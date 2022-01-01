Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1

Преимущества:

Наличие ионного и формальдегидного фильтров для очистки воздуха;

Режим комфортного сна, который способствует энергосбережению;

Автоматическая система перезапуска кондиционера при перебоях с электроснабжением;

Система обнаружения утечек хладагента для предотвращения поломок;

Два варианта присоединения трубопроводов.

Высший класс энергоэффективности "А"

Автоматический перезапуск

Фильтр с ионами серебра

Температурная компенсация

Формальдегидный фильтр

Запоминание положения жалюзи

Режим Turbo

Автоматическое качание заслонки

Midea (Мидея) MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1/ Сплит-система - Кондиционер настенного типа является идеальным решением для оптимизации климатически условий в небольшом офисном или жилом помещении площадью до 17 кв. м. Для простоты монтажа и технического обслуживания основание и выходной диффузор объединены в одну конструкцию.