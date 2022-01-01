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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50V
    Арт. X393205
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50V

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex ES 50V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393205

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Термекс ES 50 V предназначен для бытового использования. Бак выполнен из стали и покрыт изнутри биостеклофарфором, который поддержание заданной температуры нагрева воды и защиту водонагревателя от перегрева.

        Преимущества

        • Бак водонагревателя выполнен из стали и покрыт изнутри бостеклофарфором - для сохранения чистоты воды и защиты бака от коррозии
        • На корпусе аппарата расположен термометр, обеспечивающий визуальный контроль температуры нагрева воды
        • Серебряное покрытие ТЭНа в электрическом накопительном водонагревателе Термекс ES 50 V обеспечивает очищение воды от микробов и бактерий, а также продлевает срок службы ТЭНа
        • Накопительный резервуар на 50 литров
        • Магниевый анод внутри корпуса
        • Термостат - для защиты от перегрева
        • Нижняя подводка труб для простоты подключения
        • Экономичное потребление электроэнергии
        • Безопасен при длительном использовании
        • Хорошая теплоизоляция