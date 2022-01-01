Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50V

Преимущества

Бак водонагревателя выполнен из стали и покрыт изнутри бостеклофарфором - для сохранения чистоты воды и защиты бака от коррозии

На корпусе аппарата расположен термометр, обеспечивающий визуальный контроль температуры нагрева воды

Серебряное покрытие ТЭНа в электрическом накопительном водонагревателе Термекс ES 50 V обеспечивает очищение воды от микробов и бактерий, а также продлевает срок службы ТЭНа

Накопительный резервуар на 50 литров

Магниевый анод внутри корпуса

Термостат - для защиты от перегрева

Нижняя подводка труб для простоты подключения

Экономичное потребление электроэнергии

Безопасен при длительном использовании

Хорошая теплоизоляция

Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 50 V предназначен для бытового использования. Бак выполнен из стали и покрыт изнутри биостеклофарфором, который поддержание заданной температуры нагрева воды и защиту водонагревателя от перегрева.