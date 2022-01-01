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Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
6 990 ₽
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
    Арт. О00000041710
    Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
    Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
    Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
    Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
      Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
      Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
      Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
      Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический

      Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический

      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000041710

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      6 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водонагреватель Thermex (Термекс) First 50 V - классическая надежная модель для ванных комнат. Инновационное покрытие биостеклофарфор защищает внутренний бак от коррозии и протечек и сохраняет чистоту и свежесть воды, как в фарфоровом кувшине. ТЭН из сплава нержавеющей стали и титана гарантирует долгую и бесперебойную работу прибора, а автоматическая защита от перегрева и утечки тока - безопасность эксплуатации.

        Преимущества

        • Погружной ТЭН из уникального материала TitaniumHeat - нержавеющей стали с добавлением титана - обладает высокими антикоррозийной и термической стойкостью
        • Рассчитан на несколько точек водоразбора
        • Внутренний бак из запатентованного экологически безопасного биостеклофарфора. Материал отличается высокой прочностью и эластичностью и отлично противостоит коррозии, механическим ударам и температурным перепадам. Сохраняет воду чистой и свежей, как в кувшине
        • Теплоизоляция SuperFoam позволяет воде в бойлере долго не остывать
        • В комплект входит предохранительный клапан, защищающий нагреватель от избыточного давления
        • Класс защиты IPX4
        • Регулировка температуры нагрева
        • УЗО (устойство защитного отключения) гарантирует безопасное использование, обесточивая нагреватель в случае утечки тока
        • Защита от перегрева: при превышении максимально допустимой температуры защитное устройство отключает ТЭН от сети, предотвращая поломку прибора