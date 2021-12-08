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Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
4.6
9
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Арт. X39307
    4.6
    9
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat

    Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat

    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Арт. X39307
    4.6
    9

    Характеристики

    Производитель
    		Thermex
    Объем, л
    		50
    Мощность, кВт
    		1.5
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		биостеклофарфор
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		75
    Габариты, мм
    		527x459x445
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    24 месяца гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat является прочным и долговечным нагревательным прибором. Изделие монтируется на стену горизонтально. В корпусе расположен бак на 50 литров с покрытием из биостеклофарфора, способного защитить резервуар от коррозии. Нагревательный элемент покрыт составом SilverHeat, что позволяет защитить ТЭН от накипи и обеспечивает антибактериальный эффект внутри прибора.

      Преимущества

      • Экологичное покрытие бака - биостеклофафор, защищает внутренний бак от коррозии и обеспечивает его устойчивость к перепадам температуры
      • Нагревательный элемент Термекс ESS 50 H Silverheat ЭдЭ001151 имеет уникальное покрытие SilverHeat, которое защищает от образования накипи создает антибактериальный эффект внутри прибора
      • Простое механическое управление помогает легко использовать водонагреватель
      • Переключение режимов одним движением
      • Конструкция устройства позволяет провести монтаж в короткие сроки
      • Нижняя подводка
      • Прибор оснащен термометром
      • Индикация включения и нагрева
      • Минимальное давление воды - 0,1 мПа
      • Регулировка температуры нагрева происходит при помощи термостата
      • Термостат также содержит термовыключатель – устройство защиты ЭВН от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше +93°С (±5°С)
      • Работа при температуре окружающей среды - от +3 до +40 °С
      • Диапазон регулировки температуры нагрева воды - от +18 до +74 °С
      • Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды
      • Агрегат должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме
      • Водонагреватель монтируется на стену горизонтально