Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический

Преимущества

Погружной ТЭН из уникального материала TitaniumHeat - нержавеющей стали с добавлением титана - обладает высокими антикоррозийной и термической стойкостью

Рассчитан на несколько точек водоразбора

Внутренний бак из запатентованного экологически безопасного биостеклофарфора. Материал отличается высокой прочностью и эластичностью и отлично противостоит коррозии, механическим ударам и температурным перепадам. Сохраняет воду чистой и свежей, как в кувшине

Теплоизоляция SuperFoam позволяет воде в бойлере долго не остывать

В комплект входит предохранительный клапан, защищающий нагреватель от избыточного давления

Класс защиты IPX4

Регулировка температуры нагрева

УЗО (устойство защитного отключения) гарантирует безопасное использование, обесточивая нагреватель в случае утечки тока

Защита от перегрева: при превышении максимально допустимой температуры защитное устройство отключает ТЭН от сети, предотвращая поломку прибора

Водонагреватель Thermex (Термекс) First 50 V - классическая надежная модель для ванных комнат. Инновационное покрытие биостеклофарфор защищает внутренний бак от коррозии и протечек и сохраняет чистоту и свежесть воды, как в фарфоровом кувшине. ТЭН из сплава нержавеющей стали и титана гарантирует долгую и бесперебойную работу прибора, а автоматическая защита от перегрева и утечки тока - безопасность эксплуатации.