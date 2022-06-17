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Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
    Арт. О00000004090
    5.0
    1
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
    Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50
      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50

      Водонагреватель аккумуляционный электрический Thermex Bravo 50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004090
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Водонагреватель Thermex Bravo изготовлен по технологии Double Tank. Оригинальная конструкция с двумя баками значительно уменьшила его ширину по сравнению с другими моделями. Он может устанавливаться в малогабаритных помещениях, нишах и на полках – как вертикально, так и горизонтально. Подойдет для использования в квартирах, офисах, в коттеджах или на дачах.

        Преимущества

        • Интеллектуальное управление
        • Исключительная надежность
        • Система безопасности
        • Экономичность
        • Режимы электрической мощности - 1200/2000 Вт
        • Материал внутреннего бака - нержавеющая сталь
        • Материал нагревательного элемента - BioGlassHeat
        • Подключение к стандартной розетке
        • Минимальное давление воды - 0.05 МПа
        • Несколько точек водозабора
        • Монтаж Термекс Bravo ЭдЭБ00278 вертикальный или горизонтальный
        • Тип электрического нагревательного элемента - трубчатый
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Пространство между внешним корпусом и внутренним баком заполнено пенополиуретаном
        • Датчик термостата и термовыключателя
        • На электрическом шнуре прибора смонтировано УЗО, обеспечивающее отключение ЭВН от сети электропитания при утечке или пробое напряжения питания на заземленные элементы прибора
        • Электронная панель управления
        • Предохранительный клапан