Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 10 O

Преимущества

Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии



УЗО

Клапан предохранительный

Индикация включения

Индикация нагрева

Надежность

Высокая износостойкость

Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 10 O содержит такие же рабочие характеристики, что и большие агрегаты, но имеет заметно меньший объем. Внутренний бак так же покрыт защитным биостеклофарфором, который продлевает срок его службы. Водонагреватель имеет нижнее подключение коммуникаций и располагается над раковиной.