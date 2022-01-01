Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax

Преимущества

Электрический накопительный водонагреватель с эмалированным покрытием бака в прямоугольном дизайне

Этот водонагреватель отличается утонченным дизайном и передовыми технологиями в области нагрева воды

Водонагреватели в квадратном корпусе сочетают в себе утонченный дизайн и лучшие технологические достижения: два независимых сухих ТЭНа и универсальный монтаж

Механическое управление

Предусмотрены 3 ступени мощности нагрева воды

Система независимых ТЭНов X-HEAT - это два независимых сухих нагревательных элемента, которые не имеют прямого контакта с водой

ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах

Независимая работа ТЭНов дает возможность водонагревателю продолжать работу в случае неисправности одного из них

Возможно располагать водонагреватель, как горизонтально, так и вертикально

На панели управления размещены ручка включения прибора и ручка терморегулятора, с помощью которой можно задать нужную температуру нагрева воды в диапазоне от 30 до 75°С

При выборе на панели управления функции экономного режима (положение ЕCO), вода будет нагреваться до температуры 55°С

При такой температуре повышается рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь

В электрическом накопительном водонагревателе EWH 80 Formax предусмотрена возможность управления мощностью нагрева, что позволяет размещать его в помещениях с ограниченной мощностью электросети

За многоуровневую защиту внутреннего бака от коррозии отвечает система Protect tank, которая включает в себя специальный высокопрочный сплав, стеклоэмаль, а также магниевый анод увеличенной массы

Надежную работу водонагревателя обеспечивает предохранительный клапан с функцией слива, который защищает прибор от избыточного давления внутри бака

Для удобства и безопасности эксплуатации водонагреватель комплектуется устройством защитного отключения

Внутри водонагревателя установлен специальный термостат

Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением

Настоящее европейское качество, основанное на современных технологиях, совершенный дизайн водонагревателя и высокий уровень безопасности обеспечивает возможность надежной и стабильной работы

Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 80 Formax оснащен двумя сухими нагревательным элементами. Для эффективной теплоизоляции приборов использован 22 мм слой вспененного полиуретана. Водонагреватель имеет механическое управление и 3 ступени мощности нагрева воды. Защиту бака от избыточного давления обеспечивает предохранительный клапан с функцией слива.