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Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 50 V
4.5
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 50 V
    Арт. X393259
    4.5
    2
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 50 V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex IS 50 V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393259
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс IS 50 V будет очень уместен на случай отключения горячей воды. Сначала бак аппарата заполняется водой, а затем идет её нагрев до нужной температуры. Сварные швы выполнены по передовой японской технологии «G.5» (вакуумный электронно-лучевой метод сварки), за счет чего сохраняется внутренняя структура стали, и швы не ржавеют.

        Преимущества

        • Цилиндрический бак из нержавейки 1,2 мм с защищенными сварочными швами
        • Плотная полиуретановая теплоизоляция бака