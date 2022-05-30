Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)

Преимущества

Внутренний бак Термекс H 10 O pro ЭдЭБ00118 с покрытием биостеклофарфор надежно защищен от коррозии и сохраняет воду чистой и свежей - как в фарфоровом кувшине

Покрытие делает бак устойчивым к перепадам температур, гидроударам и появлению микротрещин от активной эксплуатации

Модель с нижним подключением позволяет удобно разместить HIT PRO даже в небольшом пространстве

Все элементы управления расположены на лицевой панели, что помогает удобно настраивать температуру - буквально, одним движением

Прибор устанавливается на стену над или под раковину

Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали

Защита от включения без воды

Защиты от перегрева

Прибор оснащен капилярным термостатом

Индикация включения

Индикация нагрева

Длительный срок службы

Предохранительный клапан типа GP на 8 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе

Удобный механический регулятор, позволяющий простым поворотом установить требуемую температуру нагрева Min/ECO/Max

Минимальное давление воды - 0,5 мПа

Накопительный водонагреватель Термекс H 10 O pro ЭдЭБ00118 - это прибор для нагрева воды, который обладает баком объемом 10 литров. Компактный и элегантный агрегат устанавливается над раковиной. Внутренний бак покрыт биостеклофарфором, способным защищать от коррозии и обладающим стойкостью к перепадам температур