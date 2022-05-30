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Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
4.3
4
5 689 ₽
6 790 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
    Арт. X393929
    4.3
    4
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex H 10-O (pro)

      • -1 101 ₽
      5 689 ₽
      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X393929
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 101 ₽
      5 689 ₽
      6 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Накопительный водонагреватель Термекс H 10 O pro ЭдЭБ00118 - это прибор для нагрева воды, который обладает баком объемом 10 литров. Компактный и элегантный агрегат устанавливается над раковиной. Внутренний бак покрыт биостеклофарфором, способным защищать от коррозии и обладающим стойкостью к перепадам температур

        Преимущества

        • Внутренний бак Термекс H 10 O pro ЭдЭБ00118 с покрытием биостеклофарфор надежно защищен от коррозии и сохраняет воду чистой и свежей - как в фарфоровом кувшине
        • Покрытие делает бак устойчивым к перепадам температур, гидроударам и появлению микротрещин от активной эксплуатации
        • Модель с нижним подключением позволяет удобно разместить HIT PRO даже в небольшом пространстве
        • Все элементы управления расположены на лицевой панели, что помогает удобно настраивать температуру - буквально, одним движением
        • Прибор устанавливается на стену над или под раковину
        • Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали
        • Защита от включения без воды
        • Защиты от перегрева
        • Прибор оснащен капилярным термостатом
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Длительный срок службы
        • Предохранительный клапан типа GP на 8 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе
        • Удобный механический регулятор, позволяющий простым поворотом установить требуемую температуру нагрева Min/ECO/Max
        • Минимальное давление воды - 0,5 мПа