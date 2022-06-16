Преимущества

Материал нагревательного элемента - TitaniumHeat

Внутренний бак на 50 литров воды

Водонагреватель оснащен термометром, УЗО, предохранительным клапаном

Предусмотрена индикация включения и нагрева

Электрический накопительный водонагреватель THERMEX TitaniumHeat 50 V ЭдЭБ01022 оснащен трубчатым нагревательным элементом, подключается к стандартной розетке. Рассчитан на несколько точек водоразбора. Прочный и стильный водонагреватель мощностью 1.5 кВт оснащен баком на 50 литров. ТЭН TitaniumHeat обеспечивает быстрый нагрев и рассчитан на длительную службу. Он доводит полный бак воды до температуры 75° меньше, чем за 2 часа.