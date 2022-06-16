Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
Арт. О00000010077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Электрический накопительный водонагреватель THERMEX TitaniumHeat 50 V ЭдЭБ01022 оснащен трубчатым нагревательным элементом, подключается к стандартной розетке. Рассчитан на несколько точек водоразбора. Прочный и стильный водонагреватель мощностью 1.5 кВт оснащен баком на 50 литров. ТЭН TitaniumHeat обеспечивает быстрый нагрев и рассчитан на длительную службу. Он доводит полный бак воды до температуры 75° меньше, чем за 2 часа.
Преимущества
- Материал нагревательного элемента - TitaniumHeat
- Внутренний бак на 50 литров воды
- Водонагреватель оснащен термометром, УЗО, предохранительным клапаном
- Предусмотрена индикация включения и нагрева