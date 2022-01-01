Водонагреватель Thermex First 50 V аккумуляционный, электрический
Арт. О00000041710
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватель Thermex (Термекс) First 50 V - классическая надежная модель для ванных комнат. Инновационное покрытие биостеклофарфор защищает внутренний бак от коррозии и протечек и сохраняет чистоту и свежесть воды, как в фарфоровом кувшине. ТЭН из сплава нержавеющей стали и титана гарантирует долгую и бесперебойную работу прибора, а автоматическая защита от перегрева и утечки тока - безопасность эксплуатации.
Преимущества
- Погружной ТЭН из уникального материала TitaniumHeat - нержавеющей стали с добавлением титана - обладает высокими антикоррозийной и термической стойкостью
- Рассчитан на несколько точек водоразбора
- Внутренний бак из запатентованного экологически безопасного биостеклофарфора. Материал отличается высокой прочностью и эластичностью и отлично противостоит коррозии, механическим ударам и температурным перепадам. Сохраняет воду чистой и свежей, как в кувшине
- Теплоизоляция SuperFoam позволяет воде в бойлере долго не остывать
- В комплект входит предохранительный клапан, защищающий нагреватель от избыточного давления
- Класс защиты IPX4
- Регулировка температуры нагрева
- УЗО (устойство защитного отключения) гарантирует безопасное использование, обесточивая нагреватель в случае утечки тока
- Защита от перегрева: при превышении максимально допустимой температуры защитное устройство отключает ТЭН от сети, предотвращая поломку прибора