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Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
4.5
2
7 257 ₽
8 990 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
    Арт. О00000010077
    4.5
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex TitaniumHeat 50 V

      • -1 733 ₽
      7 257 ₽
      8 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000010077
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      • -1 733 ₽
      7 257 ₽
      8 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический накопительный водонагреватель THERMEX TitaniumHeat 50 V ЭдЭБ01022 оснащен трубчатым нагревательным элементом, подключается к стандартной розетке. Рассчитан на несколько точек водоразбора. Прочный и стильный водонагреватель мощностью 1.5 кВт оснащен баком на 50 литров. ТЭН TitaniumHeat обеспечивает быстрый нагрев и рассчитан на длительную службу. Он доводит полный бак воды до температуры 75° меньше, чем за 2 часа.

        Преимущества

        • Материал нагревательного элемента -  TitaniumHeat
        • Внутренний бак на 50 литров воды
        • Водонагреватель оснащен термометром, УЗО, предохранительным клапаном
        • Предусмотрена индикация включения и нагрева