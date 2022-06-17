Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
Арт. О00000004090
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватель Thermex Bravo изготовлен по технологии Double Tank. Оригинальная конструкция с двумя баками значительно уменьшила его ширину по сравнению с другими моделями. Он может устанавливаться в малогабаритных помещениях, нишах и на полках – как вертикально, так и горизонтально. Подойдет для использования в квартирах, офисах, в коттеджах или на дачах.
Преимущества
- Интеллектуальное управление
- Исключительная надежность
- Система безопасности
- Экономичность
- Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт
- Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь
- Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat
- Подключение к стандартной розетке
- Минимальное давление воды - 0.05 МПа
- Несколько точек водозабора
- Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00278 вертикальный или горизонтальный
- Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый
- Индикация включения
- Индикация нагрева
- Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном
- Датчик термостата и термовыключателя
- На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора
- Электронная панель управления
- Предохранительный клапан