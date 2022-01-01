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Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1
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Сплит-системы
    Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1
    Арт. X699113263114
    Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1
    Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1
    Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1
      Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1
      Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1
      Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1

      Сплит-система Midea MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263114

      Характеристики

      Производитель
      		Midea
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Макс. уровень шума вн. блок, Дб
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Midea (Мидея) MS11D-07HRN1/MO11D-07HN1/ Сплит-система - Кондиционер настенного типа является идеальным решением для оптимизации климатически условий в небольшом офисном или жилом помещении площадью до 17 кв. м. Для простоты монтажа и технического обслуживания основание и выходной диффузор объединены в одну конструкцию.

        Преимущества:

        • Наличие ионного и формальдегидного фильтров для очистки воздуха;
        • Режим комфортного сна, который способствует энергосбережению;
        • Автоматическая система перезапуска кондиционера при перебоях с электроснабжением;
        • Система обнаружения утечек хладагента для предотвращения поломок;
        • Два варианта присоединения трубопроводов.
        • Высший класс энергоэффективности "А"
        • Автоматический перезапуск
        • Фильтр с ионами серебра
        • Температурная компенсация
        • Формальдегидный фильтр
        • Запоминание положения жалюзи
        • Режим Turbo
        • Автоматическое качание заслонки