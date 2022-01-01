Автономный нагрев воды необходим в условиях, когда подача горячей воды отсутствует изначально. С этой целью используются специальные водонагреватели (бойлеры). Их принято применять в промышленности, сельском хозяйстве, быту и квартирах. Они различны по объему, мощности, материалу изготовления, принципу работы, стоимости.

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