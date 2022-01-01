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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax
Арт. Ю00000022422
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Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax
Арт. Ю00000022422
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Ускоренный нагрев
|Да
|
Дисплей
|Нет
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- Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax оснащен двумя сухими нагревательным элементами. Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22 мм слой вспененного полиуретана. Водонагреватель имеет механическое управление и 3 ступени мощности нагрева воды. Защиту бака от избыточного давления обеспечивает предохранительный клапан с функцией слива.
Преимущества
- Электрический накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием бака в прямоугольном дизайне
- Этот водонагреватель отличается утонченным дизайном и передовыми технологиями в области нагрева воды
- Водонагреватели в квадратном корпусе сочетают в себе утонченный дизайн и лучшие технологические достижения: два независимых сухих ТЭНа и универсальный монтаж
- Механическое управление
- Предусмотрены 3 ступени мощности нагрева воды
- Система независимых ТЭНов X-HEAT - это два независимых сухих нагревательных элемента, которые не имеют прямого контакта с водой
- ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах
- Независимая работа ТЭНов дает возможность водонагревателю продолжать работу в случае неисправности одного из них
- Возможно располагать водонагреватель, как горизонтально, так и вертикально
- На панели управления размещены ручка включения прибора и ручка терморегулятора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С
- При выборе на панели управления функции экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С
- При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь
- В электрическом накопительном водонагревателе EWH 80 Formax предусмотрена возможность управления мощностью нагрева, что позволяет размещать его в помещениях с ограниченной мощностью электросети
- За многоуровневую защиту внутреннего бака от коррозии отвечает система Protect tank, которая включает в себя специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль, а также магниевый анод увеличенной массы
- Надежную работу водонагревателя обеспечивает предохранительный клапан с функцией слива, который защищает прибор от избыточного давления внутри бака
- Для удобства и безопасности эксплуатации водонагреватель комплектуется устройством защитного отключения
- Внутри водонагревателя установлен специальный термостат
- Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением
- Настоящее европейское качество, основанное на современных технологиях, совершенный дизайн водонагревателя и высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы