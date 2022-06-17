Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50

Преимущества

Интеллектуальное управление

Исключительная надежность

Система безопасности

Экономичность

Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт



Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь

Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat

Подключение к стандартной розетке

Минимальное давление воды - 0.05 МПа

Несколько точек водозабора

Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00278 вертикальный или горизонтальный

Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый

Индикация включения

Индикация нагрева

Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном

Датчик термостата и термовыключателя

На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора

Электронная панель управления

Предохранительный клапан

Водонагреватель Thermex Bravo изготовлен по технологии Double Tank. Оригинальная конструкция с двумя баками значительно уменьшила его ширину по сравнению с другими моделями. Он может устанавливаться в малогабаритных помещениях, нишах и на полках – как вертикально, так и горизонтально. Подойдет для использования в квартирах, офисах, в коттеджах или на дачах.