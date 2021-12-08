Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat
Арт. X39307
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|50
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Мощность, кВт
|1.5
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|биостеклофарфор
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Макс. температура нагрева воды, °С
|75
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Габариты, мм
|527x459x445
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Способ установки
|вертикальный
- Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat является прочным и долговечным нагревательным прибором. Изделие монтируется на стену горизонтально. В корпусе расположен бак на 50 литров с покрытием из биостеклофарфора, способного защитить резервуар от коррозии. Нагревательный элемент покрыт составом SilverHeat, что позволяет защитить ТЭН от накипи и обеспечивает антибактериальный эффект внутри прибора.
Преимущества
- Экологичное покрытие бака - биостеклофафор, защищает внутренний бак от коррозии и обеспечивает его устойчивость к перепадам температуры
- Нагревательный элемент Термекс ESS 50 H Silverheat ЭдЭ001151 имеет уникальное покрытие SilverHeat, которое защищает от образования накипи создает антибактериальный эффект внутри прибора
- Простое механическое управление помогает легко использовать водонагреватель
- Переключение режимов одним движением
- Конструкция устройства позволяет провести монтаж в короткие сроки
- Нижняя подводка
- Прибор оснащен термометром
- Индикация включения и нагрева
- Минимальное давление воды - 0,1 мПа
- Регулировка температуры нагрева происходит при помощи термостата
- Термостат также содержит термовыключатель – устройство защиты ЭВН от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше +93°С (±5°С)
- Работа при температуре окружающей среды - от +3 до +40 °С
- Диапазон регулировки температуры нагрева воды - от +18 до +74 °С
- Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды
- Агрегат должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме
- Водонагреватель монтируется на стену горизонтально