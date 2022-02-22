Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 50 V

Преимущества

Цилиндрический бак из нержавейки 1,2 мм с защищенными сварочными швами

Плотная полиуретановая теплоизоляция бака

Электрический накопительный водонагреватель Термекс IS 50 V будет очень уместен на случай отключения горячей воды. Сначала бак аппарата заполняется водой, а затем идет её нагрев до нужной температуры. Сварные швы выполнены по передовой японской технологии «G.5» (вакуумный электронно-лучевой метод сварки), за счет чего сохраняется внутренняя структура стали, и швы не ржавеют.