Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1
Арт. X699113263114
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
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Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|40
- Midea (Мидея) MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1/ Сплит-система - Кондиционер настенного типа является идеальным решением для оптимизации климатически условий в небольшом офисном или жилом помещении площадью до 17 кв. м. Для простоты монтажа и технического обслуживания основание и выходной диффузор объединены в одну конструкцию.
Преимущества:
- Наличие ионного и формальдегидного фильтров для очистки воздуха;
- Режим комфортного сна, который способствует энергосбережению;
- Автоматическая система перезапуска кондиционера при перебоях с электроснабжением;
- Система обнаружения утечек хладагента для предотвращения поломок;
- Два варианта присоединения трубопроводов.
- Высший класс энергоэффективности "А"
- Автоматический перезапуск
- Фильтр с ионами серебра
- Температурная компенсация
- Формальдегидный фильтр
- Запоминание положения жалюзи
- Режим Turbo
- Автоматическое качание заслонки