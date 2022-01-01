Электрический накопительный водонагреватель Thermex Skyline 10 O
Арт. О00000029272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Накопительный водонагреватель THERMEX (Термекс) Skyline 10 O содержит такие же рабочие характеристики, что и большие агрегаты, но имеет заметно меньший объем. Внутренний бак так же покрыт защитным биостеклофарфором, который продлевает срок его службы. Водонагреватель имеет нижнее подключение коммуникаций и располагается над раковиной.
Преимущества
- Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии
- УЗО
- Клапан предохранительный
- Индикация включения
- Индикация нагрева
- Надежность
- Высокая износостойкость
- Внутренний бак имеет специальное биостеклофарфоровое покрытие, которое препятствует появлению коррозии