Преимущества

Экологичное покрытие бака - биостеклофафор, защищает внутренний бак от коррозии и обеспечивает его устойчивость к перепадам температуры

Нагревательный элемент Термекс ESS 50 H Silverheat ЭдЭ001151 имеет уникальное покрытие SilverHeat, которое защищает от образования накипи создает антибактериальный эффект внутри прибора

Простое механическое управление помогает легко использовать водонагреватель

Переключение режимов одним движением

Конструкция устройства позволяет провести монтаж в короткие сроки

Нижняя подводка

Прибор оснащен термометром

Индикация включения и нагрева

Минимальное давление воды - 0,1 мПа

Регулировка температуры нагрева происходит при помощи термостата

Термостат также содержит термовыключатель – устройство защиты ЭВН от перегрева, которое отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше +93°С (±5°С)

Работа при температуре окружающей среды - от +3 до +40 °С

Диапазон регулировки температуры нагрева воды - от +18 до +74 °С

Предохранительный клапан выполняет функции обратного клапана, препятствуя попаданию воды из водонагревателя в водопроводную сеть в случаях падения в последней давления и случаях возрастания давления в баке при сильном нагреве воды

Агрегат должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях и не предназначен для работы в непрерывно проточном режиме

Водонагреватель монтируется на стену горизонтально

Электрический накопительный водонагреватель Thermex ERS 50 V Silverheat является прочным и долговечным нагревательным прибором. Изделие монтируется на стену горизонтально. В корпусе расположен бак на 50 литров с покрытием из биостеклофарфора, способного защитить резервуар от коррозии. Нагревательный элемент покрыт составом SilverHeat, что позволяет защитить ТЭН от накипи и обеспечивает антибактериальный эффект внутри прибора.