровилкой
- Фронтальный забор воздуха
- Завеса RM-0510-D-Y устанавливается только горизонтально